Cao điểm mưa lớn ở miền Trung là ngày nào?

Miền Trung mưa kéo dài hết tuần

Theo Trung trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (5/10), ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, đồng bằng Bắc Bộ và tỉnh Phú Thọ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ở khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 4/10 đến 3 giờ ngày 5/10 có nơi trên 80mm như các trạm: Mường Tùng (Điện Biên) 116.2mm, Kim Bình (Phú Thọ) 162.2mm, Nam Thanh 1 (Nghệ An) 96.4mm, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 92.0mm, …

Dự báo mưa lớn ở miền Trung kéo dài nhiều ngày. Ảnh: PV

Ngày và đêm 5/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 160mm. Ngày và đêm 6/10, khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, sáng 5/10, khu vực phía Tây Bắc Bộ, vùng đồng bằng và trung du phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Ngày và đêm 5/10, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Tp. Huế có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-40mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Chiều và đêm 5/10, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Ngày và đêm 7/10, khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Mưa lớn ở khu vực trên còn có khả năng kéo dài trong những ngày tới. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1

Cảnh báo rủi ro sạt lở ở 4 tỉnh miền Bắc

Cơ quan khí tượng cho biết, trong 6 giờ qua (từ 22 giờ ngày 4/10 đến 4 giờ ngày 5/10), khu vực các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ và Lào Cai đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Chi cục thủy lợi 87mm (Điện Biên); Bắc Phong 74,4mm (Sơn La); Ngọc Đồng 97mm (Phú Thọ); Nậm Tha 63,6mm (Lào Cai);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ và Lào Cai có mưa 10-40mm, có nơi trên 60mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Danh sách các xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất:

Điện Biên

Mường Tùng; P. Điện Biên Phủ, Sam Mứn, Thanh An; Búng Lao, Chà Tở, Chiềng Sinh, Mường Ảng, Mường Chà, Mường Lạn, Mường Luân, Mường Mùn, Mường Nhà, Mường Phăng, Mường Pồn, Nà Bủng, Nà Hỳ, Na Sang, Na Son, Nà Tấu, Nậm Nèn, Núa Ngam, P. Mường Lay, P. Mường Thanh, Pa Ham, Phình Giàng, Pu Nhi, Pú Nhung, Quài Tở, Quảng Lâm, Sáng Nhè, Si Pa Phìn, Sín Chải, Sính Phình, Thanh Nưa, Thanh Yên, Tìa Dình, Tủa Chùa, Tủa Thàng, Tuần Giáo, Xa Dung.

Sơn La

Mường Bang; Bình Thuận, Bó Sinh, Chiềng Lao, Chiềng Sơn, Co Mạ, Đoàn Kết, Gia Phù, Kim Bon, Lóng Sập, Mường Bám, Mường Chiên, Mường Cơi, Mường Giôn, Mường Lầm, Mường Sại, P. Mộc Châu, P. Mộc Sơn, P. Thảo Nguyên, P. Vân Sơn, Phù Yên, Púng Bánh, Quỳnh Nhai, Song Khủa, Suối Tọ, Tân Phong, Tân Yên, Tô Múa, Tường Hạ, Vân Hồ, Xuân Nha.

Phú Thọ

Hợp Kim, Kim Bôi, Liên Sơn, Long Cốc, Lương Sơn, Minh Hòa, Mường Bi, Xuân Đài; Hương Cần, Mường Động, Nật Sơn, P. Thanh Miếu, P. Việt Trì, Phùng Nguyên, Sơn Đông, Tân Mai, Văn Miếu, Vân Sơn; Bản Nguyên, Bình Nguyên, Bình Phú, Bình Tuyền, Bình Xuyên, Cẩm Khê, Cao Phong, Chí Tiên, Cự Đồng, Đà Bắc, Đại Đình, Dân Chủ, Đạo Trù, Đào Xá, Đồng Lương, Đông Thành, Đức Nhàn, Dũng Tiến, Hải Lựu, Hiền Quan, Hoàng An, Hoàng Cương, Hội Thịnh, Hợp Lý, Hùng Việt, Hy Cương, Khả Cửu, Lai Đồng, Lâm Thao, Lập Thạch, Liên Hòa, Liên Minh, Mai Châu, Mai Hạ, Minh Đài, Mường Hoa, Mường Thàng, P. Âu Cơ, P. Kỳ Sơn, P. Nông Trang, P. Phong Châu, P. Phú Thọ, P. Tân Hòa, P. Thống Nhất, P. Vân Phú, P. Vĩnh Phúc, P. Vĩnh Yên, Phú Khê, Phù Ninh, Quảng Yên, Quy Đức, Sông Lô, Tam Đảo, Tam Dương, Tam Dương Bắc, Tam Hồng, Tam Nông, Tam Sơn, Tân Lạc, Tân Pheo, Tân Sơn, Tề Lỗ, Thái Hòa, Thanh Ba, Thanh Sơn, Thổ Tang, Thọ Văn, Thu Cúc, Thượng Long, Tiên Lữ, Tiền Phong, Trạm Thản, Vân Bán, Vạn Xuân, Vĩnh An, Vĩnh Hưng, Vĩnh Phú, Vĩnh Thành, Võ Miếu, Xuân Lãng, Xuân Lũng, Yên Lạc, Yên Lãng, Yên Lập.

Lào Cai

Bản Lầu, Bảo Thắng, Phong Hải; Bảo Hà, Gia Hội, Nậm Chày, Tằng Loỏng, Văn Bàn, Võ Lao, Xuân Quang; Bắc Hà, Bản Hồ, Bản Liền, Bảo Nhai, Bảo Yên, Cao Sơn, Chấn Thịnh, Châu Quế, Chế Tạo, Chiềng Ken, Cốc Lầu, Đông Cuông, Dương Quỳ, Gia Phú, Hạnh Phúc, Khánh Yên, Lâm Giang, Mậu A, Mường Bo, Mường Hum, Mường Khương, Nậm Xé, Nghĩa Đô, P. Cầu Thia, Pha Long, Phình Hồ, Tả Củ Tỷ, Tả Van, Tân Hợp, Thượng Hà, Trạm Tấu, Văn Chấn, Xuân Ái, Xuân Hòa.