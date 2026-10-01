Cao tốc Bến Lức - Long Thành nối mạch Đông - Tây

Bài 1: Mở thêm luồng vận tải Đông - Tây

Từ một cung đường rà tìm trên Google Maps đến những chuyến xe chạy thử ngoài thực tế, khi cao tốc Bến Lức - Long Thành đưa vào khai thác toàn tuyến, các doanh nghiệp vận tải đang tính lại cách đưa hàng từ phía Đông sang phía Tây và ngược lại.

Doanh nghiệp mở thêm tuyến vận tải

Sáng đầu tháng 10, trong phòng điều hành của Công ty vận tải Thịnh Gia Bảo (khu vực cổng 11, TP Đồng Nai), ông Dương Hồng Mạnh, Giám đốc công ty mở Google Maps trên máy tính, rà lại những cung đường kết nối Đồng Nai với các tỉnh, thành miền Tây.

Con trỏ chuột di chuyển từ khu vực Long Thành, Nhơn Trạch về phía Bến Lức rồi dừng lại trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành vừa thông xe toàn tuyến. Ông phóng to từng đoạn tuyến, xem các điểm kết nối ở hai đầu cao tốc, rồi tiếp tục rà những cung đường đưa xe từ trung tâm Đồng Nai tiếp cận tuyến cao tốc mới này.

"Đây là tuyến hành trình mà chúng tôi rất quan tâm", ông Mạnh nói, mắt hướng vào màn hình.

Doanh nghiệp của ông Mạnh đã nghiên cứu về luồng vận tải mới trên cao tốc Bến Lức - Long Thành với điểm vào tuyến từ nút giao QL51 về miền Tây.

Theo ông Mạnh, tuyến đường này mở thêm phương án vận chuyển hàng hóa giữa Đồng Nai và các tỉnh miền Tây, hành trình lâu nay phải phụ thuộc nhiều vào mạng lưới giao thông qua TP.HCM thường xuyên ùn tắc, kẹt xe.

"Trước đây, xe đi từ Đồng Nai qua TP.HCM rồi về các tỉnh, thành miền Tây. Nay cao tốc Bến Lức - Long Thành thông xe toàn tuyến, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cũng sắp khai thác đồng bộ nên chúng tôi đang tính toán lại cung đường để tìm phương án lưu thông khả thi hơn", ông Mạnh nói.

Ông Mạnh cho biết, sẽ bố trí một số tài xế chạy thử cao tốc Bến Lức - Long Thành để trải nghiệm thực tế, đánh giá hiệu quả trước khi tổ chức lại các cung vận tải.

Theo ông Mạnh, nếu nguồn hàng từ khu vực Nhơn Trạch, Long Thành đi miền Tây theo cao tốc Bến Lức có thể lợi hơn. Nhưng nếu hàng ở các khu vực phía Nam của Đồng Nai vẫn phải tính toán kỹ.

Hiện nay, phương tiện từ Đồng Nai về khu vực Long An (tỉnh Tây Ninh), theo các tuyến đường hiện hữu mất hơn 2 giờ, có thể kéo dài trên 3 giờ nếu ùn tắc. Nếu theo tuyến cao tốc mới, quãng đường gần 60km, thời gian di chuyển theo tính toán mất hơn 40 phút.

Những chuyến hàng lần lượt nối đuôi nhau xuôi hai miền Đông - Tây.

Ông Đỗ Hải Sơn, Giám đốc Công ty Vận tải Sơn Linh (Đồng Nai) - doanh nghiệp vận tải hành khách tuyến Bắc - Nam - cho biết: Khi cao tốc Bến Lức - Long Thành thông xe, tôi nghiên cứu mở thêm tuyến vận tải từ Nhơn Trạch, Long Thành đi miền Tây, để khai thác lượng khách hàng là công nhân từ miền Tây lên Đồng Nai làm việc.

"Tôi nghiên cứu, suy nghĩ nhiều năm, đến nay, đường nối thông nên sẽ xem xét sớm mở thêm cung vận tải hành khách mới", ông Sơn nói.

Cách đó không xa, tại bãi xe của Công ty Tây Sông Lam ở phường Long Bình, TP Đồng Nai, anh Trần Quốc Hưng, người có hơn 15 năm chạy xe container, cho biết anh sẽ thử đổi hướng sang tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành để trải nghiệm; nếu phù hợp sẽ đổi cung đường lưu thông.

Cùng quan điểm, anh Võ Quốc Lâm, tài xế thường xuyên chạy tuyến Đồng Nai - miền Tây, cho rằng, tuyến cao tốc mới tạo thêm lựa chọn về hành trình.

"Tôi chạy khoán nên chủ động chọn cung đường. Sau khi cao tốc Bến Lức - Long Thành thông xe, tôi sẽ ưu tiên tuyến này vì quãng đường được rút ngắn đáng kể. Phát sinh thêm chi phí cầu đường nhưng đổi lại không phải đi vòng qua nhiều tuyến, không kẹt xe", anh Lâm nói.

