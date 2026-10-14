Cao điểm tổng kiểm soát, xử lý vi phạm các phương tiện chở hàng

Thực hiện đợt cao điểm từ ngày 15/10-15/12/2026, Phòng CSGT phối hợp với Tổ công tác của Cục CSGT (C08) Bộ Công an và Công an cấp xã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tổ chức tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp hóa trang; tuần tra cơ động với kiểm soát tại một điểm, bố trí lực lượng phù hợp với đặc điểm từng tuyến, địa bàn và tình hình thực tế.

Lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an cấp xã kiểm tra kích thước thành thùng xe - Ảnh: C.A

Đối tượng kiểm soát tập trung vào ô tô tải, ô tô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc, xe ben, xe chở vật liệu xây dựng và các phương tiện vận chuyển hàng hóa khác. Tập trung phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, như: Chở hàng vượt quá tải trọng cho phép; phương tiện chở hàng vượt khổ giới hạn; xếp hàng vượt quá chiều cao quy định; tự ý cải tạo, thay đổi kết cấu, hình dáng, kích thước thành thùng xe; đưa phương tiện đã cải tạo trái quy định tham gia giao thông; không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về che chắn, chằng buộc hàng hóa; để hàng hóa, vật liệu rơi vãi xuống đường, gây mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường.

Lực lượng Cảnh sát giao thông cân kiểm tra tải trọng đối với xe tải - Ảnh: C.A

Việc kiểm tra, xử lý vi phạm thực hiện bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật. Kiên quyết thực hiện phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Phòng CSGT đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông; chủ động phát hiện, cung cấp thông tin, hình ảnh về các hành vi chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo, thay đổi kích thước thành thùng xe, che chắn hàng hóa không đúng quy định; để hàng hóa rơi vãi và các hành vi vi phạm khác có liên quan. Các thông tin do người dân cung cấp sẽ được lực lượng chức năng tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra kích thước thành thùng xe - Ảnh: C.A

Thông qua đợt cao điểm, lực lượng CSGT quyết tâm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông; phòng ngừa tai nạn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ... góp phần bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.