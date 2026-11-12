Cao điểm thu nhận ADN: Thắp hy vọng tìm lại người thân sau hàng chục năm

Nỗi mong chờ kéo dài qua nhiều thế hệ

Tại điểm thu nhận mẫu ADN ở phường Phú Nhuận (TP.HCM), bà Trần Thị Hạc cùng em gái út đến đăng ký lấy mẫu để tìm kiếm anh trai là liệt sĩ Trần Quốc Hưng. Hai chị em biết thông tin về chương trình qua báo chí nên chủ động tìm đến với mong muốn có thêm cơ hội xác định nơi an nghỉ của anh.

Bà Hạc cho biết, liệt sĩ Trần Quốc Hưng hy sinh năm 1970 tại mặt trận miền Đông Nam Bộ. Đến năm 1975, gia đình nhận được giấy báo tử nhưng không có thông tin cụ thể về nơi an táng, phần mộ của anh.

Đại tá Trần Hồng Minh - Phó Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu.

“Ba mẹ tôi mất hết rồi, những người thân trong gia đình cũng lần lượt qua đời. Bây giờ chỉ còn tôi và em gái út là những người em của anh. Chúng tôi mong tìm được anh, biết anh đang nằm ở đâu để đưa anh trở về”, bà Hạc nghẹn ngào nói.

Trước đây, gia đình từng tìm kiếm thông tin bằng nhiều cách, có lần đăng ký nhờ nhà ngoại cảm hướng dẫn tìm kiếm tại Tây Ninh nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả xác thực.

Vì vậy, khi biết TP.HCM triển khai chương trình thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, hai chị em bà Hạc đặt nhiều kỳ vọng.

Thân nhân liệt sĩ đến lấy mẫu ADN.

“Chúng tôi rất tin tưởng vào chủ trương này và sự quan tâm của Nhà nước đối với các gia đình liệt sĩ. Chỉ mong chiến dịch được triển khai quyết liệt để tìm được anh, đưa anh về với gia đình”, bà Hạc nói.

Cùng chung mong mỏi, ông Phạm Gia Năng đến lấy mẫu ADN với hy vọng xác định tung tích người anh cùng mẹ khác cha là liệt sĩ Nguyễn Văn Quynh.

Trao tặng quà cho thân nhân liệt sĩ.

Theo ông Năng, anh trai ông tham gia lực lượng biệt động Sài Gòn từ năm 1962 và hy sinh năm 1968 trong chiến đấu tại khu vực kho xăng Nhà Bè. Gia đình từng nghe những người cùng chiến đấu với ông Quynh kể lại nơi hy sinh nhưng chưa có đủ căn cứ để xác định chính xác phần mộ.

“Gia đình cũng đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng đến nay vẫn chưa biết chính xác anh hy sinh ở đâu. Ba mẹ tôi đều mất cả rồi. Nếu lần lấy mẫu này có kết quả đối chiếu chính xác, tìm được hài cốt của anh thì gia đình mừng lắm”, ông Năng chia sẻ.

Đơn vị tài trợ hỗ trợ 2 tỷ đồng đưa đón thân nhân liệt sĩ miễn phí đến các điểm thu nhận mẫu ADN trên địa bàn TP.HCM.

Trong khi đó, ông Phạm Sĩ Tuấn đến lấy mẫu ADN để tìm kiếm cậu ruột, hy sinh tại cánh đồng Chum, nước Lào năm 1966. Khi hy sinh, người cậu mới khoảng 21-22 tuổi, vừa lập gia đình được một năm và chưa có con. Gia đình hiện vẫn lưu giữ giấy báo tử nhưng không có thông tin cụ thể về nơi an táng.

“Trước đây gia đình không có điều kiện đi tìm, cũng không biết phải tìm ở đâu. Có thể hài cốt đã được quy tập về rồi nhưng chưa xác định được danh tính nên gia đình không biết để tìm. Lần này tôi đến lấy mẫu ADN, mong có thêm cơ hội tìm được cậu”, ông Tuấn bày tỏ.

Ba anh em ông Nguyễn Văn Thuận, bà Mai Thị Bích Ngọc và ông Dương Hoài Nam đến lấy mẫu.

Có mặt từ sớm tại điểm thu nhận mẫu, ông Nguyễn Văn Thuận cùng bà Mai Thị Bích Ngọc và ông Dương Hoài Nam tham gia lấy mẫu ADN để phục vụ công tác tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ.

Ông Thuận cho biết, gia đình có cậu là liệt sĩ, hy sinh năm 1972 tại Tây Ninh. Theo lời kể của gia đình, cậu hy sinh khi khu vực hầm trú ẩn bị bom B-52 dội xuống. Sau đó, gia đình đã tìm kiếm và đưa hài cốt về, tuy nhiên những thông tin liên quan đến quá trình hy sinh vẫn còn khó khăn trong việc xác minh.

Theo ông Thuận, chương trình thu nhận mẫu ADN là hoạt động nhân đạo có ý nghĩa thiết thực, giúp thân nhân có thêm cơ hội tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ, đồng thời mang lại hy vọng cho các thế hệ con cháu trong hành trình tri ân người đã hy sinh.

