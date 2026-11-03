Cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng: Tăng tốc giải phóng mặt bằng

Các địa phương đang nỗ lực tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu bàn giao tối thiểu 20 km mặt bằng tuyến chính trước ngày 25/11/2026.

Lãnh đạo phường Thục Phán vận động người dân đồng thuận giải phóng mặt bằng dự án cao tốc.

Gia đình ông Trần Đức Thịnh, xóm Tân Cương, xã Canh Tân có hơn 5.000 m2 đất ruộng, đang trồng lúa và gần 2.000m2 đất trồng hoa màu nằm trong phạm vi thực hiện dự án. Sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền, giải thích về chủ trương thu hồi đất, gia đình ông đồng thuận, phối hợp với các đơn vị chức năng đo đạc, kiểm đếm. Ông Thịnh chia sẻ, gia đình nhất trí với chủ trương triển khai dự án, mong muốn tuyến cao tốc sớm hoàn thành để người dân đi lại thuận lợi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Gia đình ông Ngô Bảo Chung là một trong 32 hộ dân phường Thục Phán bị ảnh hưởng bởi dự án. Sau khi được xã tuyên truyền về chủ trương, gia đình sẽ thực hiện việc bàn giao mặt bằng, di dời theo kế hoạch. Ông Chung cho biết, ông mong muốn các chính sách hỗ trợ được triển khai phù hợp, giúp người dân ổn định cuộc sống sau khi bàn giao đất...

Xóm Chông Cá (xã Minh Khai) có hơn 20 hộ nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng tuyến cao tốc. Trưởng xóm Chông Cá Triệu Văn Chòi cho biết, các hộ dân đều đã được cấp ủy, chính quyền đến tuyên truyền về chủ trương. Hiện nay, các hộ đang phối hợp với cấp có thẩm quyền rà soát hồ sơ địa chính, xác minh nguồn gốc đất, đo đạc diện tích và kiểm đếm tài sản gắn liền với đất. Một số hộ dân chủ động đề nghị được kiểm đếm sớm để hoàn thiện thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, trên địa bàn xóm có khoảng 5 hộ đã xây dựng nhà ở trong dự án tái định cư cho người dân di dời khẩn cấp do thiên tai nhưng chưa được giải ngân, hiện nay các hộ này lại nằm trong phạm vi dự án cao tốc. Các hộ dân mong muốn chính quyền sớm hoàn thiện thủ tục giải ngân vốn của dự án trước, hoặc tính toán các phương án hỗ trợ bồi thường hợp lý, đúng quy định của pháp luật.

Dự án đường bộ cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng có tổng chiều dài khoảng 82,5 km, trong đó đoạn qua địa phận tỉnh Cao Bằng dài 29,08 km, gồm 21,84 km tuyến chính và 7,24 km tuyến kết nối với trung tâm tỉnh, đi qua địa bàn 2 phường Thục Phán, Tân Giang và 2 xã Minh Khai, Canh Tân. Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi trên địa bàn tỉnh hơn 256,9 ha; trong đó, xã Minh Khai có diện tích đất dự kiến thu hồi lớn nhất, khoảng 175,6 ha, ảnh hưởng đến 161 hộ gia đình, cá nhân; xã Canh Tân có khoảng 5,4 km tuyến đi qua, diện tích dự kiến thu hồi khoảng 48,2 ha, ảnh hưởng đến 83 hộ; phường Thục Phán có chiều dài tuyến khoảng 0,56 km, diện tích thu hồi khoảng 2,7 ha, ảnh hưởng đến 32 hộ; phường Tân Giang có 180 hộ bị ảnh hưởng.

Phường Thục Phán bàn giao cọc mốc thuộc địa phận tổ dân phố Thiên Văn.

Phó Chủ tịch UBND xã Canh Tân Mã Vĩnh Quyết cho biết, xã đã phối hợp tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm trong quá trình thực hiện dự án. Đến nay, 83 hộ dân bị ảnh hưởng đã hoàn thành kiểm đếm sơ bộ ngoài thực địa, với diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 34,45 ha. Địa phương đang tổng hợp số liệu, chuẩn bị các bước xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư..

Tại phường Tân Giang, công tác tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng sớm ghi nhận kết quả bước đầu. Đến nay, 40 hộ dân thuộc hai tổ dân phố đã ký biên bản bàn giao mặt bằng sớm. Trong khi đó, chính quyền phường Thục Phán bàn giao cọc mốc thuộc địa phận tổ dân phố Thiên Văn, tại điểm cuối tuyến kết nối với tuyến đường tránh, đoạn lý trình Km89+175 – Km89+741.

Theo bà Nông Thị Thơ, Tổ trưởng tổ dân phố Thiên Văn, qua tuyên truyền, vận động đa số các hộ đã hiểu, đồng tình và sẵn sàng phối hợp bàn giao mặt bằng theo kế hoạch; lãnh đạo phường và cán bộ chuyên môn trực tiếp đến các hộ dân, giải thích chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; ghi nhận, trao đổi những vướng mắc…

Một điểm tại xóm Tân Cương, xã Canh Tân dự kiến xây dựng cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng.

Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cao Bằng Nguyễn Thành Hải cho biết, công tác đo đạc, chỉnh lý bản đồ tại cả 4 xã, phường có tuyến đường đi qua đã hoàn thành. Trung tâm đang tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân, đồng thời triển khai các công việc liên quan đến lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

“Trong quá trình triển khai, đơn vị tập trung vào việc vận động bà con nhân dân bàn giao sớm mặt bằng đảm bảo theo thời hạn mà tỉnh yêu cầu. Qua công tác tuyên truyền thì đến giờ phút này nhân dân đều rất đồng tình, ủng hộ việc thu hồi đất để thực hiện dự án”, ông Hải nhấn mạnh.

Tỉnh Cao Bằng đặt mục tiêu bàn giao ít nhất 20 km mặt bằng tuyến chính Dự án đường bộ cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng trước ngày 25/11/2026. Việc sớm triển khai dự án sẽ góp phần giúp tỉnh Cao Bằng tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng giao thông; tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển; tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế cửa khẩu, du lịch, thương mại, dịch vụ và thu hút đầu tư vào địa phương...