Cao thủ Trung Quốc múa võ vịt độc lạ, bị chê bai không ngờ lại vô địch

Video Đường Bác Chiêu thể hiện Vịt Hình Quyền (võ vịt)

Ngày 6/11, đoạn video cuộc thi võ thuật với bài “Vịt Hình Quyền” đã thu hút sự chú ý và tò mò của đông đảo cộng đồng mạng. Bài quyền với những động tác tưởng như hài hước này bị nhiều người ví như “điệu nhảy” và cho rằng xét ở góc độ võ thuật thì “không được thanh lịch cho lắm”.

Sáng 7/11, trả lời phỏng vấn phóng viên báo Cực Mục, thí sinh Đường Bác Chiêu chia sẻ rằng Vịt Hình Quyền trông có vẻ hài hước, nhưng đánh xong một bài lại rất mệt và nếu luyện tốt vẫn có thể tự vệ. Anh cảm thấy rất vui trước những thảo luận sôi nổi của dân mạng, bởi video không chỉ mang lại niềm vui cho mọi người mà còn đạt được mục đích lan tỏa, phổ biến văn hóa võ thuật truyền thống.

Đường Bác Chiêu giành chức vô địch với bài “Vịt hình quyền”

Đường Bác Chiêu tham gia Giải Võ thuật Quốc tế Bắc Kinh (Trung Quốc) được tổ chức tại Nhà thi đấu Nguyệt Đàn. Ngày 6/11, anh tranh tài ở nội dung “Các loại quyền thuật truyền thống khác” với bài Vịt Hình Quyền. 7 năm trước, anh từng thể hiện Vịt Hình Quyền một lần tại giải võ thuật Bắc Kinh và cũng từng gây xôn xao thời điểm đó. Đến giải lần này, anh muốn đưa môn quyền cổ này ra cho mọi người thưởng thức lại nên đã chọn biểu diễn Vịt Hình Quyền.

“Nội dung này có 15 người tham gia, số lượng không ít, trong danh sách còn có cả các vận động viên chuyên nghiệp từ Đại học Thể dục Bắc Kinh. Thấy họ đến tôi cũng thấy hơi lo, không ngờ cuối cùng lại giành giải nhất”, Đường Bác Chiêu cho biết. Bằng khen mà Đường Bác Chiêu gửi cho phóng viên cho thấy anh giành giải nhất nội dung Các loại quyền thuật truyền thống khác - Bảng nam trưởng thành.

Đường Bác Chiêu mô phỏng động tác vịt vỗ cánh

Theo bảng công bố kết quả của giải đấu, anh đạt điểm số rất cao là 9.0 điểm, đứng đầu bảng. Sau khi cuộc thi kết thúc trong ngày, Đường Bác Chiêu đã đăng video bài thi lên tài khoản mạng xã hội, không ngờ thu hút rất nhiều lượt bình luận và thả tim. Trong video, Đường Bác Chiêu liên tục di chuyển trong tư thế nửa ngồi xổm khắp thảm đấu, phần thân trên cùng tay và đầu mô phỏng các động tác của con vịt, khác biệt rất lớn so với hình ảnh võ thuật mạnh mẽ cứng cáp truyền thống trong mắt mọi người.

Có cư dân mạng bình luận rằng Vịt Hình Quyền không giống quyền pháp mà giống “điệu nhảy”, trêu rằng “Quán vịt quay Toàn Tụ Đức chính là khắc tinh của Vịt Hình Quyền”. Có người lại bảo: “Tôi thà chịu đòn chứ không nỡ dùng Vịt Hình Quyền”, “Nhìn không được oai lắm”, khiến phần bình luận ngập tràn không khí vui vẻ. Đường Bác Chiêu chia sẻ với phóng viên rằng anh không ngờ video đăng lên lại được nhiều người quan tâm đến vậy.