Khu vực lấy mẫu ADN ở phường Phú Nhuận, TP.HCM.

Một trường hợp khác là bà Lê Thị Vân, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Bà Vân cho biết, gia đình có ba người thân là liệt sĩ, gồm chồng và hai người anh. Tuy nhiên, đến nay, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Minh Nhựt (anh trai) vẫn chưa xác định được nơi an nghỉ.

Theo bà Vân, ông Nhựt hy sinh trong trận đánh dịp Tết Mậu Thân năm 1968. Suốt nhiều năm qua, gia đình đã nhiều lần tìm kiếm, nhờ các đơn vị, cá nhân hỗ trợ nhưng vẫn chưa có kết quả. Do đó, khi tham gia chương trình thu nhận mẫu ADN đợt này, bà kỳ vọng có thể tìm được thông tin, xác định danh tính và đưa hài cốt người anh về với gia đình.

Khu vực lấy mẫu ADN ở phường Phú Nhuận, TP.HCM.

“Đây là mong mỏi lớn nhất của gia đình tôi suốt nhiều năm qua. Tôi hy vọng thông qua việc thu nhận mẫu ADN lần này sẽ có thêm cơ hội tìm được anh Nhựt, đưa anh trở về với gia đình, để cha mẹ được an lòng”, bà Vân chia sẻ.

Bà Vân đánh giá, chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của TP.HCM đối với các gia đình liệt sĩ, nhất là những trường hợp thân nhân đã qua đời nhưng hài cốt người thân vẫn chưa được tìm thấy hoặc chưa xác định được danh tính.

Việc thu nhận mẫu ADN không chỉ mở thêm cơ hội kết nối thông tin mà còn góp phần thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đáp ứng nguyện vọng của nhiều gia đình sau hàng chục năm chờ đợi.

Bà Trần Thị Hạc đến đăng ký lấy mẫu để tìm kiếm anh trai là liệt sĩ Trần Quốc Hưng.

Thu nhận 6.927 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ

Theo Công an TP.HCM, đợt 2 thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính được triển khai theo Kế hoạch 401/KH-UBND ngày 24/7/2026 của UBND TP.HCM nhằm hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đợt này có 6.927 thân nhân đăng ký lấy mẫu. Công an TP.HCM chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

Việc thu nhận mẫu được tiến hành trên tinh thần tự nguyện, bảo đảm đúng đối tượng, quy trình chuyên môn, an toàn và bảo mật thông tin cá nhân.

Lực lượng tham gia lấy mẫu.

Các mẫu ADN sau khi thu thập sẽ được đưa vào cơ sở dữ liệu để phục vụ đối chiếu với mẫu sinh phẩm của hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang trên cả nước. Qua đó, góp phần tìm kiếm thông tin, xác định danh tính những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Đối tượng được ưu tiên lấy mẫu là thân nhân theo dòng họ ngoại của liệt sĩ, bởi đây là nguồn có giá trị trong việc đối chiếu ADN theo huyết thống.

Các nhóm gồm: mẹ đẻ, bà ngoại, anh chị em cùng mẹ; anh, chị, em ruột của mẹ liệt sĩ; con của chị, em gái mẹ liệt sĩ; con của chị, em gái liệt sĩ và con đẻ của nữ liệt sĩ. Mỗi liệt sĩ được đăng ký tối đa hai thân nhân tham gia lấy mẫu.

Thân nhân liệt sĩ tham gia lấy mẫu ADN.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Hồng Minh - Phó Giám đốc Công an TP.HCM nhấn mạnh, mỗi phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính không chỉ là nỗi đau, sự mong mỏi của gia đình mà còn là trách nhiệm, món nợ ân tình của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Theo Đại tá Trần Hồng Minh, việc ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là giám định ADN kết hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Đề án 06, sẽ góp phần nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Lãnh đạo Công an TP.HCM đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, tổ chức thu mẫu đúng người, đúng đối tượng, đúng quy trình; chú trọng bảo đảm an toàn mẫu sinh phẩm và bảo mật dữ liệu. Đồng thời, cần hỗ trợ thân nhân chu đáo, nhất là người cao tuổi, người có sức khỏe yếu hoặc ở xa.

Điểm lẫy mẫu tại trụ sở UBND phường Phú Nhuận.

TP.HCM đặt mục tiêu thu nhận mẫu đạt tối thiểu 70% số thân nhân đủ điều kiện đã đăng ký. Thời gian thu nhận mẫu diễn ra từ ngày 12 đến 17/11 tại ba điểm cố định, gồm UBND phường Thủ Dầu Một (khu vực Bình Dương trước đây), UBND phường Bà Rịa (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) và UBND phường Phú Nhuận (khu vực TP.HCM trước đây).

Bên cạnh đó, ba tổ lưu động được bố trí để đến tận nhà lấy mẫu đối với những trường hợp không thể đi lại. Thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tham gia có thể liên hệ công an hoặc UBND phường, xã, đặc khu nơi cư trú để được hướng dẫn.

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