Cao tốc Bến Lức - Long Thành thông xe, tỉnh Đồng Tháp được hưởng lợi gì?

0h ngày 1/10, tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành kết nối trục cao tốc TP.HCM - Trung Lương đến nút giao quốc lộ 51 (TP Đồng Nai) được chính thức thông xe, kết nối Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Từ đây, trục cao tốc Đông - Tây được nối liền từ Đồng Nai về các tỉnh miền Tây là động lực mới phát triển công nghiệp, logistics các tỉnh, thành khu vực phía Nam.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành thông xe là điểm nhấn quan trọng kết nối giao thông từ các cảng biển Đồng Nai, TP.HCM đi miền Tây và ngược lại. (Trong ảnh một đoạn cao tốc TP.HCM - Trung Lương qua Tây Ninh).

Cú hích từ cao tốc Bến Lức – Long Thành

Ông Nguyễn Nhật Trường, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp cho biết: Việc đưa vào khai thác và kết nối đồng bộ cao tốc Bến Lức - Long Thành với hệ thống giao thông khu vực đã mở ra tuyến hành lang vận tải Đông - Tây thông suốt; rút ngắn tối đa thời gian di chuyển từ Đồng bằng sông Cửu Long tới cụm cảng biển nước sâu Cái Mép - Vũng Tàu và sân bay quốc tế Long Thành.

Đây là lợi thế kết nối hạ tầng giúp Đồng Tháp phát huy tối đa vai trò "cửa ngõ miền Tây", biến tiềm năng sẵn có về quỹ đất và nguồn nguyên liệu nông - thủy sản phong phú thành lợi thế cạnh tranh về chi phí vận chuyển và tối ưu hóa chuỗi logistics.

Thế mạnh vượt trội của Đồng Tháp trong giai đoạn tới còn nằm ở sự hoàn thiện nhanh chóng của mạng lưới hạ tầng giao thông liên vùng.

Các đại biểu dự nghi thức động thổ Khu công nghiệp Tân Phước (tỉnh Đồng Tháp) hôm 17/9.

Theo ông Trường, các Khu công nghiệp mới gắn liền với các trục giao thông huyết mạch. Theo đó sẽ thúc đẩy sự hình thành của các trung tâm logistics, kho bãi, ICD (cảng nội địa) và các ngành dịch vụ hậu cần, phụ trợ công nghiệp.

Để đón đầu cơ hội tỉnh đã quy hoạch phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Trong đó ưu tiên thu hút các dự án thuộc ngành công nghệ cao, chế tạo - chế điện tử, cơ khí chính xác, công nghiệp hỗ trợ, logistics và chế biến sâu.

"Tỉnh kiên quyết lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực tài chính mạnh, sở hữu công nghệ tiên tiến, quy trình sản xuất thân thiện với môi trường, sử dụng lao động có kỹ thuật và có khả năng tích hợp sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu", ông Trường cho biết.

Nằm ở cửa ngõ miền Tây, tỉnh Đồng Tháp đã quy hoạch quỹ đất để đón sóng đầu tư, phát triển khu công nghiệp.

Đón sóng đầu tư các tập đoàn đa quốc gia

Theo quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt, Đồng Tháp định hướng quy hoạch tổng cộng 35 Khu công nghiệp (KCN) với tổng diện tích lên tới hơn 8.626ha. Trong đó, tỉnh đang tích cực quy hoạch và phát động mời gọi đầu tư vào 25 KCN mới với tổng quy mô khoảng 6.443ha.

Đáng chú ý, tỉnh này đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2030 sẽ đưa vào vận hành ít nhất 18 KCN mới với tổng diện tích khoảng 4.912ha. Quỹ đất công nghiệp quy mô lớn này là điều kiện quyết định giúp tỉnh chủ động đàm phán, thu hút các tập đoàn đa quốc gia, các nhà đầu tư chiến lược và các dự án FDI công nghệ cao.

Nhìn tổng thể, mục tiêu phát triển 18 KCN mới đến năm 2030 không chỉ dừng lại ở chỉ tiêu diện tích, mà là bước đi chiến lược nhằm tái cấu trúc không gian công nghiệp của tỉnh.

Với nền tảng 6 KCN đang vận hành hiệu quả, 4 khu đang đầu tư xây dựng hạ tầng và định hướng mở rộng quy mô trong tương lai gần. Đồng Tháp đang tự tin khẳng định vị thế trung tâm công nghiệp, logistics mới, tạo động lực bứt phá kinh tế xã hội cho toàn vùng trong giai đoạn 2027 - 2030 và các năm tiếp theo.

Thi công đường kết nối cao tốc TP.HCM - Trung Lương qua khu công nghiệp Tân Phước 1.

Hệ thống hạ tầng các khu công nghiệp (KCN) hiện hữu tiếp tục giữ vai trò hạt nhân, là động lực tăng trưởng cốt lõi cho khu vực kinh tế công nghiệp của tỉnh. Toàn tỉnh hiện có 6 KCN đang vận hành ổn định với tổng diện tích khoảng 1.070ha.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đông Tháp, đến nay các KCN hiện hữu đã thu hút thành công 185 dự án đầu tư, trong đó gồm 103 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và 82 dự án đầu tư trong nước (DDI). Tổng vốn đầu tư đăng ký tích lũy đạt 95.138,32 tỷ đồng, riêng khu vực FDI chiếm khoảng 3,53 tỷ USD. Tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê đạt 744,96 ha, nâng tỷ lệ lấp đầy bình quân toàn tỉnh lên mức ấn tượng 93,14%.

Song song với việc khai thác tối đa công suất các KCN hiện hữu, Đồng Tháp đang triển khai 4 KCN đã thành lập với tổng diện tích khoảng 1.113,76ha gồm KCN Tân Kiều, KCN Tân Phước 1, KCN Bình Đông và KCN Dịch vụ dầu khí Soài Rạp.

Đây được xác định là nguồn cung quỹ đất công nghiệp chiến lược, đáp ứng nhu cầu mặt bằng cho các nhà đầu tư lớn trong giai đoạn tiệm cận.

Mới đây nhất ngày 17/9, dự án KCN Tân Phước 1 đã chính thức tổ chức lễ động thổ xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đồng thời diễn ra hội nghị xúc tiến đầu tư với việc ký kết 5 thỏa thuận ghi nhớ hợp tác kinh doanh có tổng diện tích 41ha. Dự kiến, KCN Tân Phước 1 sẽ bắt đầu tiếp nhận các nhà đầu tư thứ cấp vào hoạt động từ quý I/2027.

Đối với các dự án còn lại, tỉnh đang dồn lực tháo gỡ các khó khăn liên quan đến đền bù giải tỏa tại KCN Bình Đông để đẩy nhanh tiến độ bàn giao đất.

Đồng thời, các cơ quan chuyên môn đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý để hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư hạ tầng cho KCN Tân Phước 2 và chuẩn bị thủ tục đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để mời gọi nhà đầu tư thực hiện dự án KCN Dịch vụ dầu khí Soài Rạp.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp, 9 tháng đầu năm 2026 các KCN đã thu hút mới và điều chỉnh tăng vốn đạt 7.648,96 tỷ đồng, vượt 47,1% so với kế hoạch cả năm. Việc mở rộng hệ thống KCN không chỉ đơn thuần là gia tăng diện tích đất sản xuất, mà hướng tới mục tiêu xây dựng hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Các khu công nghiệp được quy hoạch gắn kết chặt chẽ với các hành lang kinh tế, các trục giao thông liên vùng. Hệ thống logistics kết nối với TP.HCM, cùng toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.