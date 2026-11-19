Trong lịch sử võ thuật Trung Quốc đầu thế kỷ XX, Tào Kim Tảo được biết đến là một võ sư người Hồi nổi tiếng ở Thiên Tân, có công quảng bá môn võ thuật đại đao gia truyền của dòng họ Tào. Với võ nghệ cao cường và tinh thần hành hiệp trượng nghĩa, ông được người đời gọi là “Hồi dân đại hiệp”. Đặc biệt, Tào Kim Tảo còn được nhắc đến cùng Hoắc Nguyên Giáp, võ sư người Hán nổi tiếng với tinh thần đề cao võ thuật Trung Hoa, trong danh xưng “Hồi Hán song hiệp” - hai vị hiệp khách người Hồi và người Hán.

Cao thủ sử dụng đại đao

Tào Kim Tảo (1879-1966) sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống võ thuật lâu đời tại Thiên Tân. Nguồn gốc võ thuật đại đao họ Tào có thể truy ngược về đầu thời nhà Minh.

Khi ấy, một vị tổ tiên họ Tào sử dụng thanh đại đao để chiến đấu và lập nhiều chiến công. Về sau, gia tộc họ Tào chuyển đến Thiên Tân, định cư tại khu vực Đại Phong Lộ và duy trì truyền thống võ thuật qua nhiều thế hệ.

Hậu duệ nhà họ Tào là Tào Sĩ Kiệt tiết lộ: “Tương truyền, vào đầu thời nhà Minh, dưới trướng Yên vương Chu Đệ có một vị tướng người Hồi mang họ Tào, nổi tiếng dũng mãnh và thiện chiến, thường sử dụng một thanh đại đao nặng hơn 100 cân (khoảng 50 kg). Ông theo Chu Đệ tiến hành cuộc Bắc phạt. Sau khi bình định Trung Nguyên, cả gia đình ông định cư tại Thiên Tân. Kể từ đó, võ thuật đại đao bén rễ tại vùng đất này, được truyền từ đời này sang đời khác và phát triển thành đại đao họ Tào nổi tiếng ở Thiên Tân ngày nay”.

Tào Kim Tảo sánh ngang với Hoắc Nguyên Giáp về danh tiếng

Đến cuối thời nhà Thanh, Tào Kim Tảo trở thành truyền nhân kế tiếp của môn võ đại đao họ Tào. Theo Baidu, ông từ nhỏ đã được hun đúc trong môi trường thượng võ, trực tiếp học tập dưới sự rèn giũa nghiêm khắc của cha là Tào Bỉnh Thiện. Nhờ tư chất thông minh, khả năng lĩnh hội tốt cùng quá trình khổ luyện, võ nghệ của ông ngày càng tiến bộ.

Không dừng lại ở những gì được truyền dạy trong gia đình, khi trưởng thành, Tào Kim Tảo còn theo học Mã Vạn Thuận, một kiếm khách người Hồi ở Thương Châu. Quá trình tiếp thu thêm võ học từ người thầy này giúp ông mở rộng nền tảng kỹ thuật và nâng cao khả năng thực chiến.

Nhà họ Tào nổi tiếng với môn võ về đại đao

Tào Kim Tảo kế thừa các bài quyền cước của tổ tiên, đồng thời tiếp thu những yếu tố của Trường quyền Thiếu Lâm Bắc phái, thung công và tán thủ. Trên cơ sở đó, ông kết hợp với bài Thập thủ quyền gia truyền để sáng tạo ra bài quyền liên hoàn gồm 72 thức.

Tuy nhiên, dấu ấn lớn nhất của Tào Kim Tảo gắn liền với đại đao - loại binh khí cán dài có đại lượng lớn, đòi hỏi người luyện phải sở hữu sức mạnh thể chất, khả năng kiểm soát cơ thể và kỹ thuật sử dụng thành thục.

Tháng 5/1920, Tào Kim Tảo thành lập Thị Ẩn Quốc Thuật Xã tại Thiên Tân với tôn chỉ “Phát huy võ học, rèn thân cường quốc”. Đây được giới thiệu là võ quán người Hồi đầu tiên tại thành phố này.

Sự ra đời của Thị Ẩn Quốc Thuật Xã có ý nghĩa đặc biệt đối với lịch sử truyền thừa võ thuật đại đao họ Tào. Trước đó, môn võ chủ yếu được lưu truyền trong nội bộ gia đình qua nhiều thế hệ. Việc mở võ quán đã giúp thay đổi phương thức truyền dạy, đưa võ thuật gia truyền ra xã hội.

Sánh ngang với Hoắc Nguyên Giáp

Trong những tư liệu giới thiệu về Tào Kim Tảo, ông còn được gọi là “Hồi Hán song hiệp” cùng Hoắc Nguyên Giáp. Đây là cách xưng tụng nhằm nhấn mạnh vị thế của hai võ sư cùng thời.

