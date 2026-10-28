Cao su khởi sắc, nông dân vẫn lo chênh lệch giá

Công nhân thực hiện công đoạn thu gom, trút mủ cao su vào bao

Phấn khởi khi giá mủ tăng

Cuối tháng 5/2026, những cơn mưa đầu mùa giúp vườn cao su phía Đông tỉnh hồi xanh, mở đầu vụ khai thác mới. Sau hơn 4 tháng, không khí thu hoạch mủ vẫn nhộn nhịp. Giá mủ tăng so với cùng kỳ năm trước tiếp thêm động lực để người dân duy trì sản xuất.

Tại xã Hoài Đức, địa phương có hơn 4.500 ha cao su của người dân đang trong thời kỳ khai thác, nhiều hộ phấn khởi khi giá mủ năm nay cải thiện. Ông Cao Huy Vũ, ở thôn Đức Hạnh có 5 ha cao su đang khai thác. Theo ông, giá mủ tăng giúp người dân cải thiện thu nhập, bù đắp chi phí sản xuất. Tuy nhiên, giá thu mua tại địa phương vẫn thấp hơn một số vùng lân cận. Ông mong các cơ quan chức năng tăng cường theo dõi thị trường, bảo đảm quyền lợi để người trồng yên tâm sản xuất.

Cùng chung tâm trạng, bà Nguyễn Thị Cúc, thôn Đức Tài có 4 ha cao su đang khai thác, phấn khởi khi giá mủ tăng, giúp gia đình cải thiện thu nhập, tái đầu tư sản xuất. Tuy nhiên, giá thu mua tại địa phương vẫn thấp hơn tại Đồng Nai. Bà Cúc bày tỏ: “Chúng tôi mong chính quyền địa phương quan tâm, nắm bắt tình hình giá cả và việc thu mua để bảo đảm giá bán hợp lý, không để xảy ra tình trạng ép giá”.

Theo phản ánh của một số hộ trồng cao su tại xã Hoài Đức, dù giá mủ năm nay tăng so với cùng kỳ, nhưng đơn giá thu mua tại địa phương vẫn thấp hơn khoảng 30 đồng cho mỗi độ TSC (hàm lượng chất rắn tổng số) so với một số khu vực ở Đồng Nai. Với những hộ có diện tích khai thác lớn, sản lượng mủ thu hoạch hằng ngày cao, khoản chênh lệch này khi cộng dồn có thể ảnh hưởng đáng kể đến nguồn thu. Đây cũng là điều khiến người trồng cao su không khỏi băn khoăn, nhất là khi chi phí nhân công, chăm sóc và duy trì vườn cây vẫn ở mức cao.

Quan tâm ổn định giá thu mua

Theo bảng giá thu mua đầu vụ, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận áp dụng đơn giá 510 đồng cho mỗi độ TSC trong 1 kg mủ nước, cao hơn khoảng 100 đồng so với cùng kỳ năm trước. Đến đầu tháng 10/2026, doanh nghiệp điều chỉnh đơn giá lên 540 đồng/độ TSC, tăng 30 đồng/độ TSC, tương đương gần 6% so với thời điểm cuối tháng 5. Mức giá mới được áp dụng từ ngày 3/10/2026 cho đến khi có thông báo mới.

Diễn biến này cho thấy giá thu mua mủ cao su tiếp tục cải thiện sau hơn 4 tháng khai thác, tạo tín hiệu tích cực cho người trồng. Tuy nhiên, mức tăng giá chưa phản ánh đầy đủ hiệu quả kinh tế của từng hộ, bởi thu nhập thực tế còn phụ thuộc vào sản lượng, chất lượng mủ, chi phí nhân công và điều kiện thời tiết. Trong khi đó, sự chênh lệch giá thu mua giữa các khu vực vẫn là vấn đề được người dân quan tâm.

Theo ông Trần Đình Trang - Chủ tịch UBND xã Hoài Đức, giá mủ tăng ngay từ đầu vụ đã tạo động lực để nông dân đầu tư chăm sóc vườn cây, nâng cao sản lượng khai thác. Đối với sự chênh lệch giá thu mua giữa các khu vực, nguyên nhân có thể liên quan đến chất lượng mủ, điều kiện thu mua và chi phí vận chuyển đến các cơ sở chế biến, tiêu thụ. Trước những băn khoăn của người dân, chính quyền địa phương đã nắm bắt tình hình thu mua, theo dõi diễn biến giá cả nhằm kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, hạn chế tình trạng ép giá gây bất lợi cho người trồng. Đồng thời, việc tiếp nhận phản ánh, phối hợp với các đơn vị liên quan cũng được chú trọng nhằm bảo đảm hoạt động thu mua diễn ra công khai, minh bạch.