Đông - Tây xích lại gần nhau

Đến nay, sau hơn 12 năm, kể từ ngày khởi công, cao tốc Bến Lức - Long Thành chính thức nối thông, đưa vào khai thác toàn tuyến dài 57,8km, kết nối Tây Ninh - TP.HCM - Đồng Nai. Lần đầu tiên có một tuyến cao tốc nối trực tiếp từ miền Tây về Đông Nam Bộ, giúp dòng xe đi thẳng một cung đường, không qua vùng lõi TP.HCM.

Những cây cầu dây văng với tĩnh không thông thuyền thuộc nhóm cao nhất Việt Nam đang dần phát huy vai trò kết nối đôi bờ sông, tạo ra một hành lang logistics mới.

TSKH.KTS Ngô Viết Nam Sơn, Chủ tịch NgoViet Architects & Planners cho rằng, việc hoàn thiện mạng lưới cao tốc có ý nghĩa quan trọng trong tổ chức lại các luồng vận tải Đông - Tây. Khi cao tốc, đường vành đai và các tuyến kết nối được hoàn thiện, việc vận chuyển hành khách, hàng hóa sẽ hiệu quả hơn.

Theo ông Sơn, cao tốc Bến Lức - Long Thành kết nối Đông - Tây, đặc biệt giữa miền Tây với miền Đông, sân bay Long Thành và hệ thống cảng biển phía Đông.

"Đáng chú ý, cầu Bình Khánh và cầu Phước Khánh không chỉ đưa tuyến đường bộ vượt qua sông. Với tĩnh không lớn, các công trình được thiết kế nhằm bảo đảm hoạt động giao thông đường thủy phía dưới", ông nói.

Ông Sơn cho biết: Khi các phương thức vận tải được kết nối đồng bộ, hàng hóa từ khu vực sản xuất được đưa về các đầu mối logistics rồi tiếp tục vận chuyển đến cảng biển, sân bay hoặc trung tâm phân phối. Doanh nghiệp có thêm phương án tổ chức vận tải, thay vì phụ thuộc vào một hướng lưu thông duy nhất.

Trong ngày đầu tiên khai thác, dù lượng xe lưu thông chưa nhiều nhưng cũng xuất hiện nhiều xe tải, xe container trên tuyến.

Ông Phạm Hồng Quang, Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, cao tốc Bến Lức - Long Thành tạo trục kết nối giữa Tây Ninh - TP.HCM với Đồng Nai, sân bay quốc tế Long Thành và cụm cảng Cái Mép - Thị Vải.

Tuyến đường được kỳ vọng góp phần rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí vận tải, logistics và nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng khu vực.

Theo ông Quang, tuyến cao tốc đặt trong bài toán phát triển liên vùng, kết nối các khu vực phát triển của Đồng Nai và TP.HCM với các tỉnh, thành miền Tây, mở thêm không gian phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ và thu hút đầu tư.

Từ miền Tây, hàng hóa có thêm hướng đến Đồng Nai, sân bay Long Thành và các cảng biển phía Đông thuận tiện hơn. Ở chiều ngược lại, các khu vực phía Đông có thêm hướng tiếp cận thị trường và vùng sản xuất phía Tây.

Cảng Phước An cùng cụm cảng Cái Mép - Thị Vải được kỳ vọng đón thêm lượng hàng hóa từ miền Tây thuận lợi hơn.

Nếu cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang Đông - Tây, thay đổi luồng vận tải giữa miền Tây và miền Đông, thì khi đặt trong tổng thể, tuyến đường này còn là một mắt xích quan trọng kết nối vào sân bay Long Thành, mở nhiều hướng tiếp cận sân bay.

Đón đọc bài 2: Sân bay Long Thành - điểm hội tụ của mạng lưới giao thông đa phương thức

Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành dài gần 58km, điểm đầu tại nút giao với cao tốc TP.HCM - Trung Lương và Vành đai 3 ở Tây Ninh, đi qua phía nam TP.HCM trước khi nối vào QL51 tại Đồng Nai. Tuyến cao tốc có 4 làn xe, hai làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế 100km/h. Tổng mức đầu tư ban đầu 31.320 tỷ đồng, sau điều chỉnh còn hơn 29.500 tỷ đồng. Được khởi công năm 2014 và dự kiến hoàn thành sau 5 năm, nhưng đến năm 2019, dự án mới đạt khoảng 80% khối lượng, sau đó ngưng trệ do vướng thủ tục và nguồn vốn. Sau khi các vướng mắc được tháo gỡ, dự án chính thức được tái khởi động từ cuối năm 2023, riêng cầu Phước Khánh tái khởi động vào gần giữa năm 2025.