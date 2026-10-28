Cao thủ Thái Cực Quyền dạy võ cho Ngô Kinh, khen 'đánh 5-6 người không vấn đề'

Vương Chiến Quân, sinh năm 1974 tại Trần Gia Câu, huyện Ôn, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, là võ sư nổi tiếng thuộc dòng Trần Thị Thái Cực Quyền. Ông xuất thân trong gia đình có truyền thống võ thuật, là con trai của Vương Tây An, người được giới thiệu là truyền nhân đời thứ 11 của Trần Thị Thái Cực Quyền. Bắt đầu luyện võ từ năm 4 tuổi, Vương Chiến Quân sớm đạt thành tích tại các giải đấu trong nước.

Cao thủ Thái Cực Quyền nổi tiếng là sư phụ của Ngô Kinh

Năm 1988, khi 14 tuổi, Vương Chiến Quân giành chức vô địch Thái Cực Quyền tại Đại hội thể thao thanh thiếu niên tỉnh Hà Nam. Tháng 6/1991, ông lần đầu tham gia thi đấu thôi thủ và giành chức vô địch cấp tỉnh. Đến tháng 10/1993, Vương Chiến Quân tiếp tục giành chức vô địch đẩy tay Thái Cực Quyền toàn quốc ở hạng cân 75kg, sau khi đối thủ Hoàng Khang Huy, người từng bốn lần liên tiếp vô địch quốc gia, chủ động bỏ cuộc trong trận chung kết.

Trong thập niên 1990, Vương Chiến Quân tham gia hàng trăm trận thôi thủ trong và ngoài Trung Quốc. Ông đã duy trì thành tích bất bại và được mệnh danh là “Thường thắng tướng quân”. Năm 2001, ông tuyên bố ngừng thi đấu.

Vương Chiến Quân từng thắng võ sĩ sumo Akebono

Tháng 6/2006, Vương Chiến Quân tái xuất để so tài với Akebono, đô vật sumo người Mỹ gốc Hawaii từng đạt cấp yokozuna, thứ hạng cao nhất trong môn thể thao này của Nhật Bản. Khi đó, Vương Chiến Quân cao khoảng 1,80m, nặng 100kg, trong khi Akebono cao 2,03m và nặng 223kg.

Hai người thi đấu theo thể thức thôi thủ, nội dung đối kháng sử dụng tay và thân người để đẩy đối phương mất thăng bằng. Vương Chiến Quân vận dụng kỹ thuật mượn lực của Thái Cực Quyền để hóa giải sức đẩy của Akebono. Theo bài viết, ở lần giao thủ tiếp theo, Akebono thay đổi chiến thuật nhưng vẫn không giành chiến thắng và thừa nhận đối thủ có công phu cao.

Ngoài thi đấu, Vương Chiến Quân còn truyền dạy võ thuật. Một trong những học trò nổi tiếng của ông là Hàn Phi Long, võ sĩ kickboxing Trung Quốc từng giành chiến thắng trước các đối thủ nước ngoài tại những sự kiện như EM Legend 50 năm 2025 và WLF 551 năm 2024.

Vương Chiến Quân là cao thủ Thái Cực Quyền thực chiến

Theo Baidu, Vương Chiến Quân phát triển hệ thống mang tên “Thái Cực thực chiến Vương Chiến Quân”, đồng thời sáng tạo các bài quyền mới và quảng bá Thái Cực Quyền như một phương pháp rèn luyện sức khỏe.

Đáng chú ý, ngôi sao võ thuật Ngô Kinh từng bái Vương Chiến Quân làm thầy. Ngô Kinh nổi danh từ khi còn trẻ. Ngay từ năm 1997, anh đã nổi tiếng nhanh chóng nhờ thủ vai nam chính Dương Lộ Thiền trong bộ phim truyền hình võ thuật Thái Cực Tông Sư. Chính bộ phim truyền hình về Thái Cực Quyền này đã tạo duyên cho Ngô Kinh kết duyên với Trần Gia Câu, nên duyên sư đồ với Vương Chiến Quân. Từ đó, mối quan hệ giao hảo giữa Ngô Kinh và Vương Chiến Quân cũng trở thành đề tài được giới võ thuật và giới Thái Cực bàn tán sôi nổi đầy thích thú.

