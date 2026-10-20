Cao su Công nghiệp (IRC) thoát lỗ nhờ thanh lý tài sản, lợi nhuận 9 tháng vượt xa kế hoạch năm

Thanh lý hàng chục hecta cao su kéo lợi nhuận tăng vọt

Theo báo cáo tài chính quý 3/2026, Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp (mã chứng khoán IRC) ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 9 tháng đầu năm đạt gần 18 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ năm trước. Đóng góp lớn nhất vào cơ cấu doanh thu là mảng bán mủ thành phẩm với gần 12 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán chiếm gần 17 tỷ đồng, kéo theo lợi nhuận gộp đạt gần 1 tỷ đồng, tích cực hơn so với mức lỗ hơn 3 tỷ đồng của cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp theo đó ghi nhận sự cải thiện từ mức âm 73,78% lên 4,06%.

Dù lợi nhuận gộp có sự khởi sắc, áp lực chi phí trong kỳ đối với doanh nghiệp vẫn rất lớn. Chi phí bán hàng gấp 32 lần cùng kỳ do phát sinh các khoản chi đối với cây tràm. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng nhích thêm 2% lên mức 7,9 tỷ đồng do biến động tăng của giá nguyên vật liệu. Áp lực này khiến hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty tiếp tục ghi nhận mức lỗ thuần gần 3 tỷ đồng, so với mức lỗ hơn 2 tỷ đồng của cùng kỳ.

Cục diện tài chính của doanh nghiệp hoàn toàn thay đổi nhờ khoản thu nhập khác đột biến lên tới hơn 31 tỷ đồng, cao gấp gần 78 lần cùng kỳ. Dữ liệu cho thấy nguồn thu này chủ yếu phát sinh từ việc nhượng bán và thanh lý tài sản cố định. Riêng trong quý 3/2026, công ty đã tiến hành thanh lý 97,11 ha lô cao su, mang về hơn 30 tỷ đồng. Kết quả này giúp lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt gần 22 tỷ đồng và lũy kế 9 tháng đạt gần 23 tỷ đồng, trái ngược hoàn toàn với tình trạng thua lỗ hơn 7 tỷ đồng của năm trước. So với kế hoạch năm 2026, công ty đã thực hiện được 42% chỉ tiêu doanh thu và hoàn thành vượt mức mục tiêu lợi nhuận sau thuế với tỷ lệ gấp hơn 3 lần.

Dòng tiền dồi dào và kế hoạch chi trả cổ tức

Bức tranh tài chính của Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp tại thời điểm ngày 30/09/2026 cho thấy quy mô tổng tài sản đạt gần 228 tỷ đồng, tăng hơn 7,5% so với đầu năm. Điểm sáng lớn nhất trên bảng cân đối kế toán là khối lượng tiền dồi dào đang được doanh nghiệp nắm giữ. Cụ thể, khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn đạt hơn 138 tỷ đồng, tăng 34% so với đầu kỳ, trong đó phần lớn là các khoản tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng. Lượng tiền gửi lớn này đã mang lại doanh thu hoạt động tài chính hơn 5 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, tăng 48% so với cùng kỳ.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của doanh nghiệp được kiểm soát ở mức thấp, ghi nhận hơn 16 tỷ đồng và giảm gần 16% so với thời điểm đầu năm. Khoản nợ này chủ yếu là phần phải trả khác cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thương mại Dịch vụ Lộc Thanh Bình với giá trị hơn 3,3 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt gần 212 tỷ đồng, tăng gần 10%, với khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tích lũy được gần 23 tỷ đồng.

Với nguồn lực tài chính ổn định, doanh nghiệp cũng vừa hoàn tất các thủ tục chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2025 cho cổ đông với tỷ lệ 7,98%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận được 798 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền đã diễn ra vào 29/09 và thời gian thanh toán thực tế là ngày 20/10/2026. Tổng số tiền công ty chi ra cho đợt phân phối lợi nhuận này là gần 14 tỷ đồng tính trên tổng khối lượng 17,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường.