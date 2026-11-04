Cao nguyên đá Đồng Văn được đề nghị gia hạn danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO

Du khách tham quan, trải nghiệm trên Cao nguyên đá Đồng Văn.

Đây là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những nỗ lực của tỉnh Tuyên Quang trong bảo tồn, phát huy các giá trị di sản địa chất, thiên nhiên và văn hóa; đồng thời gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch bền vững, cải thiện sinh kế cho người dân địa phương.

Tại kỳ đánh giá lần này, Hội đồng UNESCO ghi nhận những nỗ lực trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, đặc biệt là sự tham gia tích cực của cộng đồng dân cư, bảo tồn văn hóa bản địa, phát triển hạ tầng và các sản phẩm OCOP. Đây cũng là những yếu tố góp phần khẳng định hiệu quả của mô hình kết hợp bảo tồn di sản với phát triển kinh tế - xã hội.

Những cung đường quanh co, uốn lượn trên Cao nguyên đá Đồng Văn khiến du khách thích thú.

Theo quy trình, các kiến nghị của Hội đồng sẽ được trình Hội đồng Chấp hành UNESCO xem xét, chính thức phê duyệt tại kỳ họp dự kiến vào tháng 4-2027. Việc tiếp tục được đề nghị gia hạn danh hiệu là động lực để tỉnh Tuyên Quang nâng cao hiệu quả quản lý, bảo tồn di sản, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc và phát triển du lịch bền vững trên Cao nguyên đá Đồng Văn.