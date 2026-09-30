Cao tốc Bến Lức - Long Thành trước giờ thông tuyến

Ngày 30/9, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành dự kiến được đưa vào khai thác từ 0h ngày 1/10/2026.

Dự án Cao tốc Bến Lức - Long Thành có chiều dài gần 58 km, đi qua địa bàn tỉnh Tây Ninh, TP.HCM và TP. Đồng Nai, được đầu tư với quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn dừng khẩn cấp.

Trước khi thông xe toàn tuyến, từ tháng 1/2025, VEC lần lượt đưa vào khai thác những đoạn tuyến đủ điều kiện gồm đoạn từ nút giao Mỹ Yên (Km0+700), kết nối cao tốc TPHCM - Trung Lương, đến nút giao Nguyễn Văn Tạo (Km21+850) và đoạn từ nút giao Phước An (Km50+530) đến nút giao QL51 (Km57+581), với tổng chiều dài gần 30 km.

Tại công trường, công nhân tất bật hoàn thành các hạng mục cuối cùng trên cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Hơn 12 năm kể từ khi triển khai, hiện cầu Phước Khánh đang hoàn tất những hạng mục nhỏ, kết nối TPHCM với TP. Đồng Nai và thông toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Cách cầu Phước Khánh không xa là cầu Bình Khánh, công trình vượt sông Soài Rạp thuộc tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành đã hoàn thành, sẵn sàng đưa vào khai thác.

Trên cao tốc Bến Lức - Long Thành, biển báo, vạch kẻ đường được hoàn tất cho việc thông xe sáng 1/10.

Khu vực nút giao QL51 (ảnh) giữ vai trò quan trọng trong mở hướng kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với QL51 đến cảng biển Cái Mép - Thị Vải, các phố biển Vũng Tàu, Long Hải, Phước Hải...

Nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hướng về sân bay quốc tế Long Thành là đầu mối giao thông trọng điểm giúp liên thông các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trực tiếp vào sân bay lớn nhất nước mà không phải đi qua nội đô TP.HCM

Tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành được kỳ vọng sẽ mở thêm một trục giao thông liên kết vùng quan trọng, rút ngắn thời gian lưu thông giữa miền Tây với khu vực phía Đông Nam Bộ, đồng thời tạo thuận lợi cho việc tiếp cận sân bay Long Thành và các trung tâm kinh tế, đô thị lớn trong vùng.

Cùng với việc thông xe toàn tuyến, VEC dự kiến tổ chức thu phí đồng bộ ngay khi cao tốc được đưa vào khai thác. Theo biểu giá dịch vụ sử dụng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đã được VEC ban hành, công bố và niêm yết từ ngày 10/8/2025, đơn giá cơ sở là 2.000 đồng/PCU/km. Mức tiền thực tế phụ thuộc vào nhóm phương tiện và hành trình.