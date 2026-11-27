Sơ đồ hướng tuyến cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng (CT.07), có tổng chiều dài khoảng 81km, trong đó đoạn qua địa phận tỉnh Thái Nguyên dài khoảng 60,6km.

Dự án cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng (CT.07) có tổng chiều dài khoảng 81km, trong đó đoạn qua tỉnh Thái Nguyên dài 60,6km, đi qua 10 xã, phường. Đây là địa bàn rộng, liên quan đến quyền lợi của nhiều hộ dân, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các điều kiện phục vụ thi công.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phía Bắc, đến nay, đơn vị đã tiếp nhận bàn giao 56,6/60,6km cọc giải phóng mặt bằng (GPMB). Đồng thời, phối hợp với 10/10 địa phương tổ chức họp dân, công khai hướng tuyến, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Qua rà soát, có 132 hộ dân bị ảnh hưởng có nhu cầu tái định cư. Trong đó, 3 địa phương đề xuất xây dựng khu tái định cư tập trung cho khoảng 75 hộ; 7 địa phương còn lại không đề xuất xây dựng khu mới. Việc rà soát, thống nhất phương án cần bảo đảm quyền lợi, ổn định đời sống và tạo sự đồng thuận của người dân.

Cùng với đó, các đơn vị đã rà soát 50 vị trí bãi đổ thải dọc tuyến và 20 vị trí ngoài phạm vi GPMB tuyến chính. Công tác di chuyển hệ thống điện, viễn thông cũng đang được phối hợp kiểm tra, xây dựng phương án nhằm hạn chế ảnh hưởng đến đời sống dân sinh và tiến độ thi công.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên Đinh Quang Tuyên chủ trì Hội nghị bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng, đoạn qua địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án ngày 26/11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên Đinh Quang Tuyên nhấn mạnh, thời gian đến khi dự án dự kiến khởi công trong tháng 12/2026 không còn nhiều. Các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan cần tập trung phối hợp, khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đồng chí yêu cầu tăng cường tuyên truyền, công khai hướng tuyến, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời chuẩn bị nhân lực, điều kiện cần thiết để sẵn sàng kiểm đếm, bồi thường và GPMB ngay khi đủ cơ sở thực hiện.

Ban Quản lý dự án cần phối hợp với các đơn vị của tỉnh Cao Bằng thống nhất vị trí cắm mốc GPMB, hướng tuyến, bãi đổ thải và phương án tái định cư; cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho các địa phương.

Các sở, ngành chủ động hướng dẫn về quy hoạch, bố trí bãi đổ thải, hỗ trợ nhân lực và tháo gỡ khó khăn phát sinh. Những vấn đề về nguồn vốn, chi phí tăng thêm và điều chỉnh cục bộ hướng tuyến cũng cần sớm được rà soát, làm rõ.

Do tuyến cao tốc đi qua địa bàn hai tỉnh Thái Nguyên và Cao Bằng, sự thống nhất giữa các địa phương có ý nghĩa quan trọng, bảo đảm tính đồng bộ và tiến độ chung của dự án.

Với mục tiêu khởi công trong tháng 12/2026, các phần việc chuẩn bị cần được triển khai khẩn trương, chặt chẽ, nhất là GPMB, tái định cư và bố trí bãi đổ thải. Đây là những điều kiện then chốt để dự án được triển khai đúng kế hoạch, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực trung du, miền núi phía Bắc.