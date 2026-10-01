Cao tốc Bến Lức - Long Thành: Gần 2 giờ sáng mới mở hướng Nguyễn Văn Tạo đi Long Thành

Phương tiện xếp hàng tại nút giao Nguyễn Văn Tạo (TPHCM), chờ vào cao tốc Bến Lức - Long Thành theo hướng đi Long Thành. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo kế hoạch, cao tốc Bến Lức - Long Thành được đưa vào khai thác toàn tuyến từ 0 giờ ngày 1-10. Tuy nhiên, tại nút giao Nguyễn Văn Tạo, phương tiện đi hướng Long Thành phải xếp hàng chờ.

Hướng tuyến này mở muộn hơn chiều từ Long Thành về miền Tây. Đến gần 2 giờ cùng ngày, rào chắn được mở cho phương tiện lưu thông.

Trước thời điểm thông xe, các đơn vị thi công, kỹ thuật đã kiểm tra mặt đường, hệ thống an toàn giao thông và các hạng mục trên cầu Phước Khánh để bảo đảm điều kiện khai thác.

Rào chắn được mở cho phương tiện từ nút giao Nguyễn Văn Tạo vào cao tốc theo hướng đi Long Thành. Ảnh: QUỐC HÙNG

Cao tốc Bến Lức - Long Thành dài gần 58km, đi qua Tây Ninh, TPHCM và Đồng Nai, có điểm đầu kết nối cao tốc TPHCM - Trung Lương, điểm cuối nối quốc lộ 51. Tuyến mở thêm lựa chọn cho phương tiện từ miền Tây đi Đồng Nai và các tỉnh, thành phía Đông, hạn chế phải qua các tuyến đường nội đô TPHCM.

Phương tiện từ miền Tây đi theo cao tốc TPHCM - Trung Lương, chuyển vào cao tốc Bến Lức - Long Thành tại nút giao Mỹ Yên, qua phía Nam TPHCM, vượt sông Soài Rạp, sông Lòng Tàu rồi kết nối quốc lộ 51.

Các nút giao với quốc lộ 1, quốc lộ 50, đường Nguyễn Văn Tạo và khu vực Phước An tạo kết nối với các khu công nghiệp, cảng biển phía Nam TPHCM và TP Đồng Nai.

Gần 2 giờ sáng 1-10, phương tiện mới được vào cao tốc Bến Lức - Long Thành tại nút giao Nguyễn Văn Tạo theo hướng đi Long Thành. Ảnh: QUỐC HÙNG

Dự án khởi công năm 2014, từng phải tạm dừng do vướng thủ tục và nguồn vốn. Trong thời gian chờ hoàn thiện, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã đưa vào khai thác gần 30km ở hai đầu tuyến. Cầu Phước Khánh vượt sông Lòng Tàu là hạng mục quan trọng để nối liền hai phần tuyến.

Theo chủ đầu tư, thời gian di chuyển từ nút giao Mỹ Yên đến khu vực Long Thành dự kiến rút còn khoảng 40-45 phút, thay vì khoảng 2 giờ như trước.

Xe container qua trạm thu phí số 4 trên cao tốc Bến Lức - Long Thành rạng sáng 1-10. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo phương án tổ chức giao thông, tốc độ tối đa trên các đoạn tuyến thông thường là 90km/giờ, tối thiểu 60km/giờ; riêng cầu Bình Khánh và cầu Phước Khánh, tốc độ tối đa 80km/giờ. Phương tiện không được dừng, đỗ trên cầu để chụp ảnh, ngắm cảnh.

Hiện nút giao Tân Hiệp kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chưa vận hành. Phương tiện từ Tây Ninh đi Đồng Nai vẫn phải rời cao tốc tại nút giao quốc lộ 51 để tiếp tục hành trình.