Cao su Tân Biên (RTB) báo lãi quý 3 tăng trưởng 20%, chính thức vượt kế hoạch cả năm

Biên lợi nhuận gộp mở rộng, lãi ròng đạt gần 136 tỷ đồng

Báo cáo tài chính quý 3/2026 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên cho thấy đà tăng trưởng tích cực ở hoạt động kinh doanh cốt lõi. Cụ thể, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kỳ đạt hơn 401 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Động lực chính đóng góp vào quy mô doanh thu đến từ mảng bán thành phẩm cao su với giá trị mang về gần 308 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng của giá vốn hàng bán được kiểm soát ở mức 15%, ghi nhận hơn 203 tỷ đồng. Việc doanh thu tăng nhanh hơn giá vốn đã giúp lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt gần 198 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 43%. Biên lợi nhuận gộp theo đó ghi nhận sự cải thiện rõ rệt từ mức 43,77% của quý 3 năm ngoái lên mức 49,32% trong kỳ này.

Các hoạt động tài chính và quản lý doanh nghiệp cũng ghi nhận nhiều biến động đáng chú ý. Doanh thu hoạt động tài chính đạt hơn 14 tỷ đồng, tăng mạnh 84% nhờ khoản lãi tiền gửi, tiền cho vay tăng 78% lên hơn 8 tỷ đồng và khoản lãi chênh lệch tỷ giá tăng vọt lên hơn 6 tỷ đồng. Chi phí tài chính phát sinh hơn 4,2 tỷ đồng, chủ yếu do ghi nhận lỗ chênh lệch tỷ giá. Về công tác vận hành, chi phí bán hàng tăng 7% lên gần 11 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh 91% lên mức hơn 28 tỷ đồng do phát sinh tăng các khoản chi phí nhân viên, nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ. Ở mảng thu nhập khác, lợi nhuận sụt giảm hơn 12 tỷ đồng do phát sinh thêm tiền thuê đất không được miễn giảm của vườn cây kiến thiết cơ bản từ các năm trước. Khấu trừ toàn bộ chi phí, Cao su Tân Biên báo lãi sau thuế quý 3 đạt gần 136 tỷ đồng, tăng 20%. Nguyên nhân cốt lõi mang lại mức lợi nhuận này là do giá bán mủ cao su bình quân trên thị trường đã vượt mốc 19 triệu đồng/tấn.

Vượt kế hoạch năm sau 9 tháng, lượng tiền mặt tăng vọt

Sự bứt phá trong quý 3 đã đóng góp quyết định vào thành quả kinh doanh lũy kế của doanh nghiệp. Trong năm tài chính 2026, Cao su Tân Biên đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 824 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 349 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ sau 9 tháng đầu năm, công ty đã ghi nhận kết quả vượt gần 37% kế hoạch doanh thu và vượt gần 33% kế hoạch lợi nhuận sau thuế của cả năm. Đây là minh chứng cho năng lực khai thác và tận dụng tốt chu kỳ tăng giá của hàng hóa trên thị trường thế giới.

Bức tranh tài chính của doanh nghiệp cũng cho thấy quy mô tổng tài sản đang tiếp tục được mở rộng. Tính đến cuối quý 3/2026, tổng tài sản của Cao su Tân Biên đạt gần 3.666 tỷ đồng, tăng gần 11% so với thời điểm đầu năm. Điểm sáng lớn nhất trên bảng cân đối kế toán là khối lượng tiền và các khoản tương đương tiền đạt hơn 746 tỷ đồng, tăng gần 67%. Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của công ty tăng 84% lên mức hơn 484 tỷ đồng. Sự gia tăng này xuất phát từ khoản phải trả cổ tức và lợi nhuận cho Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam với giá trị gần 258 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp hiện đạt 3.182 tỷ đồng, tăng hơn 45% so với đầu kỳ, đi kèm với khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tích lũy ở mức gần 311 tỷ đồng.