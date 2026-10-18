Cao su Việt Nam thu gần 2,2 tỉ USD, Trung Quốc chiếm gần 59%

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, trong 9 tháng đầu năm 2026, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam, với trị giá khoảng 1,29 tỉ USD, chiếm gần 59% tổng kim ngạch. Tỉ trọng này cho thấy kim ngạch xuất khẩu cao su tập trung đáng kể tại thị trường Trung Quốc.

Sau Trung Quốc, các thị trường xuất khẩu đáng chú ý gồm Ấn Độ, Indonesia, Malaysia và Hàn Quốc. Chênh lệch về trị giá giữa các thị trường cho thấy quy mô xuất khẩu không đồng đều, trong đó Trung Quốc giữ vai trò áp đảo.

Trong cùng kỳ, giá xuất khẩu cao su bình quân đạt 2.022 USD/tấn, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước. Diễn biến giá là một yếu tố cần xem xét cùng với lượng và trị giá xuất khẩu để có cái nhìn đầy đủ hơn về kết quả xuất khẩu cao su.

MẠNH LÊ