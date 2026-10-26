Cao nguyên đá Đồng Văn kéo dài mùa trải nghiệm văn hóa đến hết năm 2026

Tuyên Quang phát triển du lịch cao nguyên đá gắn với bảo tồn văn hóa. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ XII năm 2026 với chủ đề “Âm vang miền đá” tiếp tục quảng bá cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa các dân tộc trên cao nguyên đá Đồng Văn. Không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của loài hoa đặc trưng vùng cao, các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội còn hướng đến gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống, phát triển du lịch gắn với bảo tồn di sản.

Trong khuôn khổ lễ hội có Ngày hội văn hóa dân tộc Lô Lô, Ngày hội văn hóa các dân tộc xã Lùng Tám cùng không gian trưng bày sản phẩm thuộc chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), nông sản và hàng hóa đặc trưng địa phương.

Đáng chú ý, chương trình biểu diễn nhạc rock “Tinh thần đá” lần thứ II dự kiến diễn ra ngày 31/10 tại vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, bổ sung trải nghiệm nghệ thuật cho du khách.

Từ tháng 10 đến hết tháng 12/2026, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục được tổ chức tại các xã trong vùng cao nguyên đá. Du khách có thể tham gia du lịch cộng đồng, giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian và tìm hiểu các nghề truyền thống như dệt lanh, nhuộm chàm, thêu thổ cẩm, rèn, đan lát.

Ẩm thực địa phương cũng là một nội dung trải nghiệm, trong đó có hoạt động chế biến bánh tam giác mạch. Du khách còn có cơ hội tìm hiểu tập quán canh tác trên nương đá, qua đó tiếp cận đời sống và sinh hoạt của cộng đồng cư dân vùng cao.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Tuyên Quang, phát triển du lịch tại cao nguyên đá Đồng Văn cần gắn với bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, gìn giữ bản sắc văn hóa và nâng cao đời sống người dân địa phương.

Định hướng đặt ra là nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ theo hướng chuyên nghiệp, đa dạng; tăng cường liên kết giữa địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh; đồng thời đẩy mạnh quảng bá trên các nền tảng số, xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện.

Việc khai thác tiềm năng du lịch cũng được đặt trong yêu cầu bảo vệ môi trường và phát huy giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn. Qua đó, các hoạt động du lịch không chỉ góp phần khẳng định sức hấp dẫn của vùng đất địa đầu cực Bắc Tổ quốc mà còn tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân, hướng tới phát triển bền vững.