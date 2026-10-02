Cao tốc Bến Lức - Long Thành đón gần 25 ngàn lượt xe trong ngày đầu khai thác

Trong ngày đầu khai thác đồng bộ toàn tuyến, cao tốc Bến Lức - Long Thành đón gần 25 ngàn lượt xe lưu thông. Ảnh: Phạm Tùng

Theo VECE, so với thời điểm trước khi cao tốc được thông xe toàn tuyến, lưu lượng phương tiện đã tăng khoảng 30%, trong khi doanh thu tăng tới 140%. Điều này cho thấy, nhu cầu lưu thông trên tuyến đã tăng đáng kể ngay trong ngày đầu khai thác toàn tuyến, khi phương tiện có thể di chuyển liên tục giữa khu vực Tây Nam Bộ đến thành phố Đồng Nai và ngược lại mà không phải đi qua các tuyến đường đô thị trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Để đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình lưu thông trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, VECE khuyến cáo tài xế cần chủ động làm quen với tuyến, đặc biệt chú ý tốc độ, khoảng cách an toàn và việc giữ đúng làn đường theo tổ chức giao thông. Người điều khiển phương tiện cần quan sát kỹ hệ thống biển báo, chủ động chuyển làn từ sớm khi chuẩn bị qua nút giao, không chuyển làn đột ngột…

Đặc biệt, tại khu vực cầu Phước Khánh và cầu Bình Khánh, tài xế cần tuân thủ nghiêm tốc độ được quy định trên biển báo, giữ khoảng cách phù hợp và tập trung quan sát trong suốt quá trình lưu thông qua cầu. Đây là những vị trí có kết cấu công trình đặc thù, thường xuyên có gió lớn… vì vậy việc duy trì tốc độ ổn định, đi đúng làn và chấp hành hướng dẫn tổ chức giao thông có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm an toàn cho cả hành trình.

Theo phương án tổ chức giao thông, cao tốc Bến Lức - Long Thành cho phép ô tô con, ô tô khách, ô tô tải và các phương tiện cơ giới đủ điều kiện theo quy định lưu thông. Các phương tiện không được phép đi vào cao tốc gồm: xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ, người đi bộ, xe chở người hoặc chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và xe máy chuyên dùng, xe ô tô quá khổ quá tải. Ngoại lệ là các phương tiện phục vụ quản lý, bảo trì, cứu hộ, cứu nạn theo quy định.

Trên tuyến chính, tốc độ tối đa được quy định chủ yếu ở mức 90km/h và tốc độ tối thiểu 60km/h. Riêng đoạn từ Km16+600 đến Km21+850, tốc độ tối đa là 80km/h.

Khu vực cầu Bình Khánh và cầu Phước Khánh, tốc độ tối đa là 80km/h và tối thiểu 60km/h. Cầu Bình Khánh nằm trong phạm vi từ Km 21+783 đến Km 25+566; cầu Phước Khánh từ Km 28+658 đến Km 32+451.

Tại các đường nhánh ở nút giao, tốc độ tối đa 50km/h; một số vị trí nút giao, đường kết nối được tổ chức với tốc độ tối đa 40km/h.