Vương Chiến Quân nói về võ thuật của Ngô Kinh

“Tôi thích đến đây (Trần Gia Câu) ở một thời gian ngắn là vì theo tôi, Trần Gia Câu là nơi giúp tâm hồn tôi được thư giãn hoàn toàn. Tôi có thể tìm thấy một mảnh đất lành ở đây, quên đi mọi phiền não và tranh chấp. Ở đây luyện võ thuật, đánh vài bài Thái Cực Quyền, đọc kịch bản, hơn nữa tôi và Chiến Quân lại là bạn tốt, kiểu vừa là thầy vừa là bạn. Cùng anh ấy giao thủ, giao lưu quyền nghệ thấy rất vui vẻ”, Ngô Kinh từng chia sẻ về Vương Chiến Quân.

Ngô Kinh từng tìm tới Vương Chiến Quân để học Thái Cực Quyền

Ngô Kinh kể tiếp: “Mùa xuân năm 1997, lần đầu tiên tôi đến Trần Gia Câu, bái hai cha con đại sư Thái Cực Vương Tây An và Vương Chiến Quân làm thầy, tiến hành học tập hệ thống trong hơn 20 ngày. Lần đầu tiên xem họ biểu diễn các bài quyền Thái Cực, lúc đó tôi ngạc nhiên cực kỳ, thì ra Thái Cực Quyền lại như thế này... Sự ngạc nhiên đó không thể dùng ngôn từ để mô tả được”.

Vương Chiến Quân cũng từng kể rằng khi mới mở một trường võ thuật nhỏ, ông được một nhóm người, trong đó có Ngô Kinh, tìm đến nhờ biểu diễn quyền thuật để lựa chọn sư phụ cho một diễn viên học võ phục vụ việc đóng phim. Sau khi xem ông biểu diễn Lão giá nhất lộ và Lão giá nhị lộ, họ quyết định theo học. Theo Vương Chiến Quân, họ chọn mình vì ông từng vô địch toàn quốc và có khả năng phát lực mạnh mẽ.

Khi được hỏi rằng Thái Cực Quyền của Ngô Kinh chỉ mang tính chất biểu diễn, đẹp mắt nhưng không thực dụng, không có khả năng thực chiến, Vương Chiến Quân lập tức phản bác: “Cậu ấy luyện Thái Cực, luyện võ thuật thời gian dài như vậy, công phu của cậu ấy vẫn rất cừ! Bởi vì thân thủ của Ngô Kinh cực kỳ nhanh nhẹn. Mặc dù Ngô Kinh chưa từng thi đấu trên đài, nhưng đó là do nội dung luyện tập khác nhau. Võ công của cậu ấy khi ở dưới đài đánh 5-6 người là hoàn toàn không có vấn đề gì!”.

Vương Chiến Quân đánh giá cao võ thuật của Ngô Kinh

Khi học võ với Vương Chiến Quân, Ngô Kinh ở khách sạn đối diện trường, mỗi ngày luyện tập bốn tiếng trong thời tiết nóng bức, gần như không nghỉ giữa buổi. Vương Chiến Quân ấn tượng bởi sự chăm chỉ, thông minh và khả năng tiếp thu nhanh của học trò. Sau vài tháng tiếp xúc, ông mới biết Ngô Kinh từng là nhà vô địch võ thuật toàn quốc. Ông đánh giá Ngô Kinh luyện Thái Cực Quyền rất tốt, đồng thời nhớ đến sự khiêm tốn, thân thiện của anh.

Vương Chiến Quân cũng tiết lộ Ngô Kinh luôn hỏi ông về các kỹ thuật thực chiến: “Lúc đó mỗi lần dạy xong bài quyền, Ngô Kinh đều truy hỏi đến cùng về vấn đề kỹ kích (thực chiến) của Thái Cực Quyền. Bởi vì ở chỗ chúng tôi, dạy quyền đến đoạn thực chiến phải mất 2 đến 3 năm, có một quá trình tuần tự tiến tới, ban đầu ai cũng đều phải học bài quyền quy chuẩn trước”.

“Sau này trao đổi mới biết, thì ra trong phim ảnh họ cần một số chiêu pháp, kỹ pháp của Thái Cực Quyền, họ không chỉ cần biết mà còn phải luyện ra được thần thái đó”, Vương Chiến Quân nhớ lại.

Sau này, Ngô Kinh đã trở thành diễn viên võ thuật nổi tiếng nhưng anh vẫn giữ mối quan hệ tốt với Vương Chiến Quân và ấp ủ làm 1 bộ phim về Thái Cực Quyền: “Nếu có cơ hội, tôi hi vọng có thể thủ vai trong một bộ phim mô tả về Thái Cực Quyền sánh ngang với ‘Thiếu Lâm Tự’, có thể đóng góp nỗ lực của bản thân cho việc phổ biến Thái Cực Quyền ra thế giới. Phát huy nó vừa là nguyện vọng, cũng là trách nhiệm của tôi”.