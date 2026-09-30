Cao tốc Bến Lức - Long Thành thông tuyến: Logistics có dư địa tăng tốc

Sau hơn 12 năm triển khai, cao tốc Bến Lức - Long Thành dài 57,8 km dự kiến được thông xe toàn tuyến đêm 30/9. Công trình hoàn thiện thêm một mắt xích quan trọng trong mạng lưới giao thông phía Nam. Tuyến được thiết kế 4 làn xe cơ giới, 2 làn dừng khẩn cấp, vận tốc 100 km/giờ. Khi được khai thác đồng bộ, hành trình từ khu vực Mỹ Yên (Tây Ninh) đến Long Thành (Đồng Nai) dự kiến rút từ khoảng 2 giờ xuống còn 40-45 phút.

Đây là tuyến đường nhanh nhất từ các tỉnh miền Tây đi sân bay Long Thành, khu vực Vũng Tàu, cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải (TP. Hồ Chí Minh), cảng Phước An (TP Đồng Nai).

Mở thêm năng lực logistics

Bến Lức - Long Thành kết nối khu vực phía Tây với Đồng Nai. Tuyến cũng liên thông với cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương, Vành đai 3 và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Khi toàn tuyến được khai thác, hàng hóa có thêm một trục vận chuyển. Doanh nghiệp sẽ giảm sự phụ thuộc vào những cung đường đi xuyên tâm TP. Hồ Chí Minh.

Sau hơn 12 năm triển khai, cao tốc Bến Lức - Long Thành dài 57,8 km dự kiến được thông xe toàn tuyến trong đêm 30/9.

Lợi ích đầu tiên có thể nhìn thấy là thời gian vận chuyển được rút ngắn. Lịch giao nhận cũng có điều kiện ổn định hơn. Đây là yếu tố quan trọng với hàng cần giao đúng giờ, hàng nông sản từ các tỉnh miền Tây, hay nguyên liệu phục vụ sản xuất. Nhưng giá trị của một tuyến cao tốc không chỉ nằm ở thời gian được rút ngắn. Khi hành trình thay đổi, doanh nghiệp có thể tính lại điểm gom hàng, vị trí kho và lịch xe. Một lô hàng từ miền Tây có thể tập kết tại một điểm phù hợp rồi tổ chức chuyến lớn, thay vì chia thành nhiều chuyến nhỏ. Khi đó, kho hàng cũng có thể đảm nhận nhiều chức năng hơn. Không chỉ chứa hàng mà trở thành điểm điều phối, phân loại và nối các chặng vận chuyển.

Với doanh nghiệp vận tải, hành trình ngắn và ổn định hơn mở thêm cơ hội tăng vòng quay phương tiện. Một xe chở hàng từ miền Tây đến khu vực Long Thành có thể tìm thêm nguồn hàng cho chiều về, thay vì chạy không tải. Khi nhiều đơn hàng được ghép trên cùng hành trình, chi phí vận tải tính trên mỗi đơn có thể giảm. Đó là giá trị kinh tế của hạ tầng giao thông khi được nhìn từ logistics.

Khi mỗi chuyến xe được tổ chức hợp lý hơn, mỗi giờ chờ được cắt giảm và mỗi vòng quay phương tiện được tăng thêm, đều là phần giá trị tiếp nối của tuyến cao tốc. Tuy nhiên, cao tốc không tự tạo ra những hiệu quả đó, công trình chỉ mở ra một năng lực mới, phần việc tiếp theo thuộc về doanh nghiệp.

Theo định hướng, TP. Hồ Chí Minh sẽ phát triển logistics gắn với giảm chi phí, tăng kết nối và thúc đẩy chuyển đổi số, nhằm nâng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp xuất khẩu. Với Bến Lức - Long Thành, yêu cầu này có thể được nhìn từ những bài toán cụ thể trong hoạt động vận tải hàng hóa.

