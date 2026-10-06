Cao su Việt Nam (GVR) ước lãi hơn 6.800 tỷ đồng, lợi nhuận cả năm dự báo vượt 52% kế hoạch

Lợi nhuận 9 tháng tiệm cận mục tiêu cả năm

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (mã chứng khoán GVR) vừa thông tin sơ bộ về bức tranh tài chính 9 tháng đầu năm 2026. Báo cáo cho thấy hoạt động sản xuất diễn ra trong điều kiện thời tiết bất lợi, thiếu hụt lực lượng lao động cạo mủ và những biến động thị trường. Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn cho thấy sự khởi sắc tích cực trên toàn hệ thống.

Tổng doanh thu hợp nhất 9 tháng toàn tập đoàn ước đạt 29.428 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 28,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 6.818 tỷ đồng, tăng 9,6%; lợi nhuận sau thuế đạt 5.311 tỷ đồng, tăng 1,8% so với cùng kỳ 2025. Nếu đối chiếu với các chỉ tiêu tài chính đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, GVR đã hoàn thành tới 87,1% kế hoạch doanh thu, 98,8% kế hoạch lợi nhuận trước thuế và 95,6% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Lĩnh vực nông nghiệp cao su tiếp tục khẳng định vai trò là mảng kinh doanh trụ cột. Trong 3 quý đầu năm, toàn tập đoàn đã tiêu thụ khoảng 407.688 tấn mủ cao su các loại, tăng hơn 102.000 tấn so với cùng kỳ. Mức giá bán bình quân cải thiện đạt khoảng 53,7 triệu đồng một tấn. Riêng Công ty mẹ đã thực hiện bàn giao 38.923 tấn mủ cao su, ghi nhận doanh thu trực tiếp đạt 2.054 tỷ đồng.

Song song với mảng cốt lõi, lĩnh vực chế biến gỗ và phát triển khu công nghiệp cũng đóng góp đáng kể vào cơ cấu lợi nhuận. Bảy công ty thành viên hoạt động trong mảng chế biến gỗ ghi nhận doanh thu ước tính 4.907 tỷ đồng, mang về 129,6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Đối với mảng hạ tầng công nghiệp, các khu công nghiệp thuộc tập đoàn đã thực hiện cho thuê mới thêm 18,3 ha đất, thu về 1.824 tỷ đồng doanh thu và đóng góp gần 873 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Dự phóng kết quả lợi nhuận cả năm tăng vọt

Bước sang quý cuối năm, GVR định hướng tiếp tục tối ưu hóa quy trình sản xuất, thúc đẩy tiêu thụ mủ cao su, đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án thuộc lĩnh vực gỗ, công nghiệp cao su và mở rộng quỹ đất khu công nghiệp. Tập đoàn đặt mục tiêu khai thác 455.845 tấn mủ cao su trong toàn năm 2026, tương đương 100,6% kế hoạch đã đề ra. Riêng khối lượng cần thu hoạch trong 3 tháng cuối năm dự kiến đạt khoảng 183.542 tấn.

Dựa trên tiến độ kinh doanh 9 tháng đầu năm, ban lãnh đạo GVR đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất quý 4 đóng góp tương đương 23,9% kế hoạch năm và lợi nhuận trước thuế đóng góp 53,1% kế hoạch năm.

Từ những cơ sở này, GVR ước tính kết thúc năm 2026, tổng doanh thu hợp nhất sẽ đạt khoảng 37.525 tỷ đồng, vượt 11% so với kế hoạch và tăng 15,7% so với thực hiện năm 2025. Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế hợp nhất cả năm dự kiến thiết lập mốc 10.488 tỷ đồng, hoàn thành 152% chỉ tiêu đại hội đồng cổ đông giao phó và ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ 47,6% so với năm trước.