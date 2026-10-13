Cao tốc Bến Lức - Long Thành giảm tải áp lực cho cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây

Cao tốc Bến Lức - Long Thành chính thức khai thác toàn tuyến từ đầu tháng 10-2026. Ảnh tư liệu

Theo VEC E, trong 10 ngày đầu đưa vào khai thác đồng bộ toàn tuyến, ngày 9-10 ghi nhận lưu lượng phương tiện trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành đạt cao nhất với gần 29 ngàn lượt xe. Trong các ngày còn lại, trung bình mỗi ngày tuyến cao tốc này đón hơn 25 ngàn đến hơn 26 ngàn lượt xe.

Trong khi đó, cùng thời gian này, lưu lượng phương tiện trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây có xu hướng giảm. Từ ngày 1 đến 10-10, tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây phục vụ gần 700 ngàn lượt phương tiện, giảm hơn 9% so với cùng kỳ tháng trước. Điều này cho thấy, cao tốc Bến Lức - Long Thành đang từng bước phát huy vai trò chia sẻ lưu lượng với các trục giao thông hiện hữu, đặc biệt là tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây vốn đã bị quá tải.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành dài gần 58km, đi qua địa bàn tỉnh Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai, có quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn dừng khẩn cấp. Tuyến được đưa vào khai thác toàn tuyến từ 0h ngày 1-10, tạo thêm trục giao thông kết nối khu vực miền Tây Nam Bộ với Đông Nam Bộ, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào các tuyến đường qua trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành còn một số nút giao liên thông với các tuyến khác, thuộc các dự án khác gồm: nút giao Rừng Sác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; nút giao vành đai 3 trên địa bàn thành phố Đồng Nai chưa hoàn thành, nên chưa thể khai thác đồng bộ.

Riêng đối với nút giao Tân Hiệp thuộc Dự án Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ kết nối với nút giao quốc lộ 51 của cao tốc Bến Lức - Long Thành dự kiến sẽ được đưa vào khai thác trong tháng 10-2026. Qua đó, kết nối liên thông cao tốc Bến Lức - Long Thành với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.