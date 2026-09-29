Cao tốc Bến Lức - Long Thành thông xe toàn tuyến từ 30/9, tài xế cần lưu ý gì?

Theo kế hoạch, ngày 30/9, cầu Phước Khánh sẽ được đưa vào khai thác, đánh dấu thời điểm cao tốc Bến Lức - Long Thành được nối thông toàn tuyến. Từ đây, tuyến cao tốc dài gần 58km sẽ hình thành trục kết nối xuyên suốt từ khu vực phía Tây qua TP.HCM đến Đồng Nai, đồng thời mở thêm hướng lưu thông giữa miền Tây và các tỉnh, thành Đông Nam Bộ.

Diện mạo cao tốc Bến Lức - Long Thành qua Đồng Nai.

Trước thời điểm tuyến cao tốc chính thức khai thác toàn tuyến, phương án tổ chức giao thông đã được xác lập, trong đó quy định cụ thể tốc độ, hướng lưu thông tại các nút giao và những yêu cầu đặc biệt đối với phương tiện khi qua hai cầu lớn Bình Khánh và Phước Khánh.

Theo phương án tổ chức giao thông, khi cao tốc Bến Lức - Long Thành đoạn từ Km 0+600 đến Km 57+980 được đưa vào khai thác, tất cả ô tô được phép lưu thông, trừ xe quá khổ, quá tải. Trên đoạn từ đầu tuyến, tại nút giao với cao tốc TP.HCM - Trung Lương, đến trước đường dẫn cầu Bình Khánh, tốc độ tối đa được quy định là 90km/h và tối thiểu 60km/h. Từ đầu cầu Bình Khánh đến hết phần đường đầu cầu Phước Khánh, tốc độ tối đa 80km/h và tối thiểu 60km/h. Từ khu vực sau cầu Phước Khánh đến hết phạm vi dự án, kết nối về nút giao Tân Hiệp, tốc độ tối đa được nâng lên 90km/h, tối thiểu 60km/h.

Tại nút giao QL1, phương tiện từ tuyến chính có nhu cầu rời cao tốc sẽ tách vào làn ngoài cùng bên phải, sau đó di chuyển theo các nhánh được tổ chức riêng để kết nối về hướng Tân An hoặc Bình Chánh, TP.HCM. Theo chiều ngược lại, phương tiện từ QL1 đi vào cao tốc sẽ lựa chọn các nhánh kết nối tương ứng để đi về phía đầu tuyến hoặc hướng Long Thành. Tốc độ tối đa trên các nhánh A, B, C, D và khu vực vòng xuyến là 40km/h.

Tài xế cần lưu ý gì khi lưu thông trên cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Tại nút giao QL50, phương tiện rời cao tốc để kết nối với QL50 sẽ đi theo các nhánh được bố trí, sau đó tiếp tục theo hệ thống biển báo để về TP.HCM hoặc phường Tân An. Ở chiều ngược lại, phương tiện từ QL50 có thể lựa chọn hướng về đầu tuyến Bến Lức hoặc cuối tuyến Long Thành. Tốc độ tối đa trên các nhánh của nút giao này là 40km/h.

Tại nút giao đường Nguyễn Văn Tạo, phương tiện từ cao tốc muốn ra đường địa phương sẽ tách vào các nhánh kết nối, đi qua khu vực trung chuyển trước khi đến nút giao. Ở chiều ngược lại, phương tiện từ đường Nguyễn Văn Tạo đi vào cao tốc phải tuân thủ tín hiệu đèn giao thông và lựa chọn hướng di chuyển phù hợp. Tại nhánh A của nút giao được bố trí hệ thống đèn tín hiệu, các phương tiện phải chấp hành đầy đủ tín hiệu và quy tắc giao thông đường bộ.

Tại nút giao Phước An, phương tiện từ khu vực cảng Phước An và Khu công nghiệp Nhơn Trạch có thể lựa chọn các nhánh để đi vào cao tốc theo hướng Bến Lức hoặc Long Thành, Vũng Tàu. Theo chiều từ đầu tuyến về cuối tuyến, phương tiện có nhu cầu rời cao tốc tại nút giao Phước An sẽ tách vào làn ngoài cùng bên phải, đi theo nhánh A, qua khu vực trung chuyển rồi đến vòng xuyến để lựa chọn hướng về cảng Phước An hoặc Khu công nghiệp Nhơn Trạch. Chiều ngược lại, phương tiện từ cuối tuyến về đầu tuyến sẽ tách vào làn ngoài cùng bên phải, đi theo nhánh D, qua khu vực trung chuyển và đến vòng xuyến để lựa chọn hướng về Khu công nghiệp Nhơn Trạch hoặc cảng Phước An. Tốc độ tối đa trên các nhánh của nút giao Phước An là 50km/h.

