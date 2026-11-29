Giải mã sức mạnh nỏ Liên Châu

Sử sách và các nguồn thư tịch cổ ghi chép, Cao Lỗ là con ông Cao Thông và bà Đỗ Thị quê ở trang Đại Than, nay thuộc xã Cao Đức (Bắc Ninh). Từ nhỏ, ông đã nổi tiếng thông minh, hiếu học; khi trưởng thành văn võ song toàn. Khi An Dương Vương dựng nước Âu Lạc gặp vô vàn khó khăn nên đã cầu người hiền tài giúp sức. Biết tin, Cao Lỗ đã từ biệt cha mẹ, làng quê thân yêu, quyết đem tài trí phò vua, giúp nước. Nhận thấy tài năng và phẩm chất của Cao Lỗ, vua An Dương Vương mừng lắm.

Người dân vùng Đại Than (xã Cao Đức) tổ chức lễ hội tưởng nhớ, tri ân danh tướng Cao Lỗ Vương.

Nhà vua rất mực tin tưởng, trọng dụng, giao cho ông toàn quyền chỉ huy quân đội và tổ chức thiết kế, xây đắp thành Cổ Loa. Ròng rã suốt ba năm, ông cùng Nhân dân và quân sĩ đào hào, gánh đất xây thành. Thành xây xong, Cao Lỗ tiếp tục chế tạo nỏ Liên Châu - loại vũ khí đặc biệt mà dân gian quen gọi là "nỏ thần". Theo truyền thuyết Rùa Vàng (Kim Quy), sau khi giúp An Dương Vương xây thành, thần Kim Quy đã trao móng vuốt cho nhà vua để giao Cao Lỗ chế tạo nỏ thần.

Nếu trước đây, nỏ Liên Châu chủ yếu được biết đến qua truyền thuyết thì những phát hiện khảo cổ học tại Cổ Loa trong nhiều thập niên qua đã từng bước vén bức màn huyền thoại và khẳng định nỏ thần là binh khí có thật chứ không phải chỉ trong truyền thuyết. Năm 1959, tại di chỉ Cầu Vực, phía Nam thành Cổ Loa, các nhà khảo cổ đã phát hiện một kho mũi tên đồng chưa tra cán với số lượng lên tới hàng vạn chiếc, tổng khối lượng gần 100 kg. Trong số đó có nhiều mũi tên ba cạnh với cấu tạo và hình dáng khá độc đáo, thể hiện trình độ chế tác kim loại tinh xảo của cư dân Việt cổ. Tiếp đó, vào năm 1982 và 2005, giới khảo cổ học lại tìm thấy xưởng đúc mũi, khuôn ba mang để đúc các mũi tên ba cạnh độc đáo bằng đồng, thường gọi là mũi tên đồng Cổ Loa.

Đáng chú ý, các nhà khoa học của Bảo tàng Lịch sử quân sự và Trung tâm nghiên cứu tiền sử Đông Nam Á đã cùng các nghệ nhân thực hiện nghiên cứu, bước đầu đã phục dựng thành công chiếc nỏ Liên Châu. Qua đó, kỹ thuật chế tạo, cơ chế hoạt động của loại vũ khí này đã được làm sáng tỏ. Theo nhóm nghiên cứu, điều quan trọng nhất để tạo nên "sức thần" của nỏ Liên Châu nằm ở việc Cao Lỗ đã biết kỹ thuật chế ra những chiếc lẫy nỏ có chốt giữ liên hoàn để một lần bóp cò có thể bắn ra nhiều mũi tên xé gió, làm cho tinh thần quân giặc hoảng loạn, khiếp sợ, đội hình rối loạn, tan rã. Đó chính là điều bí mật kỳ diệu của loại vũ khí lợi hại mà Tướng quân Cao Lỗ đã sáng chế.

