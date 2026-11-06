Cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương bàn giao gần 95% mặt bằng, tăng tốc thi công

Một công nhân gia cố các tấm cốp-pha chuẩn bị đổ bê tông cho hạng mục hầm chui thuộc tuyến cao ảo Lộc – Liên Khương. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Ngay sau khi nhiều địa phương trên địa bàn hoàn thành công tác giải phóng, bàn giao mặt bằng, Dự án đường cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương (Lâm Đồng) bắt đầu bước vào giai đoạn tăng tốc thi công trong những tháng cuối năm.

Cụ thể, theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng, tính đến đầu tháng 11/2026 đã có 589,65ha/621,128ha tổng diện tích đất thu hồi đã bàn giao cho chủ đầu tư dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương, đạt 94,93% tổng số diện tích thu hồi toàn dự án.

Trong đó, có các địa phương đã hoàn tất bàn giao 100% mặt bằng thi công dự án như xã Hòa Ninh (31,1ha), xã Di Linh (57,69ha), xã Bảo Thuận (70,67ha). Một số địa phương khác cũng đạt tỷ lệ bàn giao mặt bằng ở mức cao như Phường 1 Bảo Lộc đạt 99,3% tổng số diện tích thu hồi phục vụ dự án; xã Bảo Lâm 2 đạt 94% diện tích; xã Ninh Gia đạt 95,07%; xã Đức Trọng đạt 96%; xã Hiệp Thạnh đạt 96,64%...

Dự án Cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương có chiều dài 73,615 km, đi qua địa bàn 10 xã, phường của Lâm Đồng với tổng diện tích thu hồi đất 621,128 ha và 2.519 trường hợp bị ảnh hưởng. Doanh nghiệp dự án cũng triển khai 5/5 gói thầu xây lắp chính, với 16 mũi thi công, 425 nhân sự và 218 xe cơ giới, máy móc, thiết bị. Hiện nay toàn dự án đang được các nhà thầu triển khai thi công trên nhiều vị trí khác nhau.

Đơn vị thi công triển khai các hạng mục trên tuyến cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương (đoạn qua xã Bảo Thuận, Lâm Đồng) ngay sau khi được bàn giao mặt bằng. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Trong đó, các mũi thi công thuộc địa phận xã Bảo Thuận, xã Gia Hiệp… có nhiều chuyển biến, các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị để tăng tốc triển khai các hạng mục như cầu cạn, hầm chui, nút giao chính của dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương.

Theo thống kê, năm 2026, tổng số kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 bố trí cho dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương tổng cộng 560 tỷ đồng. Đến đầu tháng 11/2026, Kho bạc Nhà nước đã thực hiện giải ngân 543 tỷ đồng. Tổng số lũy kế đã chi trả tiền cho người dân đạt 2.335 hộ với 2.913,334 tỷ đồng/400,09 ha; đạt 94,34% số hộ được phê duyệt, 88,86% giá trị phương án được phê duyệt và 72,5% diện tích được phê duyệt.