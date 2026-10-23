Cao su Tây Ninh báo doanh thu quý cao nhất trong gần 14 năm

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Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026, CTCP Cao su Tây Ninh (HoSE: TRC) đạt doanh thu thuần 303 tỷ đồng, tăng gần 27% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Đây là mức doanh thu theo quý cao nhất của doanh nghiệp trong 55 quý, kể từ quý 4/2012 (331 tỷ đồng).

Giá vốn hàng bán tăng chậm hơn doanh thu (+24% YoY), giúp lợi nhuận gộp tăng 31,5% lên 117,7 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 37% trong quý 3/2025 lên 39%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính giảm 18% YoY xuống còn 8,1 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 57% lên 20 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt gần 105 tỷ đồng, tăng 22% YoY. Ngược chiều, lợi nhuận khác giảm mạnh 82%, từ 46 tỷ đồng xuống còn 8,2 tỷ đồng.

Trừ đi thuế phí, lợi nhuận sau thuế quý 3/2026 của Cao su Tây Ninh đạt 104 tỷ đồng, giảm 11% so với mức 117,3 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của Cao su Tây Ninh, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng 19 tỷ đồng nhờ giá bán mủ cao su tăng. Tuy nhiên, lợi nhuận từ hoạt động khác giảm 37,8 tỷ đồng do khoản lãi từ thanh lý cao su tại công ty mẹ đã được ghi nhận trong 6 tháng đầu năm 2026, thay vì quý 3 như năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Cao su Tây Ninh ghi nhận doanh thu thuần đạt 705,7 tỷ đồng, tăng 18% YoY. Lợi nhuận sau thuế đạt 246,1 tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt gần 2.445 tỷ đồng, tăng 1,8% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 54% xuống còn 185,1 tỷ đồng, trong khi đầu tư tài chính ngắn hạn tăng hơn 5 lần, từ 78,1 tỷ đồng lên 416,2 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả của Cao su Tây Ninh đạt 186,8 tỷ đồng, giảm gần 33% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt hơn 2.258 tỷ đồng, chiếm 92,4% tổng nguồn vốn. Doanh nghiệp không ghi nhận dư nợ vay tài chính ngắn hạn hay dài hạn tại thời điểm cuối quý 3.

Về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm 2026, Cao su Tây Ninh đã chi gần 156 tỷ đồng để trả cổ tức và lợi nhuận cho chủ sở hữu, cao gần 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TRC tăng từ mức giá điều chỉnh 17.900 đồng/cp ngày 27/7 lên 25.000 đồng/cp tại phiên 9/10, tương đương tăng gần 40%. Sau nhịp điều chỉnh về 22.850 đồng/cp khi kết phiên 22/10, mã này giao dịch ở mức 23.250 đồng/cổ phiếu trong phiên sáng 23/10, tăng 1,75%.