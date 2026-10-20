Cao su Phước Hòa (PHR) báo lãi vượt kế hoạch năm chỉ sau 9 tháng, đẩy mạnh mở rộng quỹ đất công nghiệp

Kết quả kinh doanh bứt phá từ hoạt động khai thác cao su

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (mã chứng khoán PHR) ghi nhận tổng doanh thu đạt gần 2.337 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước. Tương ứng với mức tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận sau thuế của công ty cũng bứt phá 91%, đạt hơn 882 tỷ đồng. Chỉ tính riêng trong quý 3, doanh nghiệp mang về hơn 1.153 tỷ đồng doanh thu và hơn 409 tỷ đồng lợi nhuận. Sự bứt phá trong quý 3 đã đóng góp trọng yếu vào kết quả lũy kế của công ty. Với kế hoạch tài chính năm 2026 được Đại hội đồng cổ đông giao là tổng doanh thu hơn 2.280 tỷ đồng và lợi nhuận hơn 779 tỷ đồng, công ty đã chính thức vượt xa các mục tiêu này chỉ sau 3 quý hoạt động.

Về hoạt động sản xuất cốt lõi, sản lượng mủ cao su khai thác trong 9 tháng đầu năm của công ty đạt gần 8,6 ngàn tấn. Khối lượng thu mua mủ đạt hơn 11,8 ngàn tấn và lượng mủ thành phẩm được tiêu thụ ra thị trường đạt gần 21,5 ngàn tấn. Mức giá bán bình quân trong kỳ được ghi nhận ở mức gần 57 triệu đồng một tấn, hỗ trợ trực tiếp cho biên lợi nhuận của doanh nghiệp.

Bước sang quý 4, Cao su Phước Hòa đặt mục tiêu khai thác từ hơn 5,1 ngàn tấn đến gần 6,2 ngàn tấn mủ cao su, đồng thời tiến hành thu mua trên 3,1 ngàn tấn mủ quy khô. Chỉ tiêu tiêu thụ được xác định khoảng 7 ngàn tấn mủ thành phẩm. Doanh nghiệp dự kiến mảng kinh doanh cao su sẽ mang về 434 tỷ đồng doanh thu trong quý cuối năm với mức giá bán bình quân được kỳ vọng tăng lên mốc 62 triệu đồng một tấn, tạo cơ sở cho chu kỳ kinh doanh tiếp theo.

Tăng tốc pháp lý dự án hạ tầng và kiện toàn ban điều hành

Cùng với việc duy trì mảng cao su, công ty đang tập trung nguồn lực phát triển các dự án hạ tầng khu công nghiệp, năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao. Trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp, doanh nghiệp đang đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 để nộp hồ sơ xin chủ trương đầu tư hàng loạt dự án mới bao gồm khu công nghiệp Tân Lập 1, Bắc Tân Uyên 2, Lai Hưng và phần mở rộng của khu công nghiệp Tân Bình giai đoạn 2. Công ty cũng theo sát tiến độ phê duyệt đối với cụm công nghiệp Bố Lá 3 và Bố Lá 4. Đối với dự án khu dân cư Phước Hòa, doanh nghiệp đang phối hợp cùng chính quyền địa phương để tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc pháp lý kéo dài, hoàn thành thi công hạ tầng kết nối giao thông và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho diện tích 3,3 ha.

Trong mảng năng lượng tái tạo, Cao su Phước Hòa đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai các cụm năng lượng Tân Bình, Bình Cơ 1 và Bình Cơ 2. Công ty đang làm việc trực tiếp với các nhà cung cấp vật tư thiết bị, đồng thời tiếp cận khách hàng tại khu công nghiệp Tân Bình để khảo sát nhu cầu sử dụng điện, từ đó lập phương án kinh doanh chi tiết. Ở lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp tiếp tục bám sát các cơ quan chức năng để sớm nhận được chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án trồng chuối cấy mô.

Liên quan đến công tác quản trị, ngày 16/10 vừa qua, công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Đại hội đã biểu quyết thông qua việc cập nhật ngành nghề kinh doanh, hoàn thiện các quy định quản trị nội bộ và thay đổi nhân sự cấp cao. Cụ thể, các cổ đông đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Phi Nga theo nguyện vọng cá nhân. Sau quyết định này, bà Nga vẫn tiếp tục đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc tại doanh nghiệp.