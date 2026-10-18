Cao Sơn trên hành trình số
Từ trụ sở xã đến các thôn, trường học, chuyển đổi số ở Cao Sơn được triển khai với nhiều hình thức. Cán bộ được tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hồ sơ được xử lý trên môi trường điện tử, người dân được hỗ trợ sử dụng VNeID, học sinh được trang bị kỹ năng an toàn mạng. Công nghệ từng bước đi vào thực tiễn ở xã vùng cao.
Cao Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Tân Minh và Cao Sơn thuộc huyện Đà Bắc (cũ). Xã có diện tích tự nhiên 124,93km2, dân cư phân tán ở 17 thôn. Địa bàn rộng đặt ra yêu cầu phải đưa hoạt động hướng dẫn kỹ năng số về gần người dân. Từ một thao tác trên điện thoại đến kỹ năng tự bảo vệ trên mạng, chuyển đổi số ở Cao Sơn đã được đưa vào đời sống bằng cách làm gần dân, sát nhu cầu.
Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/cao-son-tren-hanh-trinh-so-262921.htm