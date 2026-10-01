Cao tốc Bến Lức - Long Thành thông xe toàn tuyến sau 12 năm

Khuya 30/9, khi nhiều tuyến đường đã thưa dần phương tiện, tại các nút giao Phước An, Nguyễn Văn Tạo, những chiếc ô tô vẫn nối đuôi nhau chờ thời khắc cao tốc Bến Lức - Long Thành thông toàn tuyến.

Đúng 0h ngày 1/10, dòng xe từ Quốc lộ 51 vào cao tốc Bến Lức - Long Thành bắt đầu lăn bánh qua nút giao Phước An, cầu Phước Khánh, Bình Khánh và hướng về TP.HCM để đi miền Tây.

0h ngày 1/10, cao tốc Bến Lức - Long Thành chính thức thông toàn tuyến.

Nhiều tài xế phấn khởi khi lần đầu được chạy xuyên suốt tuyến cao tốc nối miền Đông và miền Tây sau nhiều năm chờ đợi.

Anh Minh An, ngụ phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai, cho biết anh và gia đình đã chờ đợi thời khắc này từ lâu.

“Trước đó có nhiều đoạn cao tốc này cũng đã thông xe nhưng dù sao vẫn chưa thông toàn tuyến. Còn hiện nay đã nối liền một mạch, đi lại quá tiện”, anh An nói.

Theo anh An, gia đình vợ anh ở Long An cũ nên khi cao tốc thông toàn tuyến, việc đi lại để thăm người thân sẽ thuận lợi hơn.

Không chỉ những người có nhu cầu di chuyển, nhiều tài xế cũng chọn chuyến đi đầu tiên để trải nghiệm tuyến đường mới. Có người tranh thủ vận chuyển hàng hóa, người đi để biết tuyến, cũng có người muốn chứng kiến thời khắc cao tốc chính thức nối liền hai khu vực.

Những phương tiện đầu tiên trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Ở chiều ngược lại, tại nút giao Nguyễn Văn Tạo, nhiều xe khách, xe tải chở hàng và ô tô gia đình cũng có mặt từ giữa đêm, chờ thời điểm được đi xuyên tuyến.

Ông Thái Hữu Cơ, ngụ phường Phú Thạnh, TP.HCM, cho biết ngày tuyến cao tốc nối miền Tây và Đông Nam Bộ chính thức thông xe, là niềm vui không chỉ của riêng ông mà có lẽ của rất nhiều người dân miền Đông, miền Tây.

Theo ông Cơ, khi tuyến đường được đưa vào khai thác toàn tuyến, việc đi lại giữa hai khu vực sẽ thuận lợi, nhanh chóng hơn.

Trước khi cao tốc Bến Lức - Long Thành thông toàn tuyến, người dân miền Tây đi Đồng Nai hoặc các tỉnh, thành phía Đông Nam Bộ thường phải lựa chọn nhiều tuyến đường qua TP.HCM.

Tùy điểm xuất phát và điểm đến, phương tiện có thể di chuyển qua Nguyễn Văn Linh, Quốc lộ 1, Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ, cầu Phú Mỹ, Võ Chí Công và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Đây đều là những trục giao thông quan trọng nhưng có lưu lượng phương tiện lớn, thường chịu áp lực vào các khung giờ cao điểm.

Khi cao tốc Bến Lức - Long Thành thông toàn tuyến, phương tiện có thêm một lựa chọn để kết nối giữa miền Tây và khu vực Đông Nam Bộ.

Từ nút giao Mỹ Yên, phương tiện có thể đi theo cao tốc TP.HCM - Trung Lương, sau đó chuyển vào cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Theo hướng Đông, tuyến đường đi qua khu vực phía Nam TP.HCM, vượt sông Soài Rạp, sông Lòng Tàu, qua cầu Bình Khánh, cầu Phước Khánh rồi tiếp tục vào địa bàn Đồng Nai.

Tại nút giao Phước An, phương tiện có thể kết nối với Nhơn Trạch, cảng Phước An và các tuyến đường trong khu vực. Tiếp tục theo tuyến, xe có thể kết nối Quốc lộ 51 để đi các khu vực khác của Đồng Nai và hướng về Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hành lang giao thông này cũng tạo thêm kết nối đến khu vực trung tâm TP Đồng Nai, các tỉnh phía Bắc, Cảng hàng không quốc tế Long Thành và cụm cảng Cái Mép - Thị Vải.

Tài xế Hoàng Văn Hải, người thường xuyên chạy hàng từ miền Tây về Đồng Nai, cho rằng việc cao tốc thông toàn tuyến giúp phương tiện có thêm lựa chọn, hạn chế phải đi qua nhiều tuyến đường đô thị của TP.HCM.

“Trước đây đi từ miền Tây về Đồng Nai nhiều lúc nhìn quãng đường không xa nhưng chạy mất rất nhiều thời gian vì phải qua nhiều tuyến, gặp kẹt xe là không biết khi nào tới. Có thêm cao tốc này thì sẽ có thêm lựa chọn”, anh Hải nói.

Theo tính toán, tùy điểm xuất phát, điểm đến và điều kiện giao thông, hành trình theo tuyến mới có thể rút ngắn hơn 1 giờ so với một số phương án di chuyển trước đây.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành dài gần 58 km, đi qua địa bàn Tây Ninh, TP.HCM và Đồng Nai, có quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn dừng khẩn cấp. Từ tháng 1/2025, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) lần lượt đưa vào khai thác các đoạn tuyến đủ điều kiện. Trong đó có đoạn từ nút giao Mỹ Yên (Km0+700), kết nối cao tốc TP.HCM - Trung Lương, đến nút giao Nguyễn Văn Tạo (Km21+850) và đoạn từ nút giao Phước An (Km50+530) đến nút giao Quốc lộ 51 (Km57+581), với tổng chiều dài gần 30 km. Thời gian qua, VEC tập trung nguồn lực hoàn thành các hạng mục còn lại, trong đó có hai công trình cầu dây văng Bình Khánh và Phước Khánh. Việc hoàn thành các công trình này cùng các hạng mục chính trên đoạn giữa tuyến đã nối liền hai phần phía Tây và phía Đông, khép kín toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành.