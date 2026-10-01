Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu bị nứt mặt đường, nhà thầu khắc phục ra sao?

Thông tin từ Ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông TP. Đồng Nai, ngày 1/10, đơn vị thi công đã hoàn thành việc khắc phục vết nứt trên đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Đơn vị thi công xử lý, khắc phục những vết nứt trên cao tốc

Như đã Tiền Phong đã phản ánh, sau khi đưa vào khai thác tạm, một đoạn cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua khu vực sông Buông (Đồng Nai) xuất hiện hiện tượng lún cục bộ, nứt dọc mặt đường. Ngày 29/9, xảy ra tình trạng nứt toác khoảng 40 mét, nhiều lỗ diện tích nhỏ sâu xuất hiện tại đoạn trên. Đơn vị quản lý đã khoan địa chất để đánh giá nguyên nhân và yêu cầu nhà thầu xử lý, bảo đảm an toàn giao thông.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai, dự án thành phần 1 tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang được triển khai theo hồ sơ thiết kế đã được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có tổng chiều dài khoảng 53,7km, được chia thành 3 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 và 2 đi qua địa bàn Đồng Nai, dự án thành phần 3 qua địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu.

Dự án thành phần 1 có chiều dài 16km, do địa phương làm cơ quan chủ quản. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai được giao làm chủ đầu tư.

Khu vực xảy ra vết nứt trước đó đã từng khoan địa chất kiểm tra độ lún, ảnh hưởng đến công trình

Theo báo cáo, sau khi công trình được đưa vào khai thác tạm từ ngày 18/5/2026, qua theo dõi, khoảng giữa tháng 8/2026, đơn vị quản lý phát hiện trên mặt đường đoạn từ khoảng Km1+880 đến Km9+020 xuất hiện hiện tượng lún cục bộ và vết nứt dọc.

Đáng chú ý, vết nứt được ghi nhận có chiều dài khoảng 40m. Tuy nhiên, theo báo cáo, qua quá trình theo dõi, vết nứt chưa phát triển thêm về chiều dài và chiều rộng, trong khi hiện tượng lún có dấu hiệu giảm dần.

Để xác định nguyên nhân và có phương án xử lý, ngày 22/9/2026, đơn vị tư vấn thiết kế đã tiến hành khoan địa chất tại phạm vi xảy ra hiện tượng lún, nứt. Hiện đơn vị tư vấn đang thực hiện thí nghiệm địa chất đối với hai hố khoan, làm cơ sở đánh giá và đề xuất giải pháp xử lý đoạn nền đắp qua khu vực sông Buông. Theo Ban Quản lý dự án, nguyên nhân ban đầu xảy ra vết nứt có thể do địa hình, địa chất tại khu vực xảy ra hiện tượng bất thường.

'Theo hồ sơ thiết kế, khu vực tuyến đi qua sông Buông có địa hình phức tạp. Dòng sông thay đổi liên tục lý trình, trong khi một phần phạm vi thi công nền đường nằm trong khu vực từ khoảng Km1+860 đến Km1+930. Đây cũng là khu vực đường đầu cầu sông Buông, với nền đường đắp cao khoảng 8,7m so với mặt đất tự nhiên.

Theo thiết kế, nền qua sông Buông được xử lý vét bùn đến lớp đất cứng tại vị trí được xác định theo hồ sơ kỹ thuật, sau đó đắp đất K95 đến cao độ đáy nền đường K98 trước khi thi công các lớp kết cấu áo đường' - đại diện Ban quản lý dự án cho hay.

Việc xuất hiện lún, nứt tại khu vực này đang được cơ quan quản lý và đơn vị tư vấn tiếp tục kiểm tra, đánh giá bằng kết quả khảo sát địa chất trước khi đưa ra phương án xử lý chính thức.

Cầu tạm trên sông Buông, phường Phước Tân trước khi được tháo dỡ

Theo chủ đầu tư, trước mắt, để bảo đảm an toàn cho phương tiện lưu thông, nhà thầu thi công gói thầu số 18 là Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn được yêu cầu phối hợp với tư vấn thiết kế tiến hành lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ 60km/h tại khu vực cần xử lý, phạm vi khoảng 40m. Để xử lý tình trạng vết nứt trên, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu rà soát toàn bộ phạm vi mặt đường để thảm bù bê tông nhựa, bảo đảm độ êm thuận và hoàn thành công việc trong ngày 1/10/2026.

Theo đó, nhà thầu sẽ xử lý vết nứt bằng cách tiến hành cắt mặt đường bê tông nhựa tại đoạn có vết nứt, bóc bỏ lớp bê tông nhựa hiện hữu, trải lớp vải địa gia cường và thảm lại mặt đường bê tông nhựa.