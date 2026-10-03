Cao tốc bắc-nam phía đông tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trên hành lang vận tải bắc-nam

Trạm thu phí cao tốc không dừng cao tốc bắc-nam phía đông ứng dụng công nghệ AI thu phí tự động, không cần nhân viên thu phí như trước đây.

Ngày 3/10, Cục Đường bộ Việt Nam phát đi thông tin làm rõ một số nội dung liên quan biến động lưu lượng phương tiện, quy định về khoảng cách an toàn và mức thu phí trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông.

Theo cơ quan quản lý đường bộ, qua tổng hợp, phân tích dữ liệu giao thông trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông và Quốc lộ 1, lưu lượng phương tiện trong tháng 9/2026 giảm so tháng trước trên cả hai tuyến.

Cụ thể, lưu lượng trên cao tốc đạt khoảng 13,6 triệu lượt xe, giảm 14,4% so mức 15,9 triệu lượt xe trong tháng 8. Trên Quốc lộ 1, lưu lượng đạt khoảng 6,6 triệu lượt xe, giảm 11,2% so mức 7,5 triệu lượt xe của tháng trước.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, biến động lưu lượng nêu trên chủ yếu do yếu tố mùa vụ. Tháng 8 là thời điểm cao điểm du lịch hè và kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, trong khi tháng 9 học sinh, sinh viên bước vào năm học mới, nhu cầu đi lại đường dài theo đó giảm.

Nếu so với mức bình quân trong 7 tháng triển khai thu phí, từ tháng 3 đến tháng 9/2026, lưu lượng phương tiện trên cao tốc trong tháng 9 vẫn cao hơn 3,7%. Theo đó, bình quân lưu lượng đạt khoảng 13,1 triệu lượt xe/tháng, trong khi tháng 9 đạt 13,6 triệu lượt xe.

Liên quan quy định về khoảng cách an toàn giữa các phương tiện, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết việc duy trì khoảng cách phù hợp là yêu cầu nhằm bảo đảm an toàn giao thông, phù hợp Công ước Viên năm 1968 về giao thông đường bộ và các quy định của pháp luật Việt Nam.

Các quy định liên quan được thực hiện trên cơ sở Luật Đường bộ, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ tại Thông báo số 482/TB-VPCP ngày 14/9/2026.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Xây dựng, các cơ quan chức năng đang triển khai một số giải pháp nhằm nâng cao ý thức chấp hành quy định về khoảng cách an toàn.

Trong đó, nội dung bảo đảm khoảng cách an toàn được đưa vào các tình huống thực hành trong đào tạo, sát hạch lái xe ô-tô; đồng thời tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật giao thông đường bộ.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng phối hợp Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật, nâng cao ý thức của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông trên đường cao tốc.

Đối với các đoạn tuyến cao tốc bắc-nam phía đông do Nhà nước đầu tư, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết mức phí hiện hành từ 900 đến 1.300 đồng/xe/km được phê duyệt theo Nghị định số 130/2024/NĐ-CP của Chính phủ, với mức thu được phân chia theo từng nhóm xe và tiêu chuẩn kỹ thuật của tuyến đường.

Theo cơ quan quản lý, mức thu được xây dựng trên cơ sở cân đối lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp vận tải. Giá dịch vụ sử dụng đường bộ được xác định ở mức tương đương khoảng 50-70% giá trị lợi ích mà người tham gia giao thông nhận được thông qua việc tiết kiệm thời gian, nhiên liệu và chi phí vận hành phương tiện.

Nguồn thu được quản lý, sử dụng để góp phần bảo đảm chi phí quản lý, bảo trì và tái đầu tư cho hệ thống đường cao tốc theo quy định, không đặt mục tiêu lợi nhuận.

Cục Đường bộ Việt Nam khuyến cáo người tham gia giao thông chấp hành nghiêm các quy định về tốc độ, duy trì khoảng cách an toàn và chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp.

Cơ quan quản lý đường bộ cho biết sẽ tiếp tục cập nhật định kỳ số liệu lưu lượng phương tiện trên các tuyến, cung cấp thông tin tới các cơ quan báo chí và người dân, góp phần bảo đảm thông tin về hoạt động giao thông trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông được công khai, minh bạch.