Tuyến cao tốc được thiết kế 4 làn xe cơ giới, 2 làn dừng khẩn cấp, vận tốc 100 km/giờ.

Doanh nghiệp phải đi trước một bước

Một doanh nghiệp vận tải nếu chỉ thay đổi cung đường, thì lợi ích trước mắt chủ yếu nằm ở thời gian. Nhưng nếu cùng lúc thiết kế lại lịch xe, ghép đơn hàng, kiểm soát tải trọng và tìm nguồn hàng hai chiều, hiệu quả có thể được nâng lên thêm một bước.

Doanh nghiệp kho bãi cũng cần nhìn trước nhu cầu. Một hành lang vận chuyển mới, với thời gian kết nối ngắn hơn, có thể tạo thêm giá trị cho những kho trung chuyển, kho lạnh, depot hoặc điểm gom hàng nằm ở vị trí phù hợp.

Với doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu, lợi ích có thể nằm ở chính khả năng nhận và thực hiện đơn hàng. Khi thời gian vận chuyển nguyên liệu và thành phẩm ổn định hơn, doanh nghiệp có thêm điều kiện chủ động kế hoạch sản xuất. Khả năng tổ chức chuỗi cung ứng cũng linh hoạt hơn.

Cùng với đó, doanh nghiệp có thể tính tới việc kết nối đường bộ với các phương thức vận tải khác. Không phải chuyến hàng nào cũng cần đi bằng đường bộ từ đầu đến cuối. Một trục cao tốc mới có thể giúp hàng hóa tiếp cận thuận lợi hơn các đầu mối logistics, trước khi tiếp tục bằng phương thức phù hợp.

Cơ hội từ Bến Lức - Long Thành nằm ở cả chuỗi dịch vụ logistics, từ kho bãi, giao nhận, phân phối đến quản lý hàng hóa và công nghệ.

Vì vậy, cơ hội từ cao tốc Bến Lức - Long Thành không chỉ dành cho doanh nghiệp vận tải. Dư địa còn nằm ở cả chuỗi dịch vụ logistics, từ kho bãi, giao nhận, phân phối đến quản lý hàng hóa và công nghệ.

Ở góc độ đầu tư công, đây cũng là lúc giá trị của một công trình cần được nhìn xa hơn thời điểm hoàn thành. Một tuyến cao tốc chỉ thật sự phát huy hiệu quả khi được khai thác đồng bộ. Khi doanh nghiệp điều chỉnh mạng lưới, kho hàng thay đổi vị trí, phương án vận tải được tổ chức lại, giá trị của công trình sẽ tiếp tục được tạo ra trong hoạt động kinh doanh hàng ngày.

Bến Lức - Long Thành là một khoản đầu tư lớn của Nhà nước, vì vậy giá trị của công trình không chỉ nằm ở 57,8 km đường, hay số phương tiện lưu thông mỗi ngày. Giá trị lớn hơn nằm ở những gì tuyến đường tạo ra cho nền kinh tế. Một chuyến hàng có thể đi nhanh hơn. Một chiếc xe có thể chạy hiệu quả hơn. Một doanh nghiệp có thể giảm chi phí và chủ động hơn với đơn hàng.

Nhà nước đã xây thêm một tuyến cao tốc, phần việc tiếp theo cần doanh nghiệp biến con đường ấy thành một cách tổ chức logistics hiệu quả hơn. Khi đó, giá trị của Bến Lức - Long Thành sẽ không chỉ nằm trên tuyến cao tốc, mà còn được thể hiện trong từng chuyến hàng, từng vòng xe và từng quyết định kinh doanh.

Toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành có hơn 20 km là cầu và cầu vượt. Trong đó có 2 cây cầu dây văng lớn là Bình Khánh và Phước Khánh, với 2 trụ tháp cao 155 m. Cả hai đều có tĩnh không thông thuyền cao 55 m, giúp tàu biển trọng tải hơn 30.000 tấn có thể lưu thông.