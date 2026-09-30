Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu: Cắt bóc lớp bê tông nhựa, thảm lại mặt đường đoạn sông Buông

Ngày 30/9, liên danh nhà thầu thi công gói thầu số 18 thuộc dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cho biết, ngày 1/10 sẽ huy động nhân lực, máy móc để khắc phục tình trạng lún, nứt cục bộ mặt đường tại khu vực sông Buông, phường Phước Tân, TP Đồng Nai.

Ngày mai 1/10 sẽ xử lý vết nứt do 30/9 mưa từ sáng đến chiều.

Theo phương án được triển khai, nhà thầu sẽ cắt bóc lớp bê tông nhựa hiện hữu tại khu vực bị ảnh hưởng, sau đó thảm lại lớp bê tông nhựa mới. Phạm vi xử lý dài khoảng 40m. Dự kiến toàn bộ công việc sẽ hoàn thành trong ngày 1/10.

Để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, nhà thầu không tổ chức thi công vào ban đêm. Trong ngày 30/9, các đơn vị liên quan đã lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ 60 km/h tại khu vực cần xử lý, đồng thời tổ chức các biện pháp cảnh báo để phương tiện lưu thông qua đoạn tuyến an toàn.

Trước đó, kế hoạch xử lý được dự kiến thực hiện trong ngày 30/9. Tuy nhiên, do xuất hiện mưa lớn trong buổi sáng, điều kiện thi công không bảo đảm nên công việc phải lùi sang ngày 1/10.

Theo đại diện liên danh nhà thầu, khu vực xảy ra lún, nứt nằm trên nền địa chất yếu, bên dưới là khu vực lòng sông Buông cũ. Tại đây, nền đường phải đắp cao khoảng 8,7m, khiến yêu cầu xử lý nền đất yếu và kiểm soát độ lún được đặt ra khá cao.

Dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được đưa vào khai thác tạm từ tháng 5/2026. Đến giữa tháng 8/2026, tại phần bên phải tuyến, đoạn từ Km1+880 đến Km9+020, xuất hiện hiện tượng lún cục bộ mặt đường, kèm vết nứt dọc dài khoảng 40m.

Mặt đường bị vệt nứt kéo dài trên cao tốc.

Qua thời gian theo dõi, các đơn vị ghi nhận vết nứt không tiếp tục phát triển cả về chiều dài lẫn bề rộng, trong khi hiện tượng lún có xu hướng giảm dần.

Để xác định nguyên nhân và đánh giá chính xác điều kiện nền đất tại khu vực xảy ra sự cố, trong tháng 9/2026, đơn vị tư vấn thiết kế đã tiến hành khoan khảo sát địa chất tại phạm vi lún, nứt.

Kết quả khảo sát là cơ sở để đánh giá mức độ ổn định của nền đường và đề xuất giải pháp xử lý phù hợp, bảo đảm an toàn trong quá trình khai thác. Hiện đơn vị tư vấn thiết kế đang tiến hành thí nghiệm mẫu địa chất từ 2 hố khoan.

Chiều nay nhà thầu và Ban QLDA tiếp tục kiểm tra tại vị trí hư nứt đường.

Trên cơ sở kết quả thí nghiệm, đơn vị tư vấn sẽ đánh giá đặc điểm nền đất, diễn biến lún và đề xuất giải pháp xử lý đối với đoạn nền đường đắp qua khu vực sông Buông. Trong thời gian chờ phương án xử lý tổng thể, việc hạn chế tốc độ tại khu vực có hiện tượng lún, nứt được triển khai nhằm kiểm soát tốc độ phương tiện, bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.