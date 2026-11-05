Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương triển khai đồng loạt 5 gói thầu, nhiều nút thắt chờ tháo gỡ

Đồng loạt triển khai 5 gói thầu

Ghi nhận của Người Đưa Tin tại dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương (tỉnh Lâm Đồng) trong những ngày đầu tháng 11 cho thấy, nhiều khu vực trên tuyến đang được các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc để triển khai thi công. Các hạng mục như: đào đắp nền đường, mở đường công vụ, xây dựng cống hộp, cầu vượt ngang và cầu trên tuyến chính đang được đồng loạt thực hiện tại nhiều vị trí.

Các đơn vị thi công tại phường 1 Bảo Lộc.

Đại diện Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng số 1 cho biết, tính đến ngày 28/10/2026, doanh nghiệp dự án đã triển khai thi công toàn bộ 5/5 gói thầu xây lắp chính, với 16 mũi thi công. Tổng nhân lực chủ chốt được huy động là 511 người, cùng 246 xe, máy móc và thiết bị phục vụ thi công.

Cụ thể, gói thầu EC01 tập trung thi công nền đường, đường công vụ, cống hộp trên đoạn Km126+484 – Km144+800 và một số hạng mục cầu vượt ngang, cầu tuyến chính.

Gói thầu EC02 triển khai tại đoạn Km148+225 – Km161+750, đồng thời thi công các hạng mục tại nút giao Tân Châu. Các gói thầu EC03, EC04 và EC05 lần lượt tổ chức thi công nền đường, cống hộp, hầm chui dân sinh và các hạng mục cầu trên những đoạn tuyến còn lại.

Đáng chú ý, thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt đối với 35/35 cầu vượt ngang, 3/5 nút giao và một cầu trên tuyến chính tại Km152+700. Riêng nút giao Tân Châu chưa được phê duyệt thiết kế kỹ thuật do thay đổi giải pháp thiết kế mái taluy so với thiết kế cơ sở đã được thông qua.

Nhiều khó khăn về mặt bằng, tái định cư

Đại diện Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng số 1 cho biết, mặc dù công tác thi công đã được triển khai đồng loạt, giải phóng mặt bằng vẫn là một trong những khó khăn lớn của dự án.

Dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương có tổng chiều dài 73,615km, đi qua địa bàn 10 xã, phường, với 2.519 trường hợp bị ảnh hưởng. Tổng diện tích cần bồi thường, thu hồi là 621,128ha.

Đến ngày 28/10, các cơ quan chức năng đã phê duyệt phương án bồi thường cho 2.475 trường hợp, với tổng kinh phí khoảng 3.278,32 tỷ đồng, diện tích 551,83ha.

Doanh nghiệp dự án đã triển khai thi công toàn bộ 5/5 gói thầu xây lắp chính, với 16 mũi thi công.

Tuy nhiên, tại các vị trí ưu tiên thi công trong năm 2026, đặc biệt là hệ thống cầu vượt ngang, vẫn còn những phần mặt bằng chưa được bàn giao. Hiện còn 8 cầu vượt ngang chưa được bàn giao đầy đủ mặt bằng, ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công và giải ngân nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Một vấn đề khác là công tác bố trí tái định cư. Theo thống kê, có 120 hộ dân có nhu cầu được bố trí đất ở sau khi thu hồi đất; riêng xã Hiệp Thạnh có nhu cầu 52 lô tái định cư.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đang rà soát điều kiện bố trí tái định cư, bồi thường bằng đất ở và giao đất ở có thu tiền sử dụng đất đối với từng trường hợp. Đồng thời, cơ quan này tiếp tục hoàn thiện danh sách, xác định địa điểm dự kiến bố trí và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện theo quy định.

Đáng chú ý, theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, đến nay, việc xác định đầy đủ các trường hợp đủ điều kiện tái định cư, xây dựng phương án bố trí và giá đất tái định cư vẫn chưa hoàn thành. Việc tổ chức họp dân lấy ý kiến cũng chưa được thực hiện.

Các công nhân đang thi công tại dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.

Bên cạnh khó khăn về mặt bằng, việc tìm kiếm địa điểm tiếp nhận vật liệu dư thừa trong quá trình đào đắp cũng đang tạo áp lực lớn đối với tiến độ dự án.

Theo báo cáo, tổng nhu cầu bãi chứa vật liệu dư thừa của dự án khoảng 16,6 triệu m3. Tuy nhiên, trữ lượng tại các bãi chứa là đất công hiện mới đáp ứng khoảng 2,7 triệu m3.

Đối với những vị trí dự kiến sử dụng đất của người dân làm bãi chứa, một số địa phương chưa thống nhất cho đổ toàn bộ lượng đất đá dư thừa. Nguyên nhân được nêu là chưa có hướng dẫn cụ thể về quản lý, xác nhận khối lượng sau khi hoàn thành; đồng thời, việc đổ vật liệu có thể ảnh hưởng đến khả năng thu hồi và đấu giá đất sau này.

Về nguồn vốn, trong năm 2026, dự án được bố trí tổng kế hoạch vốn đầu tư công 840,507 tỷ đồng, phân bổ cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1. Đến nay, tổng số vốn đã giải ngân đạt 607,63 tỷ đồng.