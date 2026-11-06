Cao tốc Bắc - Nam ghi nhận doanh thu thu phí hơn 3.500 tỷ đồng

Theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng), hoạt động thu phí trên 15 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông được đầu tư bằng vốn ngân sách Nhà nước chính thức triển khai từ tháng 3/2026.

Tính đến hết tháng 10/2026, tổng lưu lượng phương tiện lưu thông trên các tuyến đạt 37.525.668 lượt, tương ứng tổng số tiền thu phí 3.507 tỷ đồng. Đây là kết quả sau 8 tháng tổ chức khai thác, vận hành và thu phí trên hệ thống cao tốc được đầu tư bằng nguồn vốn công.

Đáng chú ý, doanh thu thu phí trong tháng 10/2026 đạt 548,9 tỷ đồng, với 5.760.042 lượt phương tiện lưu thông. Trước đó, trong tháng 9, các tuyến cao tốc ghi nhận 5.858.921 lượt xe, mang lại nguồn thu 552,79 tỷ đồng.

Như vậy, so với tháng trước, lưu lượng phương tiện trong tháng 10 giảm gần 99.000 lượt, doanh thu thu phí giảm khoảng 3,89 tỷ đồng. Mức biến động này cho thấy hoạt động khai thác các tuyến cao tốc có sự thay đổi nhất định theo nhu cầu đi lại của người dân và hoạt động vận tải trong từng thời điểm.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, lưu lượng phương tiện trên hệ thống cao tốc và quốc lộ 1 trong tháng 9 cũng giảm so với tháng 8/2026. Cụ thể, lượng xe trên cao tốc giảm 14,4%, từ khoảng 15,9 triệu lượt xuống còn 13,6 triệu lượt mỗi tháng. Trên quốc lộ 1, lưu lượng giảm 11,2%, tương ứng từ 7,5 triệu xuống 6,6 triệu lượt phương tiện.

Nguyên nhân chủ yếu được xác định do tháng 8 trùng với thời điểm cao điểm cuối kỳ nghỉ hè, nhu cầu du lịch tăng cao và thời gian đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Sang tháng 9, học sinh, sinh viên trở lại trường học, nhu cầu đi lại và du lịch đường dài giảm, kéo theo lưu lượng phương tiện trên các tuyến giao thông có sự điều chỉnh.

Tuy nhiên, nếu so với mức bình quân 7 tháng đầu thu phí, lưu lượng phương tiện trên cao tốc trong tháng 9 vẫn cao hơn 3,7%. Điều này cho thấy nhu cầu sử dụng các tuyến đường cao tốc vẫn được duy trì, đặc biệt đối với hoạt động vận tải hàng hóa, hành khách và kết nối giữa các địa phương.

Trong số 15 dự án thành phần đang tổ chức thu phí có nhiều đoạn tuyến quan trọng như Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Bãi Vọt - Hàm Nghi, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Vân Phong - Nha Trang, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây.

Việc đưa các tuyến cao tốc vào khai thác, tổ chức thu phí không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư hạ tầng giao thông mà còn tạo nguồn kinh phí phục vụ công tác quản lý, vận hành và bảo trì công trình theo quy định. Đồng thời, hệ thống cao tốc Bắc - Nam từng bước hình thành trục giao thông xuyên suốt, rút ngắn thời gian di chuyển, giảm áp lực cho quốc lộ 1 và tăng cường kết nối kinh tế giữa các vùng, miền.