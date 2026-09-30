Cao tốc Bến Lức - Long Thành thông xe toàn tuyến vào đêm nay, sẽ thu phí thế nào?

Ngày 30/9, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành dự kiến được đưa vào khai thác từ 0h ngày 1/10/2026. Trước đó tuyến cao tốc dự kiến đưa vào khai thác lúc hơn 23h ngày 30/9.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ đi vào khai thác từ rạng sáng 1/10, đảm bảo kết nối từ miền Tây về miền Đông.

Dự án có chiều dài gần 58km, đi qua địa bàn tỉnh Tây Ninh, TP.HCM và TP Đồng Nai, được đầu tư với quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn dừng khẩn cấp.

Trước khi thông xe toàn tuyến, từ tháng 1/2025, VEC đã lần lượt đưa vào khai thác những đoạn tuyến đủ điều kiện gồm đoạn từ nút giao Mỹ Yên (Km0+700), kết nối cao tốc TP.HCM - Trung Lương, đến nút giao Nguyễn Văn Tạo (Km21+850) và đoạn từ nút giao Phước An (Km50+530) đến nút giao QL51 (Km57+581), với tổng chiều dài gần 30km.

Phần còn lại của tuyến thời gian qua được tập trung hoàn thiện, trong đó đáng chú ý là hai công trình cầu dây văng Bình Khánh và Phước Khánh. Khi hai cây cầu cùng các hạng mục chính trên đoạn giữa tuyến hoàn thành, cao tốc Bến Lức - Long Thành được nối thông từ đầu tuyến phía Tây đến QL51 ở phía Đông. Việc khép kín toàn tuyến đã tạo thêm trục giao thông Đông - Tây xuyên qua khu vực phía Nam, mở thêm hướng di chuyển giữa Đồng bằng sông Cửu Long, TP.HCM, Đồng Nai…

Theo phương án tổ chức giao thông được Cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt ô tô con, ô tô khách, ô tô tải và các phương tiện cơ giới đủ điều kiện theo quy định được lưu thông trên tuyến. Các loại xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ, người đi bộ, xe chở người hoặc chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế thấp hơn tốc độ tối thiểu của đường cao tốc không được lưu thông, trừ phương tiện phục vụ quản lý, bảo trì, cứu hộ, cứu nạn theo quy định.

Cầu Phước Khánh hoàn thành và đang chờ những dòng xe qua.

Cùng với việc thông xe toàn tuyến, VEC dự kiến tổ chức thu phí đồng bộ ngay khi cao tốc được đưa vào khai thác. Đây là hình thức thu phí kín, phương tiện được xác định mức phí theo đúng quãng đường thực tế sử dụng và thực hiện thu phí điện tử không dừng (ETC). Theo biểu giá dịch vụ sử dụng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đã được VEC ban hành, công bố và niêm yết từ ngày 10/8/2025, đơn giá cơ sở là 2.000 đồng/PCU/km. Mức tiền thực tế phụ thuộc vào nhóm phương tiện và hành trình.

Với xe dưới 12 chỗ, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và xe buýt vận tải khách công cộng, mức phí cho các hành trình được công bố dao động từ 5.341 đồng đến 111.694 đồng. Riêng xe đi xuyên tuyến từ cao tốc TP.HCM - Trung Lương ra đến QL51 có mức phí 111.694 đồng/lượt, đã bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng (VAT).

Với các nhóm phương tiện lớn hơn, hành trình từ đoạn giao với cao tốc TP.HCM - Trung Lương đến QL51 có mức phí, xe từ 12 đến 30 chỗ; xe tải từ 2 tấn đến dưới 4 tấn: 167.540 đồng/lượt. Xe từ 31 chỗ trở lên; xe tải từ 4 tấn đến dưới 10 tấn: 223.387 đồng/lượt. Xe tải từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe container dưới 40 feet: 279.234 đồng/lượt.

Xe tải từ 18 tấn trở lên; xe container từ 40 feet trở lên: 446.774 đồng/lượt.

Đối với những hành trình ngắn hơn, mức phí được tính tương ứng theo quãng đường. Chẳng hạn, ô tô dưới 12 chỗ đi từ TP.HCM - Trung Lương đến QL1A có mức phí 5.341 đồng, đến QL50 là 25.625 đồng, đến Nguyễn Văn Tạo là 41.531 đồng, đến Phước An là 97.848 đồng và đến QL51 là 111.694 đồng/lượt.

Hiện tại tuyến đang thi công dọn dẹp những hạng mục cuối.

Theo phương án tổ chức giao thông, tốc độ khai thác trên tuyến chính chủ yếu tối đa 90km/h, tối thiểu 60km/h. Riêng đoạn Km16+600 - Km21+850 có tốc độ tối đa 80km/h. Tại đường nhánh, tốc độ tối đa 50km/h; một số vị trí nút giao, đường kết nối có tốc độ tối đa 40km/h. Người điều khiển phương tiện phải tuân thủ tốc độ được quy định trên hệ thống biển báo tại từng đoạn tuyến, nút giao và công trình cầu.

Trên toàn tuyến có các nút giao quan trọng, mở ra nhiều hướng kết nối. Tại nút Mỹ Yên (Km0+700), cao tốc kết nối với cao tốc TP.HCM - Trung Lương, tạo hướng đi TP.HCM và các tỉnh miền Tây. Nút QL1 (Km3+420) kết nối khu vực Bình Chánh, Long An và đường Nguyễn Văn Linh. Nút Nguyễn Văn Tạo (Km21+850) mở hướng kết nối khu Nam TP.HCM, khu vực Cảng Hiệp Phước - Long Hậu. Trong khi đó, nút Phước An (Km50+530) kết nối Nhơn Trạch, Cảng Phước An và đường Trường Chinh. Ở cuối tuyến, nút QL51 (Km57+581) kết nối với QL51, tạo hướng đi Đồng Nai và Vũng Tàu.

Ngay khi bắt đầu khai thác toàn tuyến, chủ đầu tư sẽ cho thu phí toàn tuyến, đồng bộ.

Riêng nút giao QL51 qua nút giao Tân Hiệp sẽ tạo kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và tiếp cận Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Tuy nhiên, hướng kết nối này sẽ được khai thác sau khi tuyến đường kết nối được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Khi cao tốc Bến Lức - Long Thành thông xe toàn tuyếnđược kỳ vọng hỗ trợ phân bổ lại dòng phương tiện trên mạng lưới đường bộ khu vực phía Nam, giảm áp lực cho một số tuyến đường hiện hữu và tăng khả năng kết nối giữa các đầu mối giao thông lớn. Đặc biệt, khi mạng lưới giao thông khu vực tiếp tục được hoàn thiện, cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ có điều kiện phát huy vai trò kết nối với cao tốc TP.HCM - Trung Lương, Vành đai 3 TP.HCM, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Cảng hàng không quốc tế Long Thành cùng hệ thống cảng biển, khu công nghiệp và trung tâm logistics.

Việc rút ngắn hành trình và tạo thêm lựa chọn vận tải được kỳ vọng góp phần giảm thời gian di chuyển, chi phí logistics và tăng khả năng liên kết giữa các vùng kinh tế.

Minh Tuệ