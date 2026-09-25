Cao su Tây Ninh (TRC): Phát hành thành công 90 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ đạt mốc 1.200 tỷ đồng

Phân phối 90 triệu cổ phiếu thưởng, chuẩn bị chi trả cổ tức 30%

Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh vừa công bố báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, doanh nghiệp đã phân phối thành công toàn bộ 90 triệu cổ phiếu cho 1.467 cổ đông theo đúng kế hoạch đề ra. Đợt phát hành này kết thúc vào ngày 16/9 và dự kiến lượng cổ phiếu mới sẽ được chuyển giao cho nhà đầu tư trong tháng 10 tới.

Tỷ lệ thực hiện quyền của đợt phát hành là 1:3, đồng nghĩa với việc cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu cũ được nhận 1 quyền, và cứ 1 quyền sẽ được nhận thêm 3 cổ phiếu mới. Nguồn vốn 900 tỷ đồng phục vụ cho việc phát hành được doanh nghiệp trích từ quỹ đầu tư phát triển, căn cứ theo số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. Sau khi hoàn tất phân phối, số lượng cổ phiếu lưu hành của công ty được nâng từ 30 triệu lên 120 triệu đơn vị, qua đó đưa vốn điều lệ tăng từ 300 tỷ đồng lên mốc 1.200 tỷ đồng.

Ngoài đợt phát hành cổ phiếu quy mô lớn, vào cuối tháng 7 vừa qua, Hội đồng quản trị công ty cũng đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện thanh toán cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt. Tỷ lệ chi trả được ấn định ở mức 30%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận được 3.000 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 31/07 và doanh nghiệp dự kiến tiến hành thanh toán số tiền này cho cổ đông vào ngày 25/09.

Lợi nhuận bán niên tăng 34,7% nhờ thanh lý vườn cây cao su

Về tình hình hoạt động, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh cho thấy sự tăng trưởng đồng đều ở các chỉ tiêu tài chính quan trọng. Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt mức 402 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của công ty cũng bứt phá khi đạt gần 142 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 34,7% so với mức thực hiện của nửa đầu năm ngoái. Sự gia tăng lợi nhuận giúp doanh nghiệp củng cố thêm nguồn lực tài chính, đảm bảo dòng tiền hoạt động ổn định cho các dự án khai thác và phát triển quỹ đất cao su của đơn vị.

Lý giải về kết quả kinh doanh khởi sắc, báo cáo giải trình của công ty cho biết tác động chủ yếu đến từ khoản lợi nhuận khác của công ty mẹ với mức tăng gần 43 tỷ đồng trong kỳ. Nguồn thu vượt trội này phát sinh trực tiếp từ nghiệp vụ ghi nhận doanh thu bán cây cao su thanh lý và các khoản thu từ việc nhượng quyền khai thác mủ trên diện tích vườn cây mà doanh nghiệp đang quản lý.