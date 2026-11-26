TPHCM triển khai chương trình tổng kích cầu cuối năm

Những tháng cuối năm luôn là thời điểm sôi động của thị trường bán lẻ khi nhu cầu mua sắm, vui chơi, giải trí và du lịch của người dân tăng cao trước dịp Giáng sinh, năm mới và Tết Nguyên đán. Tại TPHCM, thị trường năm nay đang ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với sự tăng trưởng đồng thời của các kênh phân phối truyền thống và thương mại điện tử (TMĐT).

Thị trường mua sắm tại TPHCM tăng tốc mùa cao điểm cuối năm

Theo báo cáo của Sở Công Thương TPHCM, doanh thu quý IV/2026 tại 12 hệ thống siêu thị, điện máy và 2 sàn TMĐT lớn trên địa bàn ước đạt khoảng 97.115 tỷ đồng, tăng 26.870 tỷ đồng, tương đương 38,3% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng tháng 12/2026, doanh thu dự kiến đạt khoảng 36.208 tỷ đồng, cao nhất trong quý IV.

Trong đó, doanh thu của 9 hệ thống siêu thị, đại siêu thị và cửa hàng tiện lợi ước đạt 21.497 tỷ đồng, tăng 17,3%; nhóm điện máy, điện thoại và công nghệ đạt 7.853 tỷ đồng, tăng 29,1%. Đáng chú ý, doanh thu hàng hóa giao từ TPHCM trên hai sàn TMĐT Shopee và TikTok Shop ước đạt 67.765 tỷ đồng, tăng 47,8% so với cùng kỳ.

TMĐT tiếp tục là điểm sáng của thị trường khi đóng góp khoảng 81,6% tổng mức tăng doanh thu của các hệ thống được khảo sát. Trong đó, doanh thu trên TikTok Shop dự kiến tăng khoảng 67%, Shopee tăng khoảng 31%. Những con số trên cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ trong phương thức mua sắm của người tiêu dùng. Bên cạnh các kênh phân phối trực tiếp như siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, hoạt động mua sắm trực tuyến, livestream bán hàng và thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng giữ vai trò quan trọng.

Nhằm khai thác hiệu quả sức mua dịp cuối năm, TPHCM triển khai Chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 - Tết Nguyên đán 2027 với thương hiệu “Vibrant HCMC”, huy động sự tham gia của các DN sản xuất, kinh doanh, hệ thống phân phối, đơn vị cung ứng dịch vụ và các nền tảng công nghệ. Theo Sở Công Thương TPHCM, trong quý IV/2026, dự kiến có khoảng 12.800 lượt DN tham gia các sự kiện, hội chợ, livestream bán hàng và chương trình khuyến mại.

Trong đó, khoảng 5.200 DN tham gia Chương trình khuyến mại tập trung, 3.812 lượt DN tham gia hội chợ, triển lãm và 824 nhãn hàng tham gia livestream bán hàng. Khoảng 90.000 chương trình khuyến mại giảm giá, tặng quà và 61 chương trình khuyến mại mang tính may rủi được triển khai trong quý IV, góp phần tạo không khí mua sắm sôi động trên địa bàn Thành phố.

Các doanh nghiệp tung hàng loạt các ưu đãi để kích cầu mua sắm dịp cuối năm

Cùng với đó, TPHCM kết nối 36 sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao, mua sắm; 38 hội chợ, triển lãm thương mại và 16 kênh livestream bán hàng. Tổng lượng người tham gia, tiếp cận các hoạt động của chương trình ước đạt khoảng 7,8 triệu lượt.

Sở Công thương TPHCM ước tính tổng doanh thu phát sinh từ các hoạt động kích cầu của chương trình đạt khoảng 32.392 tỷ đồng. Trong đó, các chương trình khuyến mại giảm giá của DN đóng góp khoảng 9.000 tỷ đồng; doanh thu từ các sự kiện, hội chợ, livestream và chiến dịch truyền thông đạt khoảng 2.722 tỷ đồng. Riêng giá trị giao dịch qua các nền tảng thanh toán, TMĐT được tổng hợp từ 9 đối tác trong thời gian từ ngày 01 đến 19/11/2026, quy đổi theo phạm vi Thành phố, đạt khoảng 19.859 tỷ đồng.

