Cao nguyên đá Đồng Văn lần thứ tư được UNESCO trao 'Thẻ xanh'

Kết quả này là cơ sở để Hội đồng kiến nghị gia hạn danh hiệu CVĐC toàn cầu UNESCO thêm 4 năm. Đây là lần thứ 4 Công viên Cao nguyên đá Đồng Văn vượt qua quy trình tái thẩm định và được kiến nghị gia hạn danh hiệu CVĐC toàn cầu UNESCO.

Phát biểu tại Kỳ họp, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh cảm ơn các thành viên Hội đồng đã thống nhất tuyệt đối trao “Thẻ xanh” cho hồ sơ của Việt Nam.

Chia sẻ về quyết định trên của Hội đồng, Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh bày tỏ hết sức vui mừng và nhấn mạnh việc CVĐC toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn được kiến nghị gia hạn danh hiệu này.

Quyết định trên sẽ góp phần khẳng định tầm vóc, năng lực cạnh tranh quốc tế và vị thế ngày càng nổi bật của du lịch tỉnh Tuyên Quang trong bản đồ du lịch Việt Nam, qua đó đóng góp vào mục tiêu của tỉnh xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong những năm tới.

Cùng tham dự Kỳ họp trên còn có đoàn của Tiểu ban chuyên môn về Công viên Địa chất và Bộ Nông nghiệp và Môi trường do TS. Trịnh Hải Sơn - Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Chủ tịch Tiểu ban chuyên môn về Công viên dẫn đầu.

​TS. Trịnh Hải Sơn khẳng định, Việt Nam sẽ nghiêm túc thực hiện các khuyến nghị của Hội đồng và sẽ tiếp tục nỗ lực quản lý và bảo tồn CVĐC toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn; đồng thời sẵn sàng chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm với các thành viên khác trong Mạng lưới các CVĐC toàn cầu UNESCO như khuyến nghị của một số thành viên Hội đồng.