Đối với những bình luận của cộng đồng mạng, anh biết mọi người chỉ đang trêu đùa nên không hề giận, ngược lại còn thấy rất vui: “Vừa mang lại niềm vui cho mọi người, vừa phổ biến được văn hóa võ thuật truyền thống của chúng ta, tôi thấy rất tốt”.

Theo Sohu, Đường Bác Chiêu là người Bắc Kinh, hiện là Uỷ viên Ủy ban Chuyên môn Bát Quái Chưởng thuộc Hiệp hội Võ thuật Bắc Kinh, Võ thuật Cấp 6, Trọng tài Võ thuật Cấp 1, từng giành chức vô địch Giải Võ thuật Truyền thống Toàn quốc, và là người truyền thừa đại diện của di sản văn hóa phi vật thể Vịt Hình Quyền.

Đường Bác Chiêu gây tranh cãi với môn võ Vịt Hình Quyền

Theo Đường Bác Chiêu giới thiệu, năm nay anh 32 tuổi và đã tập võ được 21 năm. Anh theo học chính dòng Doãn Thức Bát Quái Chưởng và Tôn Ngô Thức Thái Cực Quyền. Về Vịt Hình Quyền, anh bái danh gia Chu Ngọc Tường làm sư phụ. Thầy Chu Ngọc Tường là con trai của võ sư Chu Minh Đức, thuộc dòng truyền thừa chính tông của Vịt Hình Quyền. Ngoài ra, anh còn từng bái sư học Cua Hình Quyền (Cua Quyền). “Hiện nay người học Vịt Hình Quyền ngày càng ít, người có thể đánh hoàn chỉnh trọn vẹn một bài lại càng hiếm hoi”, Đường Bác Chiêu nói.

Vịt Hình Quyền nhìn thì buồn cười nhưng đánh hết bài vô cùng mệt. “Trước tiên là vai và cổ của bạn phải vận động liên tục, ngoài ra toàn bộ động tác đều là bước thấp, bước lửng, suốt cả bài đều phải di chuyển và vận động trong tư thế nửa ngồi xổm”, Đường Bác Chiêu thổ lộ.

Nhìn chung, Vịt Hình Quyền chủ yếu dùng để rèn luyện sức khỏe, đồng thời cũng có chức năng tự vệ. Đường Bác Chiêu cho rằng cộng đồng mạng nói Vịt Hình Quyền giống “điệu nhảy” hay thấy buồn cười là vì chưa hiểu rõ, điều đó hoàn toàn cảm thông được. Anh hy vọng các cơ quan truyền thông và nền tảng có thể lan tỏa những video này để nhiều người hơn nữa hiểu và truyền thừa võ thuật truyền thống Trung Hoa.

Nhiều người cảm thấy khó hiểu với động tác của Vịt hình quyền

Vịt Hình Quyền là một trong những môn quyền thuật quý hiếm của Trung Quốc, thuộc thể loại Tượng Hình Quyền. Theo ghi chép lịch sử, Vịt Hình Quyền do Lục Á Đạo Nhân tạo ra tại núi Nga Mi (Tứ Xuyên) vào cuối thời nhà Đường. Môn quyền này được biên soạn dựa trên việc mô phỏng đặc tính, dáng đi và động tác bơi lội của con vịt kết hợp với kỹ thuật công phu trong võ thuật. Bài quyền vừa có hình vừa có thần, trong sự vụng về cổ xưa lại thể hiện sự linh hoạt và kỹ thuật tấn công - phòng thủ kỳ diệu.

Vịt Hình Quyền yêu cầu toàn bộ bài thi phải duy trì trạng thái nửa ngồi xổm, đòi hỏi lực chân rất tốt; đầu cổ vận động trước sau kéo theo thân thể chuyển động, đòi hỏi độ dẻo dai cao. Luyện tập Vịt Hình Quyền đúng cách ngoài việc rèn luyện thể lực còn có thể dùng để phòng thân tự vệ. Tháng 4/ 2023, Vịt Hình Quyền được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quận đợt thứ 5 của quận Kim Loan, thành phố Châu Hải, tỉnh Quảng Đông.