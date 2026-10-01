Cao tốc Bến Lức - Long Thành thông xe toàn tuyến sau 12 năm chờ đợi

Từ 0h ngày 1/10, cao tốc Bến Lức - Long Thành được đưa vào khai thác toàn tuyến, cho phép ôtô chạy liên tục từ Tây Ninh đến TP Đồng Nai. Theo thiết kế, tuyến cao tốc có 4 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp, tốc độ thiết kế 100 km/h.

Nút giao Nguyễn Văn Tạo kết nối cầu Bình Khánh bắc qua sông Soài Rạp (khu vực Cần Giờ ) là mắt xích kỹ thuật quan trọng trên toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Tuyến cao tốc này sẽ rút ngắn thời gian đi lại hơn 1h so với hành trình cũ, khi không còn phải đi vòng qua các tuyến đường của TP Hồ Chí Minh như: Nguyễn Văn Linh, Quốc lộ 1, Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ, cầu Phú Mỹ hay Võ Chí Công…

Trước đó, khoảng 30 km ở hai đầu tuyến đã được đưa vào khai thác, nhưng phần giữa qua TP Hồ Chí Minh còn gián đoạn do chờ thi công cầu Phước Khánh. Công trình này dài hơn 3 km, vượt sông Lòng Tàu, nối Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh với Nhơn Trạch, TP Đồng Nai, vừa hoàn thiện giúp nối liền toàn bộ cao tốc.

Sau khi đưa vào khai thác, cao tốc Bến Lức - Long Thành cho xe chạy tối đa 80-90 km/h, tùy đoạn. Từ nút giao cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương đến trước đường dẫn cầu Bình Khánh, tốc độ tối đa 90 km/h. Đoạn từ đầu cầu Bình Khánh đến hết phần đường đầu cầu Phước Khánh cho phép tối đa 80 km/h, trước khi tăng trở lại 90 km/h ở phần còn lại đến cuối tuyến. Các đường nhánh ra vào cao tốc có tốc độ cho phép thấp hơn tuyến chính.

Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành được khởi công vào tháng 7.2014, là công trình trọng điểm quốc gia thuộc trục cao tốc Bắc - Nam, nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía nam. Toàn tuyến có 7 nút giao, gồm: nút giao đầu tuyến với cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương, quốc lộ 1, quốc lộ 50, đường Nguyễn Văn Tạo, Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh (địa bàn Đồng Nai), Phước An và nút giao cuối tuyến tại quốc lộ 51.

Khi toàn tuyến đưa vào khai thác sẽ tạo thêm trục vận chuyển hàng hóa từ Tây Nam Bộ đến các cảng biển phía Đông và tăng kết nối với sân bay Long Thành, biển Vũng Tàu cho hàng triệu người dân miền Tây. Với TP Hồ Chí Minh, tác động trực tiếp của tuyến cao tốc là giảm lượng xe quá cảnh vốn phải đi qua các trục nội đô góp phần giảm tình trạng ùn tắc.