Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương: Mặt bằng thông, vì sao công trường vẫn chậm?

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười (thứ 2 từ phải sang) nghe các đơn vị liên quan báo cáo tiến độ tại vị trí nút giao Liên Hiệp Km191+960 (thuộc dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương)

Không thể để mặt bằng chờ nhà thầu

Dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương có chiều dài 73,615 km, đi qua địa bàn 10 xã, phường, với tổng diện tích thu hồi đất 621,128 ha và 2.519 trường hợp bị ảnh hưởng.

Dự án được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), do liên danh Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng giao thông T&T - Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Phương Trang (FUTA Group) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành thực hiện.

Việc triển khai thi công tại vị trí nút giao Liên Hiệp Km191+960, thuộc địa bàn xã Hiệp Thạnh còn khá trầm lắng

Theo báo cáo đến ngày 29/10, toàn tuyến đã bàn giao khoảng 93% mặt bằng cho đơn vị thi công. Thời tiết thời điểm này cũng đang khá ủng hộ. Doanh nghiệp dự án cũng đã triển khai 5/5 gói thầu xây lắp chính, với 16 mũi thi công, 425 nhân sự và 218 xe máy, thiết bị.

Những con số trên cho thấy điều kiện tổ chức thi công trên công trường đã có nhiều thuận lợi. Tuy nhiên, chuyến kiểm tra thực tế đột xuất của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười vào ngày 29/10 lại ghi nhận một thực tế khác. Tiến độ triển khai giữa các vị trí không đồng đều. Một số công trường hoạt động cầm chừng, chưa tương xứng với nguồn lực và mặt bằng đã được bàn giao.

Mặc dù nhà thầu Tổng Công ty Xây dựng số 1 (CC1) đã bố trí nhiều xe ben, máy xúc và phương tiện cơ giới, tuy nhiên chỉ có một vài phương tiện hoạt động, số còn lại nằm "án binh bất động" tại công trường

Cụ thể, tại nút giao Liên Hiệp Km191+960, thuộc địa bàn xã Hiệp Thạnh, nhà thầu Tổng Công ty Xây dựng số 1 (CC1) đã bố trí nhiều xe ben, máy xúc và phương tiện cơ giới. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, chỉ có một vài phương tiện hoạt động. Số còn lại nằm “án binh bất động” tại công trường. Lực lượng công nhân trực tiếp thi công cũng khá ít.

Thực tế này khiến Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười phê bình thẳng thắn nhà thầu CC1 về tinh thần, trách nhiệm tổ chức thi công. Theo người đứng đầu UBND tỉnh, Lâm Đồng không thể chấp nhận tình trạng mặt bằng dự án đã được bàn giao với tỷ lệ cao, nhưng nhà thầu không huy động máy móc, bố trí nhân lực để tổ chức thi công.

Sau khi nghe đơn vị nhà thầu CC1 báo cáo tiến độ thực hiện dự án tại vị trí nút giao Liên Hiệp Km191+960, đồng chí Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê bình nhà thầu vì triển khai thi công chưa đạt yêu cầu đề ra

Tình trạng thi công khá im ắng cũng là tình cảnh tương tự đang diễn ra ở nút giao Phú Hội. Nhiều trang thiết bị vẫn nằm im tại vị trí tập kết, hoạt động của các mũi thi công diễn ra cầm chừng, chưa thể hiện được sự khẩn trương cần thiết đối với một dự án giao thông trọng điểm.

Điều đáng chú ý, cùng một dự án, nhưng khác với sự im ắng ở những nút giao trên, tinh thần tổ chức thi công ở những đoạn tuyến khác lại thể hiện sự khác biệt. Tại vị trí cầu Km162+750, thuộc xã Gia Hiệp, do Công ty Phương Thành thi công, đơn vị đang triển khai khoan 34/164 cọc khoan nhồi, đúc 5/110 phiến dầm Super T, đã hoàn thành mố M1 và bệ trụ T1. Hoạt động thi công tại đây cơ bản có chuyển động, các hạng mục được triển khai theo kế hoạch.

Tại vị trí nút giao Phú Hội, nhà thầu triển khai thi công cũng chưa thật sự quyết liệt, bảo đảm tiến độ yêu cầu đề ra

Trong khi đó, tại cầu Km152+500 do Công ty Cổ phần Thành Đạt thi công, không khí công trường có phần sôi động hơn. Nhiều phương tiện cơ giới được huy động, công nhân triển khai đồng thời nhiều phần việc. Đặc biệt, đơn vị đã hoàn thành lắp đặt trạm trộn bê tông tại chỗ để phục vụ công trình, tạo điều kiện chủ động hơn trong tổ chức thi công.

Nhiều phương tiện thi công vẫn đang trong tình trạng nằm chờ tại vị trí nút giao Phú Hội

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã phê bình Tổng Công ty Xây dựng số 1 (CC1) vì thi công chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Riêng Công ty Phương Thành và Công ty Cổ phần Thành Đạt được Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương vì đáp ứng tiến độ đề ra.

Đây cũng là một trong những cơ sở thực tế cho thấy, khi nhà thầu chủ động huy động nguồn lực, tổ chức công việc hợp lý, công trường hoàn toàn có thể tạo được chuyển biến tích cực.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi, động viên người dân thuộc diện giải phóng mặt bằng vùng dự án cao tốc đi qua

Từ những ghi nhận tại hiện trường, vấn đề đặt ra không đơn thuần là tiến độ chung của dự án, mà còn là trách nhiệm và năng lực điều hành của từng nhà thầu.

