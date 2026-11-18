Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị đánh giá kết quả bước đầu thực hiện Kết luận số 107-KL/TW về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Kế hoạch Cao điểm hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm về vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 (từ ngày 16-30/11/2026) (Kế hoạch số 84-KH/BTCTW, ngày 17/11/2026).

Mục đích, yêu cầu của Kế hoạch cao điểm là:

1. Tập trung cao độ, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm theo ba mốc thời gian, gồm:

Trước 10 giờ ngày 20/11/2026, hoàn thành việc kiểm tra, xác nhận dữ liệu và khung danh mục tham chiếu nhiệm vụ, công việc, sản phẩm, vị trí việc làm và kết quả đề xuất chuẩn hóa;

Trước ngày 25/11/2026, hoàn thành thẩm định, xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031;

Trước ngày 30/11/2026, hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền.

Trong thời gian từ ngày 16-20/11/2026, ưu tiên giải quyết những nội dung còn thiếu căn cứ, chưa thống nhất hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến việc xác định nhu cầu nhân lực và phương án biên chế.

2. Xác định rõ những nội dung đã hoàn thành, có thể kế thừa và những nội dung cần tiếp tục xử lý. Hoàn thiện khung danh mục tham chiếu theo bốn khối, ba cấp, từng bộ, ngành, lĩnh vực và loại hình cơ quan; làm rõ nhiệm vụ, công việc, sản phẩm, vị trí việc làm, căn cứ pháp lý, thẩm quyền và trách nhiệm thực hiện. Phân loại thành ba nhóm: nội dung đã đủ căn cứ để kế thừa, sử dụng thống nhất; nội dung đặc thù có căn cứ, xác định rõ phạm vi áp dụng; nội dung cần bổ sung, sửa đổi hoặc tiếp tục kiểm chứng. Không rà soát lại những nội dung đã được xác nhận đủ căn cứ.

3. Giao nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ trách nhiệm và sản phẩm theo yêu cầu “6 rõ”: Rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị và các đầu mối quản lý biên chế chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra, xác nhận thuộc phạm vi quản lý; Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn, điều phối, tiếp nhận và tổng hợp. Sử dụng dữ liệu, hồ sơ và bộ biểu hiện có theo Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW, không yêu cầu kê khai lại hoặc lập thêm biểu mẫu. Phân biệt sai khác kỹ thuật với những vấn đề thực chất; chỉ sử dụng dữ liệu đủ căn cứ, đã được kiểm chứng để xác định nhu cầu nhân lực và phương án biên chế.

4. Bảo đảm thống nhất, liên tục với các nhiệm vụ đã giao. Kế hoạch này tập trung cụ thể hóa những công việc phải hoàn thành trong thời gian còn lại, trên cơ sở kết quả đã thực hiện và các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 71-KH/BTCTW và các văn bản liên quan; không triển khai trùng lặp, không mở rộng phạm vi rà soát khi không cần thiết. Những vấn đề chưa đủ căn cứ phải lập danh mục riêng, xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm, biện pháp và thời hạn xử lý, không làm chậm việc hoàn thành những nội dung đã đủ điều kiện.

Nội dung và tiến độ thực hiện, Kế hoạch nêu rõ:

1. Ngày 16/11/2026: Xác định những nội dung đã hoàn thành, những nội dung cần tiếp tục xử lý và phân công trách nhiệm cụ thể

Các đảng ủy trực thuộc Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và đầu mối quản lý biên chế khẩn trương đối chiếu dữ liệu nhiệm vụ, công việc, sản phẩm và vị trí việc làm đã kê khai trên Cổng với các quy định về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và khung danh mục vị trí việc làm tham chiếu, phân loại thành ba nhóm:

(1) Nội dung đã đầy đủ, thống nhất, có căn cứ để xác nhận, kế thừa và không phải rà soát lại;

(2) nội dung còn thiếu, chưa thống nhất, cần bổ sung, điều chỉnh trước ngày 20/11/2026;

(3) nội dung chưa đủ căn cứ hoặc chưa thể hoàn thành trong thời hạn trên, phải lập danh mục riêng, xác định trách nhiệm và thời hạn tiếp tục xử lý.

Đối với từng nội dung cần bổ sung, điều chỉnh hoặc tiếp tục xử lý, phải xác định rõ nhiệm vụ, vị trí việc làm liên quan; cơ quan, cấp thực hiện; căn cứ pháp lý; vấn đề cần giải quyết; cơ quan chịu trách nhiệm, người xác nhận và thời hạn hoàn thành; đồng thời làm rõ ảnh hưởng đến nhu cầu nhân lực và phương án biên chế.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ban Tổ chức Trung ương thống nhất danh mục nhiệm vụ, vị trí việc làm làm căn cứ đối chiếu và hướng dẫn cách kiểm tra, xác nhận dữ liệu; giao Vụ Tổ chức - Điều lệ làm đầu mối điều phối, tổng hợp; Vụ V và các Vụ Địa phương I, II, III theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, địa phương theo phạm vi được phân công. Những trường hợp hệ thống cảnh báo sai lệch phải được đối chiếu với hồ sơ gốc để xác định nguyên nhân, không coi mọi cảnh báo kỹ thuật là sai sót trong kê khai.

