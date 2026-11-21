Cao điểm ngăn chặn ma túy, vũ khí, pháo nổ và hàng giả dịp Tết Đinh Mùi 2027
Ban Chỉ đạo 389 quốc gia vừa ban hành Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Trong đó, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động phương án ngăn chặn hiệu quả các mặt hàng cấm như ma túy, vũ khí, pháo nổ xâm nhập vào nội địa.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cao-diem-ngan-chan-ma-tuy-vu-khi-phao-no-va-hang-gia-dip-tet-dinh-mui-2027-246261121201619913.htm