Khi mặt bằng đã cơ bản được bàn giao, các gói thầu đã triển khai, nhưng máy móc vẫn nằm chờ, nhân lực còn mỏng thì việc chậm tiến độ cần được nhìn nhận từ chính khâu tổ chức thực hiện.

Siết trách nhiệm nhà thầu

Trước thực tế trên, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, tỷ lệ bàn giao mặt bằng đạt khoảng 93% là kết quả rất thuận lợi đối với một dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn, đặc biệt là dự án cao tốc. Vì vậy, không có lý do gì để nhà đầu tư và các đơn vị thi công tiếp tục chậm trễ.

Các đơn vị chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để hoàn thành bàn giao cho đơn vị chủ đầu tư và nhà thầu thi công

Người đứng đầu UBND tỉnh yêu cầu doanh nghiệp dự án và các nhà thầu phải tập trung toàn lực, khẩn trương rà soát phương án tổ chức thi công. Các đơn vị huy động tối đa máy móc, thiết bị, nhân công, tăng cường các mũi thi công, tổ chức làm việc theo phương châm “3 ca, 4 kíp”.

Trường hợp nguồn lực hiện tại không đáp ứng yêu cầu, nhà thầu cần tính toán thuê thêm nhà thầu phụ để bổ sung năng lực, không để tình trạng thiếu nhân lực, thiết bị làm ảnh hưởng tiến độ chung.

Tại vị trí cầu Km162+750, thuộc xã Gia Hiệp, do Công ty Phương Thành thi công có nhiều chuyển biến, đơn vị đang triển khai nhiều hạng mục cùng lúc

Để tránh tình trạng tiến độ chỉ được phản ánh qua báo cáo mà thiếu kiểm chứng thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 khẩn trương thành lập tổ kiểm tra dự án.

Tổ công tác có trách nhiệm tăng cường kiểm tra hiện trường, theo dõi thường xuyên cụ thể số lượng máy móc, thiết bị, nhân công được huy động và khối lượng thi công thực tế tại từng vị trí; kịp thời báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh để chỉ đạo, chấn chỉnh những đơn vị triển khai không đạt yêu cầu.

Tại vị trí cầu Km152+500 do Công ty Cổ phần Thành Đạt thi công, không khí công trường có phần sôi động hơn

Cùng với đó, hằng tuần, các sở, ngành chuyên môn, nhà đầu tư, nhà thầu thi công và địa phương liên quan phải tổ chức họp đánh giá tiến độ, xác định rõ những khó khăn, vướng mắc phát sinh để phối hợp giải quyết.

Quá trình thực hiện cần phân định rõ trách nhiệm từng đơn vị, chủ động xử lý công việc theo hướng “dễ làm trước, khó làm sau”, không để những vướng mắc cục bộ ảnh hưởng đến tiến độ toàn tuyến.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười biểu dương Công ty Cổ phần Thành Đạt về tiến độ triển khai tại vị trí Km152+500, thuộc dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Yêu cầu đẩy nhanh thi công còn gắn trực tiếp với nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Theo báo cáo, tổng kế hoạch vốn năm 2026 bố trí cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 phục vụ dự án là hơn 840,5 tỷ đồng; đến nay đã giải ngân hơn 565,2 tỷ đồng, đạt 67,2%.

Riêng lũy kế từ năm 2025 đến nay, dự án đã giải ngân hơn 3.311 tỷ đồng trong tổng số hơn 3.694 tỷ đồng vốn được bố trí, đạt 89,65%. Theo kế hoạch, trong tháng 11/2026, dự án dự kiến giải ngân thêm khoảng 158,2 tỷ đồng; phấn đấu đến tháng 12/2026 giải ngân hết số vốn ngân sách nhà nước đã bố trí cho dự án trong năm 2026.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị nhà thầu thi công tập trung mọi nguồn nhân lực, con người nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công dự án

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, giải ngân vốn đầu tư công tại Lâm Đồng đang được tính từng giờ. Đây là dự án có quy mô vốn lớn, giữ vai trò quan trọng trong kế hoạch đầu tư công của tỉnh. Vì vậy, nếu tiến độ thi công tiếp tục chậm trễ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả giải ngân chung, làm giảm hiệu quả sử dụng nguồn lực đã được bố trí.

Từ thực tế kiểm tra có thể thấy, nút thắt hiện nay không chỉ nằm ở khối lượng công việc còn lại, mà còn ở sự quyết liệt trong tổ chức thi công của từng nhà thầu. Mặt bằng đã cơ bản thông, nguồn vốn đã được bố trí, yêu cầu đặt ra là phải biến những điều kiện thuận lợi đó thành khối lượng thực hiện cụ thể trên công trường.

Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương khi hoàn thành sẽ mở ra dư địa phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ cho Lâm Đồng. (Trong ảnh: Quốc lộ 20 đoạn chạy qua xã Bảo Lâm 2, tỉnh Lâm Đồng)

Việc tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý trách nhiệm nhà thầu chậm trễ vì vậy không chỉ nhằm bảo đảm tiến độ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, mà còn là yêu cầu cấp thiết để nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh trong năm 2026.