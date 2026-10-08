Cao điểm triển khai phong trào Bình dân học vụ số

Đợt cao điểm này mở ra giai đoạn tăng tốc để mở rộng phạm vi, nâng cao chất lượng học tập, hình thành kỹ năng số và thúc đẩy ứng dụng chuyển đổi số vào công việc.

100 ngày lan tỏa mô hình Bình dân học vụ số

Phong trào Bình dân học vụ số được triển khai theo tinh thần toàn dân, toàn diện, bao trùm, sâu rộng và thực chất; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể; lấy khả năng ứng dụng và sản phẩm đầu ra làm thước đo. Tiến độ học tập được theo dõi hằng tuần bằng dữ liệu trên nền tảng và gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Trảng Bom hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng học trực tuyến Bình dân học vụ số vào đầu tháng 10-2026. Ảnh: Hải Quân

Theo Sở Khoa học và Công nghệ, tính đến đầu tháng 10-2026, phong trào Bình dân học vụ số trên địa bàn thành phố đã ghi nhận những kết quả tích cực cả về số lượng học viên tham gia và hoàn thành khóa học trên Bộ học liệu bình dân học vụ số. Tính đến ngày 6-10, số lượng học viên ghi danh khóa học đạt hơn 21,3 ngàn, số học viên đăng nhập học tập đạt hơn 16 ngàn (chiếm gần 75,2% số lượng học viên đã ghi danh). Đặc biệt, đã có hơn 7,4 ngàn học viên hoàn thành toàn bộ chuyên đề.

Chị Phạm Thị Thu Thảo, Phó Trưởng ban công tác Đoàn và thanh thiếu nhi, cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chia sẻ: “Tôi thấy Bộ học liệu được thiết kế rất khoa học và sát thực tế. Nội dung, kiến thức cô đọng, bám đúng những kỹ năng số cơ bản mà công chức, viên chức cần dùng hằng ngày. Về hình thức, các bài microlearning chỉ 4-6 phút, có video, hình ảnh trực quan, sau mỗi bài có câu hỏi trắc nghiệm để củng cố nên rất dễ tiếp thu. Qua Bộ học liệu, tôi tiếp cận được nhiều kỹ năng dùng được ngay: xử lý văn bản, hồ sơ trên môi trường điện tử, sử dụng chữ ký số, dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu, cũng như bước đầu biết ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ soạn thảo, thiết kế truyền thông, tổng hợp công việc”.

Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Trảng Bom Trần Thanh Nghị cho biết: Ngay sau khi phát động đợt cao điểm 100 ngày lan tỏa mô hình Bình dân học vụ số trong toàn hệ thống chính trị thành phố, UBND phường Trảng Bom đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đợt cao điểm. Phường chú trọng phát huy vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng để tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bình dân học vụ số…

Lấy kết quả thực chất làm thước đo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị chuyển giao Bộ học liệu đa phương tiện phục vụ phong trào Bình dân học vụ số và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030 giữa Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội với UBND thành phố vào giữa tháng 9-2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến yêu cầu: Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, thành phố Đồng Nai và các cơ quan hữu quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thường xuyên cập nhật, bổ sung, hoàn thiện Bộ học liệu, góp phần triển khai phong trào Bình dân học vụ số trên địa bàn thành phố ngày càng sâu rộng, thực chất.

Đoàn viên thanh niên xã Đồng Tâm hướng dẫn, hỗ trợ người cao tuổi cài đặt ứng dụng học trực tuyến Bình dân học vụ số. Ảnh: ĐVCC

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tin tưởng Đồng Nai sẽ tổ chức khai thác, phổ biến Bộ học liệu thiết thực, hiệu quả, phục vụ quá trình chuyển đổi số của thành phố; gắn việc học với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, quản lý hồ sơ, khai thác dữ liệu và cải cách thủ tục hành chính. Qua đó, từng bước chuyển tri thức số thành kỹ năng số, kỹ năng số thành năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác của mỗi cán bộ, công chức, viên chức cũng như của toàn thành phố.

Đồng Nai xác định chuyển đổi số muốn thành công, trước hết phải chuyển đổi nhận thức, phương thức làm việc và năng lực hành động. Công nghệ chỉ phát huy giá trị khi đi cùng cải cách thể chế, tái cấu trúc quy trình, dữ liệu được chuẩn hóa, kết nối, chia sẻ và đội ngũ cán bộ có đủ kỹ năng.

Phát biểu phát động đợt cao điểm 100 ngày triển khai lan tỏa phong trào Bình dân học vụ số trong toàn hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai tại hội nghị nêu trên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út yêu cầu: Để đợt cao điểm 100 ngày đạt mục tiêu đề ra, người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả. Bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải trực tiếp quán triệt, tổ chức thực hiện; học trước, sử dụng trước và làm tấm gương trong ứng dụng kỹ năng số; không khoán trắng cho cán bộ chuyên môn hoặc bộ phận công nghệ thông tin.

Việc tổ chức học tập đảm bảo đúng đối tượng, đúng tiến độ, đúng yêu cầu và thực chất. Bảo đảm 100% đối tượng thuộc diện tham gia hoàn thành chương trình… Từng cơ quan, đơn vị phải rà soát những công việc có thể số hóa, những quy trình cần tái cấu trúc và những điểm nghẽn có thể xử lý bằng công nghệ…

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương để hoàn thiện việc bổ sung tài khoản cho lực lượng cơ sở và các sở, ban, ngành. Song song đó, sở đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng mở rộng triển khai giai đoạn 2 trên toàn thành phố ngay trong tháng 10-2026; đồng thời đang hoàn tất thủ tục liên quan để cấp chứng nhận điện tử cho các học viên hoàn thành chương trình.

Đồng chí Nguyễn Văn Út nhấn mạnh: Đợt cao điểm 100 ngày lan tỏa mô hình Bình dân học vụ số cần lấy kết quả thực chất làm thước đo. Việc đánh giá phải dựa trên dữ liệu, mức độ ứng dụng kỹ năng số, kết quả cải tiến quy trình, thời gian xử lý công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp; kịp thời biểu dương nơi làm tốt, chấn chỉnh nơi thực hiện hình thức. Đồng thời bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu. Trong quá trình học tập, ứng dụng và khai thác các nền tảng số, phải tuân thủ nghiêm quy định về định danh, xác thực điện tử, quản lý, khai thác và bảo vệ dữ liệu.