Trước khi xảy ra vụ án, một cán bộ của Công ty lâm nghiệp La Ngà (Đồng Nai) đã phát hiện nghi phạm đi ra từ nhà vệ sinh, mang theo một khẩu súng (theo thông tin ban đầu là súng tự chế) nên tìm cách ngăn chặn nhưng bị đe dọa bắn. Người cán bộ này lập tức hô hoán để đồng nghiệp cảnh giác nhưng bất thành.