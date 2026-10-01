Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành được khởi công vào tháng 7/2014. Đây là công trình trọng điểm quốc gia thuộc trục cao tốc Bắc - Nam, nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Cao tốc kết nối miền Tây Nam bộ và Đông Nam bộ, giúp các phương tiện di chuyển từ khu vực miền Tây đi TP.HCM, TP. Đồng Nai... nhanh hơn và thuận tiện hơn.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành thông xe toàn tuyến. (Ảnh: Phạm Tùng)

Cao tốc Bến Lức - Long Thành dài gần 58km, đi qua địa bàn tỉnh Tây Ninh, TP.HCM và TP. Đồng Nai. Trong đó, đoạn qua địa bàn TP. Đồng Nai dài gần 29km. Dự án được đầu tư với quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn dừng khẩn cấp.

Năm 2025, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) lần lượt đưa vào khai thác các đoạn tuyến đủ điều kiện, gồm đoạn từ nút giao Mỹ Yên/Km0+700 kết nối cao tốc TP.HCM - Trung Lương đến nút giao Nguyễn Văn Tạo/Km21+850 và đoạn từ nút giao Phước An/Km50+530 đến nút giao quốc lộ 51/Km57+581, với tổng chiều dài gần 30km...

Trước đây từ miền Tây Nam bộ đi qua Đồng Nai, các phương tiện phải đi lòng vòng qua nhiều cung đường thuộc địa bàn TP.HCM như: Nguyễn Văn Linh, Quốc lộ 1, Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ, cầu Phú Mỹ, Võ Chí Công, rồi mới vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và ra Quốc lộ 51.

Từ cao tốc Bến Lức - Long Thành, các phương tiện từ miền Tây Nam bộ có thể đi thẳng đến Quốc lộ 51 của TP. Đồng Nai.

Theo lộ trình trên, các phương tiện di chuyển sẽ mất nhiều thời gian hơn nhiều. Khi cao tốc Bến Lức - Long Thành thông xe toàn tuyến, các phương tiện sẽ tiết kiệm thời gian và chi phí vận chuyển.