Cao su Bến Thành tăng tốc lợi nhuận, hoàn thành hơn 91% mục tiêu năm

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, CTCP Cao su Bến Thành (Berubco, HOSE: BRC) ghi nhận doanh thu thuần đạt 118,4 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, giá vốn hàng bán giảm 2,3% xuống 92 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp tăng 55,7% từ 16,8 tỷ đồng lên 26,2 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ đạt 103 triệu đồng, giảm mạnh so với mức 557 triệu đồng cùng kỳ năm trước. Chi phí tài chính tăng từ 303 triệu đồng lên 471 triệu đồng, trong đó chi phí lãi vay đạt 354 triệu đồng.

Đáng chú ý chi phí bán hàng tăng 34,2%, lên 11,8 tỷ đồng còn chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 2,2 tỷ đồng lên 4,1 tỷ đồng. Dù các khoản chi phí gia tăng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh vẫn đạt 9,9 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 7,4 tỷ đồng, tăng 36% so với mức 5,5 tỷ đồng của quý III/2025.

Giải trình về kết quả kinh doanh, doanh nghiệp cho biết nguyên nhân chủ yếu đến từ việc cải thiện giá bán băng tải sau khi điều chỉnh tăng giá đối với một số khách hàng từ đầu quý II/2026. Trong quý III, sản lượng tiêu thụ băng tải đạt 56.361 m², tăng 5,5% so với cùng kỳ; doanh thu tiêu thụ mặt hàng này đạt 83,5 tỷ đồng, tăng 18,3%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Cao su Bến Thành đạt 316 tỷ đồng, giảm 2,3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 19,4 tỷ đồng, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm 2025. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 1.569 đồng, so với mức 1.300 đồng cùng kỳ.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 412 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 21,2 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng Cao su Bến Thành đã thực hiện khoảng 76,7% kế hoạch doanh thu và 91,6% mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Cao su Bến Thành đạt 318 tỷ đồng, tăng 27,6 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản, tài sản ngắn hạn đạt 257 tỷ đồng, tăng từ 221 tỷ đồng đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền đạt 37,5 tỷ đồng, tăng gần 10,4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, hàng tồn kho đạt 103 tỷ đồng, tăng 16,2% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn đạt 112 tỷ đồng, tăng 11,8 tỷ đồng. Trong đó, khoản phải thu khách hàng chiếm 101,8 tỷ đồng. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi tăng từ 2,5 tỷ đồng lên 3,7 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả tại cuối quý III đạt 108 tỷ đồng, tăng 29,4 tỷ đồng so với đầu năm. Toàn bộ là nợ ngắn hạn. Trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt 38 tỷ đồng, tăng 58,3%; phải trả người bán ngắn hạn đạt 36 tỷ đồng, tăng 14%.

Vốn chủ sở hữu đạt 209 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 211 tỷ đồng đầu năm. Vốn góp của chủ sở hữu giữ nguyên ở mức 123,7 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn 19,5 tỷ đồng, giảm so với đầu năm.

Ở diễn biến khác, vào hồi tháng 9/2026 Cao su Bến Thành bị Cục Thuế Tp.HCM xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo Quyết định số 6719.

Qua kiểm tra thuế giai đoạn 2022–2024, cơ quan thuế xác định doanh nghiệp có hành vi kê khai sai thuế giá trị gia tăng (GTGT) trong một số kỳ tính thuế và kê khai sai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) từ năm 2022 đến năm 2024, dẫn đến thiếu số thuế phải nộp ngân sách Nhà nước.

9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của CTCP Cao su Bến Thành đạt 19,4 tỷ đồng, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm 2025 (Ảnh: Berubco).

Cụ thể, Cao su Bến Thành bị phạt 6,5 triệu đồng do kê khai sai thuế GTGT tháng 9/2024 nhưng không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp; phạt hơn 3,6 triệu đồng do kê khai sai thuế GTGT tháng 3/2022 và tháng 6/2023 dẫn đến thiếu thuế phải nộp. Đồng thời bị phạt hơn 24,1 triệu đồng do kê khai sai thuế TNDN giai đoạn 2022–2024 dẫn đến thiếu thuế phải nộp. Tổng tiền phạt là 34,3 triệu đồng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải nộp bổ sung hơn 139 triệu đồng tiền thuế truy thu, gồm hơn 18,1 triệu đồng thuế GTGT và hơn 120 triệu đồng thuế TNDN. Tiền chậm nộp thuế được xác định là hơn 40,5 triệu đồng tính đến hết ngày 15/9/2026.

Như vậy, tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp mà Cao su Bến Thành phải nộp là hơn 213,9 triệu đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp phải giảm số thuế GTGT được khấu trừ chuyển kỳ sau hơn 21,8 triệu đồng.