Hoắc Nguyên Giáp (1868-1910) là võ sư người Hán nổi tiếng ở Thiên Tân, sáng lập Tinh Võ Thể Thao Hội tại Thượng Hải năm 1910. Ông được biết đến rộng rãi qua những câu chuyện về tinh thần thượng võ, bảo vệ danh dự võ thuật Trung Hoa và khuyến khích người dân rèn luyện thể chất.

Sau Tào Kim Tảo, con trai ông là Tào Khắc Minh tiếp tục kế thừa và phát triển sự nghiệp võ thuật của gia đình. Dựa trên nền tảng võ thuật do các thế hệ trước để lại, Tào Khắc Minh chỉnh lý, bổ sung nhiều động tác và sáng tạo thành hệ thống Tào Môn Đao Thức hoàn chỉnh hơn.

Hậu duệ nhà họ Tào tới nay vẫn tiếp tục tập luyện võ công gia truyền

Tào Môn Đao Thức tiếp thu các kỹ nghệ từ khoa thi võ thời xưa như cung, đao, thạch, mã bộ tiễn, đem công phu luyện cối đá (đôn tử), khóa đá (thạch tỏa), ôm đá (bão thạch) lồng ghép vào từng chiêu thức đại đao. Trọng đao Tào môn gồm các thế chính như: Sáp (đâm/cắm), Bối (vác lưng), Ninh (vặn/xoắn), Vân (vần/chuyển), Phiệt (gạt/hất), Thủy ma (xay nước), Yêu xuyên (luồn eo), Sư tử phi hồng (sư tử khoác lụa đỏ), Ô long bãi vĩ (rồng đen quẫy đuôi), Tuyết hoa cái đỉnh (hoa tuyết phủ đỉnh đầu), Tỉ bãi hà diệp (lá sen đung đưa), Chưởng trung hoa (hoa trong lòng bàn tay), Điệp La Hán (chồng La Hán)…

Đặc điểm của môn đao pháp này là: cương nhu tương tế, động tĩnh kết hợp, hội tụ sức mạnh và kỹ xảo làm một; khi múa đao lên thì động như gió, tĩnh như tùng; nhấc đao nặng tựa ngàn cân, múa đao nhẹ tựa lông hồng; đao bay vòng thép vang lên leng keng, đao hạ xuống không một tiếng động. Nhờ đó, phong cách của Tào Môn Đao Thức vừa mang vẻ mạo hiểm, hùng dũng, lại vừa nhẹ nhàng, uyển chuyển.

Năm 1978, ông cải tổ Thị Ẩn Quốc Thuật Xã thành Đội cử tạ biểu diễn đại đao dân tộc Hồi thành phố Thiên Tân, tiếp tục quảng bá môn võ thông qua các hoạt động biểu diễn và giao lưu.

Đến năm 1991, Tào Sĩ Kiệt, hậu duệ đời thứ sáu của dòng họ, tiếp quản công việc tổ chức và huấn luyện đội đại đao. Dưới sự dẫn dắt của ông, đội tham gia nhiều kỳ Đại hội Thể thao Truyền thống các Dân tộc Thiểu số Toàn quốc, giành được hai huy chương vàng và hai huy chương bạc theo tư liệu báo chí Thiên Tân năm 2012.

Để luyện đại đao, Tào Sĩ Kiệt phải tập luyện với trụ đá trước

Tào Sĩ Kiệt bắt đầu luyện võ từ năm 6 tuổi dưới sự hướng dẫn của ông nội Tào Khắc Minh. Theo quy củ của võ thuật họ Tào, người học phải rèn luyện sức mạnh bằng cách nâng trụ đá trong ba năm trước khi tập đại đao. Do còn nhỏ, ông nội đã chế tạo những khối đá có đại lượng phù hợp để Tào Sĩ Kiệt tập luyện. Đến năm 10 tuổi, sau bốn năm khổ luyện, ông mới được bắt đầu học đao pháp họ Tào. Môn võ này đòi hỏi sức mạnh, kỹ thuật và quá trình rèn luyện lâu dài. Nhờ nền tảng thể lực vững chắc cùng sự kiên trì, Tào Sĩ Kiệt tiến bộ nhanh chóng và đến tuổi ngoài 20 đã thành thạo toàn bộ chiêu thức, kỹ thuật của Tào Môn Đao Thức, trở thành người nổi bật trong thế hệ của mình.

Năm 2006, võ thuật đại đao người Hồi được đưa vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia của Trung Quốc. Một năm sau, Tào Sĩ Kiệt được xác nhận là truyền nhân tiêu biểu của hạng mục này.