Danh tướng tài ba, khí tiết kiên trung

Cao Lỗ Vương được hậu thế tôn vinh là ông tổ ngành quân khí Việt Nam, một biểu tượng cho trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần sáng tạo của dân tộc. Ông còn được ngưỡng mộ bởi tài thao lược, tầm nhìn và khí tiết cương trực. Truyền thuyết kể rằng, thấy rõ âm mưu thâm hiểm của Triệu Đà thông qua việc cầu hòa, kết thân và đưa con trai Trọng Thủy sang ở rể tại Cổ Loa nhằm đánh cắp bí mật nỏ thần, Cao Lỗ đã nhiều lần can gián An Dương Vương nhưng vua không nghe, còn tin lời gian thần gièm pha nên ông bỏ đi. Khi Triệu Đà đem quân xâm lược Âu Lạc, biết tin nguy cấp, Cao Lỗ vẫn tập hợp quân sĩ trở về ứng cứu vua, bảo vệ kinh thành. Theo thần tích địa phương, ông mất ngày 4/4 âm lịch. Nhân dân an táng ông tại vùng đất đẹp, tục gọi là Mồ Than và lập đền thờ tưởng nhớ.

Theo các nhà khoa học, Cao Lỗ đã biết kỹ thuật chế ra những chiếc lẫy nỏ có chốt giữ liên hoàn để một lần bóp cò có thể bắn ra nhiều mũi tên xé gió, làm cho tinh thần quân giặc hoảng loạn, đội hình rối loạn, tan rã. Đó chính là điều bí mật kỳ diệu của loại vũ khí lợi hại mà Tướng quân Cao Lỗ đã sáng chế.

Dẫu cuộc đời Cao Lỗ còn đan xen giữa lịch sử và truyền thuyết, hình tượng ông vẫn tiêu biểu cho tài năng, trí tuệ, lòng trung thành và tinh thần đặt lợi ích dân tộc lên trên hết. Tại một hội thảo khoa học về Cao Lỗ Vương, cố Giáo sư Phan Huy Lê khẳng định: Cao Lỗ là người có đóng góp lớn trong việc xây dựng nước Âu Lạc, xây thành Cổ Loa, sáng chế ra một vũ khí đầy uy lực thời bấy giờ mà Nhân dân đã thần tượng hóa gọi là nỏ thần. Ông cũng là một đại diện tiêu biểu cho trí tuệ, tài năng và những phẩm chất cao quý của người Việt.

Để tưởng nhớ công lao của Cao Lỗ Vương, Nhân dân vùng Đại Than đã lập đền thờ và duy trì lễ hội hằng năm vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, tương truyền là ngày sinh của ông. Ông Cao Tiến Phiếm, Trưởng Ban Liên lạc họ Cao Việt Nam chia sẻ, hằng năm, con cháu trong dòng họ đều hướng về đền thờ dâng hương, tri ân tiền nhân. Dù cách xa chúng ta hàng nghìn năm lịch sử nhưng phẩm chất, trí tuệ và những giá trị tinh thần mà Tướng quân Cao Lỗ để lại vẫn còn nguyên ý nghĩa trong cuộc sống hôm nay. Đây cũng là lời nhắc nhở các thế hệ hậu duệ không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao tri thức, sống có trách nhiệm với gia đình, dòng họ và xã hội, xứng đáng với truyền thống tổ tiên.

Trải qua thời gian, cụm di tích đền thờ và lăng mộ Cao Lỗ Vương được các cấp, ngành và chính quyền địa phương quan tâm đầu tư tu bổ, tôn tạo, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của Nhân dân. Ngày 8/3/2005, đền thờ Cao Lỗ Vương được Nhà nước xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Theo ông Lại Đình Tế, Phó Chủ tịch UBND xã Cao Đức, địa phương mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp để tu bổ, mở rộng khu di tích, trước mắt xây dựng sân hội quân nhằm tạo không gian, đáp ứng nhu cầu tổ chức lễ hội và góp phần phát huy giá trị di sản gắn với Tướng quân Cao Lỗ Vương.