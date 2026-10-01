Cầu Phước Khánh ngày 30/9, thời điểm trước khi thông xe, nhìn từ trên cao

Cao tốc Bến Lức - Long Thành có chiều dài gần 58 km, điểm đầu tại nút giao với cao tốc TPHCM - Trung Lương và Vành đai 3, đi qua khu vực phía nam TPHCM, kết nối với Quốc lộ 51 tại Đồng Nai.

Theo thiết kế, tuyến cao tốc có 4 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp, tốc độ thiết kế 100 km/h.

Tuyến cao tốc này sẽ rút ngắn thời gian đi lại hơn 1h so với hành trình cũ, khi không còn phải đi vòng qua các tuyến của TPHCM như: Nguyễn Văn Linh, Quốc lộ 1, Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ, cầu Phú Mỹ hay Võ Chí Công…

Cao tốc Bến Lức - Long Thành chính thức thông xe toàn tuyến - Ảnh: chinhphu.vn/Nhâm Tuệ

Việc đưa toàn tuyến vào khai thác tạo thêm một hành lang giao thông xuyên vùng, tăng khả năng kết nối giữa khu vực Tây Nam Bộ với TPHCM và Đông Nam Bộ. Tuyến đường cũng góp phần kết nối thuận lợi hơn với sân bay Long Thành, hệ thống cảng biển và các khu đô thị, công nghiệp phía đông TPHCM.

Chị Hoài Phương, một trong những người dân chứng kiến thời khắc cao tốc Bến Lức - Long Thành thông xe, chia sẻ niềm vui khi tuyến đường chính thức kết nối toàn tuyến. Theo chị, từ nay người dân miền Tây đi Đồng Nai, TPHCM sẽ thuận lợi hơn, rút ngắn thời gian di chuyển và giảm việc phải đi qua các tuyến đường thường xuyên ùn tắc.

Xe di chuyển vào cao tốc Bến Lức - Long Thành

Tốc độ tối đa 80 km/h qua cầu Bình Khánh, Phước Khánh

Theo phương án tổ chức giao thông, tốc độ khai thác trên phần lớn tuyến được quy định ở mức 90 km/h, tối thiểu 60 km/h. Riêng khu vực cầu Bình Khánh và cầu Phước Khánh, tốc độ tối đa là 80 km/h và tối thiểu 60 km/h.

Cầu Bình Khánh nằm trong phạm vi từ Km 21+783 đến Km 25+566; cầu Phước Khánh từ Km 28+658 đến Km 32+451.

Trong phạm vi cầu và đường dẫn, phương tiện không được dừng, đỗ, kể cả trên làn dừng khẩn cấp, trừ trường hợp gặp sự cố kỹ thuật bất khả kháng. Việc dừng xe để chụp ảnh, ngắm cảnh hoặc đi bộ trên cầu cũng không được phép. Các phương tiện không được lùi xe hoặc quay đầu trên cầu.

Xe di chuyển tốc độ tối đa 80 km/h qua cầu Phước Khánh - Ảnh: chinhphu.vn/Nhâm Tuệ

Tài xế phải chấp hành hướng dẫn của đơn vị vận hành và lực lượng cảnh sát giao thông khi lưu thông qua hai cầu.

Đáng chú ý, hai cầu có tĩnh không 55 m, do đó phương án khai thác có quy định riêng trong điều kiện thời tiết bất lợi. Khi có cảnh báo gió ngang cấp 7-8, người điều khiển phương tiện phải chủ động giảm tốc độ xuống dưới 60 km/h, giữ chắc tay lái, đặc biệt lưu ý đối với xe thùng cao, xe container và xe khách cỡ lớn.

Trường hợp gió từ cấp 9 trở lên hoặc xảy ra bão lớn, khi có lệnh đóng cầu, phương tiện không được tiếp tục lên cầu mà phải chấp hành điều tiết, phân luồng để di chuyển đến đường tránh hoặc trạm dừng nghỉ, chờ điều kiện an toàn.