2. Ngày 17-18/11/2026: Hoàn thiện bộ khung danh mục nhiệm vụ, công việc, sản phẩm và vị trí việc làm chuẩn dự kiến; tập trung xử lý những nội dung còn khác biệt

Các đầu mối quản lý biên chế sử dụng bộ danh mục nhiệm vụ, công việc, sản phẩm và vị trí việc làm tham chiếu A1-A2–C1 gồm 3.888 vị trí việc làm, 24.420 nhiệm vụ và 188.993 công việc để đối chiếu với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và hồ sơ kê khai.

Việc đối chiếu thực hiện theo bốn khối, ba cấp, từng loại hình cơ quan, bộ, ngành, lĩnh vực và bốn nhóm địa bàn (đô thị đặc biệt, đô thị, đồng bằng, miền núi); tập trung làm rõ nhiệm vụ, công việc và vị trí việc làm có thể áp dụng thống nhất từ Trung ương đến cấp xã, những nội dung đặc thù và những nội dung còn khác biệt. Trên cơ sở đó, hoàn thiện ba nhóm kết quả, không coi nhóm chưa đủ căn cứ là một loại nhiệm vụ tương đương: (1) Danh mục nhiệm vụ, công việc, vị trí việc làm đã thống nhất, đủ căn cứ để kế thừa; (2) danh mục nhiệm vụ, công việc, vị trí việc làm đặc thù, ghi rõ căn cứ và phạm vi áp dụng;

(3) danh mục nội dung cần bổ sung, sửa đổi hoặc tiếp tục xử lý, xác định rõ nhiệm vụ, vị trí việc làm liên quan, văn bản, điều khoản, cơ quan chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.

Đối với nhiệm vụ có nhiều cơ quan, nhiều cấp cùng tham gia, phải phân định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thẩm quyền, công việc và sản phẩm của từng khâu; xác định những nội dung còn giao thoa, chồng chéo hoặc chưa được phân cấp trọn vẹn để kiến nghị xử lý. Không rà soát lại những nội dung đã được kiểm chứng, xác nhận đủ căn cứ.

3. Từ ngày 19/11 đến trước 10 giờ ngày 20/11/2026: Hoàn thành xác nhận khung danh mục tham chiếu và kết quả đề xuất chuẩn hóa, dữ liệu đầu vào và phương án biên chế của từng cơ quan, địa phương

Các đảng ủy trực thuộc Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo người đứng đầu các cơ quan, đơn vị kiểm tra, xác nhận kết quả rà soát nhiệm vụ, công việc, sản phẩm, vị trí việc làm và nhu cầu nhân lực thuộc phạm vi quản lý. Các đầu mối quản lý biên chế chịu trách nhiệm kiểm tra, tổng hợp và xác nhận bốn nội dung:

(1) Bộ khung danh mục tham chiếu nhiệm vụ, công việc, sản phẩm và vị trí việc làm theo từng khối, cấp, bộ, ngành, lĩnh vực, loại hình cơ quan và nhóm địa bàn; xác định rõ những nội dung áp dụng thống nhất, những nội dung đặc thù có căn cứ và những nội dung cần tiếp tục xử lý.

(2) Danh mục văn bản cần tiếp tục áp dụng hoặc kiến nghị xử lý, phân loại rõ văn bản được kế thừa; cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới. Đối với từng nội dung cần xử lý, phải xác định cụ thể văn bản, điều khoản, nhiệm vụ và vị trí việc làm liên quan, cơ quan có thẩm quyền và thời hạn thực hiện.

(3) Phương án bố trí, cơ cấu lại đội ngũ và nhu cầu biên chế từng năm giai đoạn 2027-2031. Đối chiếu kết quả xác định nhu cầu nhân lực tại Biểu C3 với nhân lực hiện có tại Biểu D1, phương án biên chế tại Biểu D2 và số biên chế được giao năm 2026; kiểm tra khối lượng, thời gian lao động, phương pháp tính và những trường hợp có dấu hiệu trùng người, trùng thời gian hoặc biến động bất thường. Phân biệt rõ số người quy đổi theo khối lượng công việc, số người thực tế cần bố trí và số biên chế đề nghị giao; ưu tiên sắp xếp, điều chuyển, kiêm nhiệm và sử dụng chung nhân lực trước khi đề xuất điều chỉnh biên chế.

