Cao nguyên đá Đồng Văn được đề nghị gia hạn danh hiệu UNESCO

Ảnh minh họa: ITN.

Thông tin từ UNESCO cho biết, ngày 3/11 tại Kỳ họp lần thứ 11 Hội đồng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO diễn ra ở Paris (Pháp), Cao nguyên đá Đồng Văn được trao “Thẻ xanh”. Kết quả này ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong bảo tồn di sản địa chất, thiên nhiên và văn hóa gắn với phát triển bền vững.

Phát biểu tại kỳ họp, Đại sứ-Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh nhấn mạnh sự đồng thuận tuyệt đối của Hội đồng thể hiện sự ghi nhận quốc tế đối với nỗ lực của các địa phương, ngành liên quan và cộng đồng dân cư trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Đồng thời, kết quả này góp phần thúc đẩy du lịch bền vững, tạo sinh kế và việc làm, đặc biệt cho đồng bào các dân tộc thiểu số.

Đánh giá về quá trình tái thẩm định, bà Sophie Justice - Chủ tịch kỳ họp, ghi nhận những tiến bộ trong quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản tại Cao nguyên đá Đồng Văn.

Bà Sophie Justice đánh giá cao sự tham gia của cộng đồng địa phương, việc quan tâm đến đa dạng ngôn ngữ và các yếu tố văn hóa bản địa, đồng thời khuyến nghị tiếp tục duy trì các hoạt động giáo dục, phát triển bền vững, du lịch và quản lý di sản.

Cao nguyên đá Đồng Văn. Ảnh; ITN.

Cao nguyên đá Đồng Văn sở hữu cảnh quan đặc biệt xuất sắc, cùng đội ngũ quản lý tâm huyết và hiệu quả. Những nỗ lực hỗ trợ người dân phát triển sinh kế, nâng cao kỹ năng và mở rộng hoạt động kinh doanh là yếu tố tích cực cần tiếp tục phát huy.

Cao nguyên đá Đồng Văn cũng là mô hình tiêu biểu về kết hợp bảo tồn thiên nhiên với phát triển kinh tế - xã hội, trong đó người dân chủ động tham gia bảo vệ và tự hào về các giá trị di sản.

Kỳ họp lần thứ 11 xem xét 61 hồ sơ đề nghị gia hạn danh hiệu, cùng 13 hồ sơ công nhận mới và 4 hồ sơ điều chỉnh ranh giới. Các kiến nghị của Hội đồng sẽ được trình Hội đồng Chấp hành UNESCO xem xét, phê duyệt theo quy trình dự kiến vào tháng 4/2027.