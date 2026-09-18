Cao su Phước Hòa hoàn tất phát hành gần 108,4 triệu cổ phiếu

Công ty CP Cao su Phước Hòa (HoSE: PHR) vừa công bố báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sau khi kết thúc đợt phát hành ngày 14/9.

Theo phương án được phê duyệt, PHR dự kiến phát hành 108.399.358 cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 10:8. Với mỗi 10 cổ phiếu đang sở hữu, cổ đông được nhận thêm 8 cổ phiếu mới. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ quỹ đầu tư phát triển.

Theo kết quả báo cáo, PHR hiện đã phân phối 108.398.601 cổ phiếu cho 4.897 cổ đông. Con số này gần sát với lượng cổ phiếu dự kiến phát hành, chỉ thấp hơn 757 đơn vị do phần cổ phiếu lẻ phát sinh được xử lý theo phương án đã được doanh nghiệp phê duyệt.

Sau đợt phát hành, số cổ phiếu đang lưu hành của Cao su Phước Hòa tăng từ 135.499.198 đơn vị lên 243.897.799 đơn vị và không có cổ phiếu quỹ.

Tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, lượng cổ phiếu phát hành thêm tương ứng giá trị hơn 1.083,9 tỷ đồng. Đợt phát hành này cũng làm thay đổi đáng kể quy mô cổ phiếu lưu hành của PHR trên thị trường. Cao su Phước Hòa cho biết ngày dự kiến chuyển giao số cổ phiếu phát hành thêm là trong quý IV/2026.

Ở cùng diễn biến, trong 6 tháng đầu năm 2026, PHR ghi nhận doanh thu 1.183 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 473,3 tỷ đồng, tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này được hỗ trợ bởi hoạt động kinh doanh cao su cùng các khoản thu nhập liên quan đến chuyển đổi đất cao su sang phát triển khu công nghiệp.

Bên cạnh mảng cao su, PHR đang tiếp tục triển khai các dự án khu công nghiệp trên quỹ đất của doanh nghiệp. Đáng chú ý, Khu công nghiệp Bắc Tân Uyên 1 có quy mô khoảng 785 ha, trong đó khoảng 704 ha được phát triển trên quỹ đất cao su của PHR; doanh nghiệp cũng có các dự án khác như Tân Lập 1, Bắc Tân Uyên 2, Bắc Tân Uyên 3, Lai Hưng và Bàu Bàng 4.