(4) Danh mục những nội dung chưa đủ căn cứ hoặc chưa thể hoàn thành đúng thời hạn, ghi rõ nhiệm vụ, vị trí việc làm liên quan, cơ quan và cấp thực hiện, nội dung còn thiếu, nguyên nhân, cơ quan và người chịu trách nhiệm, thời hạn khắc phục và ảnh hưởng đến nhu cầu nhân lực, phương án biên chế.

Trước 10 giờ ngày 20/11/2026, các đầu mối quản lý biên chế gửi Ban Tổ chức Trung ương đầy đủ bốn sản phẩm nêu trên, có xác nhận của người đứng đầu theo thẩm quyền. Những nội dung đã đủ căn cứ phải được xác nhận, đưa vào bộ dữ liệu phục vụ thẩm định; những nội dung chưa đủ căn cứ được tổng hợp riêng để tiếp tục xử lý, không làm chậm tiến độ chung. Không sử dụng số liệu chưa được kiểm chứng làm căn cứ xác định nhu cầu biên chế chính thức.

Hội nghị đánh giá kết quả bước đầu thực hiện Kết luận số 107-KL/TW về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm và tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

4. Từ ngày 20 đến trước ngày 30/11/2026: Hoàn thành thẩm định phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 và hồ sơ trình cấp có thẩm quyền

a) Trước ngày 25/11/2026: Hoàn thành thẩm định phương án biên chế của từng cơ quan, địa phương.

Các đầu mối quản lý biên chế tổ chức thẩm định phương án biên chế của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên cơ sở dữ liệu đã được kiểm tra, xác nhận. Tập trung đối chiếu nhiệm vụ, công việc, sản phẩm, vị trí việc làm với khối lượng, thời gian lao động, số biên chế được giao năm 2026, số người hiện có và kết quả tính toán tại các Biểu C3, D1, D2; làm rõ nguyên nhân chênh lệch về nhu cầu nhân lực giữa các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, có tính đến đặc điểm địa bàn và điều kiện thực hiện.

Đồng thời, đánh giá tác động của việc phân cấp, phân quyền, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, tinh giản quy trình, giảm khâu trung gian, thực hiện cơ chế tự chủ và xã hội hóa đối với khối lượng công việc và nhu cầu nhân lực. Xác định cụ thể số công việc, thời gian lao động tăng, giảm và nhu cầu nhân lực thay đổi; phân biệt kết quả đã thực hiện, có căn cứ kiểm chứng với những phương án dự kiến triển khai trong thời gian tới.

Trên cơ sở đó, ưu tiên sắp xếp, bố trí lại, điều chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện kiêm nhiệm và sử dụng chung nhân lực; chỉ đề xuất bổ sung biên chế đối với những trường hợp thực sự cần thiết, có căn cứ và đã tính toán đầy đủ khả năng sử dụng nguồn nhân lực hiện có.

Trước ngày 25/11/2026, các đầu mối quản lý biên chế hoàn thành, gửi Ban Tổ chức Trung ương phương án biên chế giai đoạn 2027-2031, xác định cụ thể số biên chế đề nghị giao từng năm, thuyết minh nguyên nhân tăng, giảm so với năm 2026, phương án cơ cấu lại đội ngũ và những trường hợp đặc thù cần xem xét, có xác nhận của người đứng đầu theo thẩm quyền.

b) Từ ngày 25 đến trước ngày 30/11/2026: Tổng hợp, xây dựng phương án biên chế toàn hệ thống và hoàn thiện hồ sơ trình.

Ban Tổ chức Trung ương chủ trì tổng hợp, đối chiếu kết quả thẩm định của các đầu mối quản lý biên chế; kiểm tra tính thống nhất giữa các khối, các cấp, các bộ, ngành, lĩnh vực và các loại hình cơ quan; xem xét những trường hợp có sự khác biệt lớn về định mức, khối lượng công việc và nhu cầu nhân lực để xác định nguyên nhân, đề xuất phương án xử lý.

Trên cơ sở đó, xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 của toàn hệ thống chính trị, xác định rõ nhu cầu từng năm, khả năng bố trí trong tổng biên chế và những vấn đề cần xin ý kiến cấp có thẩm quyền; hoàn thiện tờ trình, báo cáo thuyết minh, đánh giá tác động và các phụ lục kèm theo để trình theo chương trình công tác.

Việc thẩm định, tổng hợp được thực hiện ngay đối với những nội dung đã đủ căn cứ, không chờ hoàn thành toàn bộ các trường hợp còn vướng mắc, không tổ chức rà soát lại trên diện rộng. Những nội dung chưa đủ căn cứ được lập danh mục riêng, xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm, biện pháp và thời hạn tiếp tục xử lý; trường hợp có ảnh hưởng đến phương án biên chế phải được thuyết minh, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Kế hoạch cũng nêu rõ nhiệm vụ và trách nhiệm thực hiện; Sản phẩm, kiểm soát chất lượng và tổ chức thực hiện.

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