Phương án tổ chức giao thông cũng quy định xe tải trên 7,5 tấn và xe khách trên 29 chỗ phải lưu thông trên làn số 2, làn sát làn dừng khẩn cấp. Các phương tiện này chỉ được chuyển làn khi vượt xe khác hoặc khi làn số 2 tạm thời đóng để sửa chữa.

Các phương tiện còn lại, gồm ô tô con, xe bán tải pickup cabin kép, xe tải van không quá 7,5 tấn..., được phép lưu thông trên cả hai làn. Khi đi trên làn số 1, phương tiện phải nhường đường cho xe xin vượt theo quy định.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành chính thức thông xe toàn tuyến, đây là sự kiện được hàng triệu người dân phía nam chờ đợi - Ảnh: chinhphu.vn/Nhâm Tuệ

Trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc tai nạn, người điều khiển phải bật đèn cảnh báo nguy hiểm. Nếu xe còn khả năng di chuyển, phải đưa phương tiện vào làn dừng khẩn cấp, đặt biển cảnh báo phía sau xe theo quy định và nhanh chóng liên hệ lực lượng cứu hộ.

Tổ chức giao thông tại các nút giao

Khi đoạn tuyến từ Km 0+600 đến Km 57+980 được đưa vào khai thác, tất cả ô tô được phép lưu thông, trừ xe quá khổ, quá tải.

Từ đầu tuyến đến trước đường dẫn cầu Bình Khánh, tốc độ tối đa 90 km/h, tối thiểu 60 km/h. Từ đầu cầu Bình Khánh đến hết phần đường đầu cầu Phước Khánh, tốc độ tối đa 80 km/h, tối thiểu 60 km/h. Từ sau cầu Phước Khánh đến hết phạm vi dự án, tốc độ tối đa trở lại 90 km/h, tối thiểu 60 km/h.

Tại các nút giao Quốc lộ 1, Quốc lộ 50, đường Nguyễn Văn Tạo, Phước An và Quốc lộ 51, phương tiện được tổ chức theo các nhánh kết nối riêng. Tốc độ tối đa trên các nhánh nút giao Quốc lộ 1 và Quốc lộ 50 là 40 km/h; tại nút giao Phước An là 50 km/h.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành có 4 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp kết nối xuyên suốt khu vực phía tây TPHCM với Đông Nam Bộ - Ảnh: chinhphu.vn/Nhâm Tuệ

Tại nút giao đường Nguyễn Văn Tạo, một số nhánh được bố trí đèn tín hiệu giao thông, phương tiện phải chấp hành đầy đủ tín hiệu và quy tắc giao thông đường bộ.

Tại nút giao Phước An, phương tiện từ khu vực cảng Phước An và Khu công nghiệp Nhơn Trạch có thể kết nối vào cao tốc theo hướng Bến Lức hoặc Long Thành, Vũng Tàu. Ở chiều ngược lại, phương tiện từ cao tốc có thể rời tuyến để đi về cảng Phước An hoặc Khu công nghiệp Nhơn Trạch.

Tại nút giao Quốc lộ 51, phương tiện rời cao tốc để tiếp tục hành trình về các khu vực của Đồng Nai hoặc Vũng Tàu.

Tại nút giao Phước An, phương tiện từ khu vực cảng Phước An và Khu công nghiệp Nhơn Trạch có thể lựa chọn các nhánh để đi vào cao tốc theo hướng Bến Lức hoặc Long Thành, Vũng Tàu

Việc khai thác toàn tuyến Bến Lức - Long Thành tạo trục kết nối liên tục từ khu vực phía tây qua TPHCM đến Đồng Nai. Tuy nhiên, khả năng kết nối của tuyến với Vành đai 3 TPHCM hiện chưa phát huy đầy đủ do dự án Vành đai 3 chưa hoàn thành.

Bên cạnh đó, nút giao Tân Hiệp thuộc dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chưa kịp đưa vào khai thác cùng thời điểm do chưa hoàn tất các thủ tục liên quan. Vì vậy, trong giai đoạn này, phương tiện từ hướng Tây về Đồng Nai khi đến nút giao Quốc lộ 51 sẽ rời cao tốc Bến Lức - Long Thành để tiếp tục lưu thông trên Quốc lộ 51, chưa thể kết nối trực tiếp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.