Phương án tổ chức giao thông có quy định dành riêng cho xe qua cầu Phước Khánh và Bình Khánh.

Trong khi đó, tại nút giao QL51, phương tiện sẽ rời cao tốc theo hướng kết nối với QL51 để tiếp tục hành trình về các khu vực của Đồng Nai hoặc Vũng Tàu.

Đáng chú ý, phương án tổ chức giao thông dành riêng nhiều quy định đối với phương tiện khi lưu thông qua cầu Bình Khánh và cầu Phước Khánh - hai công trình có ý nghĩa đặc biệt trên toàn tuyến. Cầu Bình Khánh nằm trong phạm vi từ Km 21+783 đến Km 25+566, trong khi cầu Phước Khánh từ Km 28+658 đến Km 32+451. Tốc độ khai thác tối đa trên khu vực hai cầu là 80km/h, tối thiểu 60km/h.

Trong suốt chiều dài cầu và đường dẫn, phương tiện không được dừng, đỗ, kể cả trên làn dừng khẩn cấp, trừ trường hợp xe gặp sự cố kỹ thuật bất khả kháng. Việc dừng xe để chụp ảnh, check-in, ngắm cảnh hoặc đi bộ trên cầu cũng không được phép. Các phương tiện đồng thời không được lùi xe hoặc quay đầu trên cầu dưới bất kỳ hình thức nào.

Đặc biệt, khi lưu thông qua cầu Bình Khánh và Phước Khánh, tài xế phải chấp hành hướng dẫn của đơn vị vận hành hoặc lực lượng CSGT. Hai cầu có tĩnh không 55m, thuộc nhóm công trình có tĩnh không lớn, vì vậy phương án khai thác cũng đặt ra yêu cầu riêng trong điều kiện thời tiết bất lợi. Khi có cảnh báo gió ngang cấp 7-8, tài xế được yêu cầu chủ động giảm tốc độ xuống dưới 60km/h, giữ chắc tay lái và đặc biệt lưu ý đối với xe thùng cao, xe container và xe khách cỡ lớn. Trường hợp gió từ cấp 9 trở lên hoặc xảy ra bão lớn, khi có lệnh đóng cầu, toàn bộ phương tiện không được tiếp tục lên cầu mà phải chấp hành điều tiết, phân luồng để di chuyển xuống đường tránh hoặc vào trạm dừng nghỉ, chờ đến khi điều kiện thời tiết bảo đảm an toàn.

Nút giao An Phước trên cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Phương án tổ chức giao thông cũng quy định cụ thể việc phân chia làn trên khu vực cầu. Theo đó, xe tải trên 7,5 tấn và xe khách trên 29 chỗ bắt buộc lưu thông trên làn số 2, làn sát làn dừng khẩn cấp. Các phương tiện này chỉ được chuyển làn trong trường hợp vượt xe khác hoặc khi làn số 2 tạm thời đóng để phục vụ sửa chữa. Đối với ô tô con, xe bán tải pickup cabin kép, xe tải van không quá 7,5 tấn và các phương tiện còn lại, được phép lưu thông trên cả làn số 1, sát dải phân cách, và làn số 2. Khi đi trên làn số 1, phương tiện phải nhường đường cho xe xin vượt theo quy định.

Trong trường hợp phương tiện gặp sự cố kỹ thuật hoặc xảy ra tai nạn trên cầu, người điều khiển phải lập tức bật đèn cảnh báo nguy hiểm. Nếu phương tiện còn khả năng di chuyển, phải đưa xe vào làn dừng khẩn cấp. Đồng thời, người điều khiển phải đặt biển cảnh báo phía sau xe ở khoảng cách phù hợp theo quy định đối với đường cao tốc và nhanh chóng liên hệ lực lượng cứu hộ theo số điện thoại được cung cấp trên tuyến.

Với phương án tổ chức giao thông mới, khi được khai thác toàn tuyến, cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ tạo trục kết nối xuyên suốt từ khu vực phía Tây qua TP.HCM đến Đồng Nai. Tuy nhiên riêng nút giao kết nối với Vành đai 3 TP.HCM hiện chưa thể phát huy đầy đủ chức năng do dự án Vành đai 3 chưa hoàn thành.

Ngoài ra do chưa hoàn tất các thủ tục liên quan nên nút giao Tân Hiệp thuộc dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu không kịp khai thác ngày 30/9 và sẽ được đưa vào khai thác sau. Do đó, giai đoạn này, phương tiện lưu thông từ hướng Tây Ninh về Đồng Nai khi đến nút giao QL51 sẽ rời cao tốc Bến Lức - Long Thành để tiếp tục lưu thông trên QL51, chưa thể kết nối liên thông với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.