Mùa hoa tam giác mạch đang khoe sắc trên Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, tạo nên cảnh quan đặc trưng giữa những dãy núi đá hùng vĩ. Với khoảng 400ha được gieo trồng, những thảm hoa trắng, hồng, tím trở thành điểm nhấn thu hút du khách trong và ngoài nước. Lễ hội Hoa tam giác mạch lần thứ 12 với chủ đề “Âm vang miền đá” mang đến nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, ẩm thực và du lịch. Không chỉ là cây trồng truyền thống, tam giác mạch còn góp phần tạo sinh kế, thúc đẩy phát triển du lịch và quảng bá hình ảnh vùng cực Bắc Việt Nam./.