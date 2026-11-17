Ngày 10/11, Cao Diệp lần đầu giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Lễ trao giải Kim Kê lần thứ 39 nhờ vai diễn trong phim Nam Kinh Chiếu Tướng Quán. Khi tên mình được xướng lên, nữ diễn viên sững người vài giây trước khi bật khóc bước lên sân khấu nhận cúp. Cô xúc động chia sẻ: “Hóa ra đây chính là cảm giác khi giấc mơ trở thành hiện thực”.

Gia nhập Học viện Điện ảnh Bắc Kinh năm 2006, Cao Diệp đã có 20 năm hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, con đường sự nghiệp của cô không thuận lợi như nhiều đồng nghiệp cùng thời. Sau khi tốt nghiệp, nữ diễn viên trải qua quãng thời gian dài chỉ đảm nhận những vai diễn nhỏ, ít có cơ hội được khán giả nhớ mặt gọi tên. Mỗi lần theo dõi lễ trao giải, cô đều tưởng tượng về bài phát biểu nhận thưởng của mình, nhưng những lời cảm ơn được chuẩn bị nhiều lần vẫn chưa có dịp sử dụng.

Nữ diễn viên Cao Diệp có hành trình sự nghiệp nhiều thăng trầm trước khi được công nhận.

Năm 2012, khi tham gia phim Biên Cảnh Phong Vân, Cao Diệp từng đối mặt với tai nạn nguy hiểm trên phim trường. Trong một cảnh bị bắt cóc, cô phải chịu rét dưới nhiệt độ âm độ C, bị trói vào cây suốt một ngày một đêm và quấn nhiều lớp màng bọc thực phẩm quanh đầu. Nữ diễn viên cố gắng chịu đựng để cảnh quay chân thực đến mức gần như ngạt thở mới phát tín hiệu cầu cứu. Đáng buồn, dù trải qua thử thách nguy hiểm, tên cô lại không xuất hiện trên poster quảng bá, thậm chí không được mời tham dự họp báo. Diễn viên Tôn Hồng Lôi sau đó đã lên tiếng yêu cầu nhà sản xuất xin lỗi Cao Diệp.

Những năm tiếp theo, nữ diễn viên tiếp tục kiên trì với các vai phụ. Trong phim Tôi Là Dư Hoan Thủy năm 2019, cô gây chú ý với hình tượng nữ quản lý sắc sảo, mạnh mẽ. Đến năm 2023, sự nghiệp Cao Diệp thực sự bước sang trang mới nhờ vai Trần Thư Đình trong Cuồng Bạo. Với tạo hình môi đỏ, tóc xoăn ngắn, ánh mắt lạnh lùng và phong thái quyền lực, nhân vật bà trùm giang hồ nhanh chóng trở thành điểm nhấn của tác phẩm. Dù không phải nữ chính, Trần Thư Đình vẫn tạo được sức hút riêng, giúp Cao Diệp nổi tiếng rộng khắp và giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Kim Ưng.

Sau thành công này, Cao Diệp liên tục nhận được lời mời tham gia các dự án điện ảnh, truyền hình và hợp tác với nhiều thương hiệu lớn. Tuy nhiên, nữ diễn viên lại lựa chọn giải tán hội người hâm mộ, hạn chế hoạt động tiếp thị dựa trên lưu lượng để tập trung vào diễn xuất. Cô từng tái hợp đạo diễn Trương Nghệ Mưu trong Điều Thứ 20 năm 2024, đảm nhận vai nữ kiểm sát viên chính trực.

Đến Nam Kinh Chiếu Tướng Quán, Cao Diệp tiếp tục chứng minh khả năng diễn xuất qua nhân vật Lâm Dục Tú, một nữ diễn viên trẻ dần thức tỉnh trước những tội ác của quân đội Nhật Bản. Đặc biệt, những phân cảnh chứng kiến em bé bị sát hại và phải kìm nén cảm xúc đã để lại ấn tượng mạnh. Diễn xuất giàu nội lực, thể hiện qua ánh mắt, cử chỉ và những giọt nước mắt bị dồn nén, góp phần giúp cô chinh phục giải thưởng Kim Kê.

Cao Diệp xúc động chia sẻ về cột mốc đáng nhớ sau hai thập kỷ làm nghề.

Sau hai thập kỷ chờ đợi, Cao Diệp cuối cùng cũng nhận được sự công nhận xứng đáng. Trên trang cá nhân sau lễ trao giải, cô viết tám chữ: “Làm người tử tế, diễn xuất thật tốt”. Đó cũng là cách nữ diễn viên nhìn lại hành trình nhiều thăng trầm và khẳng định lựa chọn tiếp tục gắn bó với nghề diễn.