Không chỉ tạo cơ hội gia tăng doanh số cho ngành bán lẻ, các hoạt động kích cầu còn được kỳ vọng tạo hiệu ứng lan tỏa đến nhiều lĩnh vực kinh doanh khác. Khi người dân và du khách tham gia các lễ hội, hội chợ, sự kiện văn hóa, thể thao, nhu cầu ăn uống, lưu trú, vận chuyển và vui chơi giải trí cũng có điều kiện tăng theo, mở ra cơ hội kinh doanh cho các DN và hộ kinh doanh trên địa bàn.

Tạo sức bật cho tăng trưởng kinh tế cuối năm

Một trong những điểm mới của mùa mua sắm cuối năm tại TPHCM là việc tăng cường liên kết giữa các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch với các nền tảng công nghệ và thanh toán số, từng bước hình thành hệ sinh thái mua sắm - tiêu dùng - dịch vụ. Ngày 11/11/2026, tại Công viên Lam Sơn (phường Sài Gòn), TPHCM đã tổ chức lễ công bố Chương trình tổng kích cầu cuối năm với bộ nhận diện “Shopping Season in Vibrant HCMC”. Chương trình khuyến mại tập trung “Vibrant HCMC - Shopping Season 2026” được triển khai từ ngày 01/11/2026 đến ngày 05/02/2027.

Chương trình tổng kích cầu cuối năm với bộ nhận diện “Shopping Season in Vibrant HCMC”

Trong tháng 12/2026, Sở Công Thương TPHCM dự kiến triển khai chiến dịch truyền thông với lễ kích hoạt “Quét QR - Mở mùa mua sắm” diễn ra từ ngày 04 đến 06/12/2026, cùng 5 cụm không gian trải nghiệm và hàng nghìn điểm chạm số trên địa bàn. Thành phố đặt mục tiêu triển khai tối thiểu 10.000 điểm chạm “Một QR đa điểm chạm” và 5.000 điểm chạm “Một điểm chạm, nhiều ưu đãi” tại các địa điểm công cộng, siêu thị, cửa hàng tiện lợi và các điểm mua sắm.

Thông qua việc ứng dụng công nghệ số, người dân và du khách có thể thuận tiện tiếp cận thông tin về các chương trình khuyến mại, địa điểm mua sắm, ưu đãi thanh toán và các hoạt động trải nghiệm. Các chương trình kích cầu cũng được kết nối với các sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao và xúc tiến thương mại, qua đó hướng đến việc kéo dài thời gian trải nghiệm, gia tăng mức chi tiêu của người dân, du khách khi đến với TPHCM.

Việc kết hợp với các nền tảng công nghệ và thanh toán số giúp từng bước hình thành hệ sinh thái mua sắm - tiêu dùng - dịch vụ

Sự phát triển nhanh của TMĐT, thanh toán số và các mô hình bán lẻ đa kênh đang mở ra thêm không gian tăng trưởng cho cộng đồng DN. Cùng với đó, việc liên kết giữa thương mại, du lịch, dịch vụ và công nghệ số được kỳ vọng sẽ tạo ra chuỗi hoạt động tiêu dùng liên tục, phát huy hiệu quả tổng hợp từ các nguồn lực của Thành phố.

Với những tín hiệu tích cực từ doanh thu bán lẻ, sự tăng trưởng mạnh mẽ của TMĐT cùng sự tham gia rộng rãi của cộng đồng DN, thị trường mua sắm cuối năm tại TPHCM đang đứng trước nhiều cơ hội bứt phá. Các chương trình kích cầu kéo dài đến dịp Tết Nguyên đán 2027 được kỳ vọng tiếp tục khơi thông sức mua, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, tạo động lực để ngành thương mại - dịch vụ đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế Thành phố.